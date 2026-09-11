Zapletalová bojuje o finále či Nitra v Lige majstrov. Športový program na dnes (12. september)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu. (Autor: TASR)
Sportnet|12. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 12. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 12. septembra

Futbal

  • 18:00 AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 8. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce, 8. kolo Niké ligy 
  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica, 8. kolo Niké ligy 
  • 20:30 FC Spartak Trnava - FC Košice, 8. kolo Niké ligy

  • 16:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Žilina B, 8. kolo MONACObet ligy 
  • 16:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Slovan Galanta, 8. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MŠK Považská Bystrica - FK Humenné, 8. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 FK Inter Bratislava - FC Petržalka, 8. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FC Zbrojovka Brno - SK Artis Brno, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko, 8. kolo českej ligy
  • 18:00 AC Sparta Praha - FK Jablonec, 8. kolo českej ligy

  • 16:00 AFC Bournemouth - Brentford FC, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Aston Villa - Nottingham Forest, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Chelsea FC - Hull City, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Crystal Palace - Ipswich Town, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Liverpool FC - Fulham FC, 4. kolo Premier League
  • 18:30 Tottenham Hotspur - Everton FC, 4. kolo Premier League
  • 21:00 Sunderland AFC - Arsenal FC, 4. kolo Premier League

  • 15:30 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt, 3. kolo Bundesligy 
  • 15:30 FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen, 3. kolo Bundesligy 
  • 15:30 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach, 3. kolo Bundesligy 
  • 15:30 TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart, 3. kolo Bundesligy 
  • 15:30 Borussia Dortmund - SC Paderborn 07, 3. kolo Bundesligy
  • 18:30 1. FC Kolín - Werder Brémy, 3. kolo Bundesligy 

  • 17:15 RC Štrasburg - AS Monaco, 4. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Lorient - Toulouse FC, 4. kolo Ligue 1
  • 20:45 Le Havre AC - Angers SCO, 4. kolo Ligue 1
  • 20:45 Paríž FC - Olympique Lyon, 4. kolo Ligue 1
  • 20:45 AJ Auxerre - OGC Nice, 4. kolo Ligue 1

  • 15:00 FC Janov - Frosinone Calcio, 4. kolo Serie A
  • 18:00 Lazio Rím - AC Miláno, 4. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio, 4. kolo Serie A

  • 14:00 Racing Santander - Deportivo Alavés, 5. kolo La Ligy
  • 16:15 CA Osasuna - RCD Espanyol Barcelona, 5. kolo La Ligy    
  • 18:30 Athletic Club Bilbao - Elche CF, 5. kolo La Ligy    
  • 21:00 Real Madrid - Rayo Vallecano, 5. kolo La Ligy      

Hokej

  • 14:30 Skellefteå AIK - HC Davos, 4. kolo základnej časti LM
  • 16:00 SaiPa Lappeenranta - HK Nitra, 4. kolo základnej časti LM
  • 16:00 KooKoo Kouvola - HC Dynamo Pardubice, 4. kolo základnej časti LM
  • 17:00 Kölner Haie - EC-KAC Klagenfurt, 4. kolo základnej časti LM
  • 18:00 GKS Tychy - Servette Ženeva, 4. kolo základnej časti LM
  • 18:00 Storhamar Hockey - Frölunda HC, 4. kolo základnej časti LM

Atletika

  • 18:00 World Ultimate Championships - druhý súťažný deň (finále 400 m ženy, finále oštep ženy, finále 400 m muži, semifinále 800 m muži, finále žrď ženy, semifinále 400 m prek. ženy /E.Zapletalová/, semifinále 100 m ženy, semifinále 100 m muži, finále 1500 m ženy, finále diaľka muži, semifinále 400 m prek. muži, finále 800 m ženy, finále 100 m ženy, finále 100 m muži)

  • 19:30 MSR v cestnom behu na 10km

Tenis

  • 18:00 C. Harrison/N. Skupski (5) - K. Krawietz/Puetz T. (6), finále štvorhry mužov

  • 22:00 A. Sabalenková (1) - J. Rybakinová (2), finále dvojhry žien  

Cyklistika

  • 12:35 20. etapa: La Calahorra - Collado del Alguacil (187 km), Vuelta a Espaňa 2026

Volejbal

Basketbal

  • 16:30 Francúzsko - Nemecko, semifinále MS žien
  • 20:00 Španielsko - USA, semifinále MS žien

Motorizmus

  • 16:00 kvalifikácia, VC Španielska

Hádzaná

  • 17:00 DHC Slavia Praha - MŠK Iuventa Michalovce, 3. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 HC Tatran Stupava - DHK Baník Most, 3. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - Handball Club Zlín, 3. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 Házená Kynžvart - Sokol Písek, 3. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Plzeň, 3. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 DHC Sokol Poruba - HC DAC Dunajská Streda, 3. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Košice, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HK AGRO Topoľčany - ŠKP Bratislava, 2. kolo Niké Handball Extraligy

Vodný slalom

  • 9:36 C1 ženy - kval., finále SP
  • 10:34 C1 muži - kval., finále SP
  • 13:36 C1 ženy - semifinále, finále SP
  • 14:26 C1 muži - semifinále, finále SP
  • 16:06 C1 ženy - finále, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:45 C1 muži - finále, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Džudo

  • 10:00 ženy -70 kg /E. Fízeľová/, Grand Slam

TV program: sobota, 12. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu.
    Zapletalová bojuje o finále či Nitra v Lige majstrov. Športový program na dnes (12. september)
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