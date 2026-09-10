Slováci proti Slovinsku na ME, vodný slalom a Vuelta. Športový program na dnes (11. september)

Športový program na piatok, 11. septembra
Futbal
- 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 8. kolo MONACObet ligy
- 20:30 FC Union Berlín - FC Schalke 04, 3. kolo Bundesligy
- 20:45 Stade Rennes - Olympique Marseille, 4. kolo Ligue 1
- 20:45 Venezia FC - ACF Fiorentina, 4. kolo Serie A
- 21:00 Sevilla FC - Valencia CF, 5. kolo La Ligy
Hokej
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Herning Blue Fox, 3. kolo základnej časti LM
- 19:00 Rögle BK - EC Red Bull Salzburg, 3. kolo základnej časti LM
- 19:00 Växjö Lakers - Tappara Tampere, 3. kolo základnej časti LM
- 19:30 Eisbären Berlin - Graz99ers, 3. kolo základnej časti LM
- 19:45 HC Fribourg-Gottéron - HC Škoda Plzeň, 3. kolo základnej časti LM
- 20:15 Bordeaux Boxers - Adler Mannheim, 3. kolo základnej časti LM
Tenis
- 1:00 semifinále dvojhry žien
- 21:00 semifinále dvojhry mužov
Cyklistika
- 12:05 19. etapa: Vélez-Málaga - Peñas Blancas - Estepona (210 km), Vuelta a Espaňa 2026
- 17:00 GP Quebec
Volejbal
- 16:00 Česko - Grécko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:00 Slovensko - Slovinsko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 Ukrajina - Severné Macedónsko, volejbal ME (B-skupina)
- 18:00 Portugalsko - Bulharsko, volejbal ME (B-skupina)
- 17:00 Holandsko - Belgicko, volejbal ME (C-skupina)
- 20:00 Srbsko - Estónsko, volejbal ME (C-skupina)
- 16:00 Nemecko - Lotyšsko, volejbal ME (D-skupina)
- 19:00 Švajčiarsko - Rumunsko, volejbal ME (D-skupina)
Vodný slalom
- 9:36 K1 muži - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
- 11:01 K1 ženy - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
- 14:06 K1 muži - semifinále, finále SP
- 14:56 K1 ženy - semifinále, finále SP
- 16:36 K1 muži - finále, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:15 K1 ženy - finále, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Džudo
- 10:00 muži -60 kg /J. Tománek/, ženy -48 kg /P. Tománková/, Grand Slam
Atletika
- 19:00 World Ultimate Championships - prvý súťažný deň (finále miešaná štafeta 4x100 m, finále výška ženy, semifinále 400 m muži, finále kladivo muži, semifinále 400 m ženy, semifinále 100 m prek. ženy, finále žrď muži, semifinále 110 m prek. muži, finále 5000 m muži, finále diaľka ženy, semifinále 800 m ženy, finále 100 m prek. ženy, finále 110 m prek. muži)
TV program: piatok, 11. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.