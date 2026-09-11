Nemec o trénerovi New Jersey Keefeovi: Nechcem o tom hovoriť, mali sme inú víziu

Šimon Nemec je už v Calgary a momentálne je tam veľmi žiadaným respondentom. V meste, kde je hokej šport číslo 1, v ňom vidia novú nádej na ceste v prestavbe klubu.
Dvojka draftu 2022 to vníma podobne: "Chcem hrať každú hernú situáciu, Calgary mi to dokáže poskytnúť a z toho som nadšený a šťastný."
22-ročný Nemec je stále mladý hráč, ale už aj s bohatými skúsenosťami z NHL, v ktorej odohral 155 duelov v drese New Jersey.
Práve na jeho predošlé pôsobenie na východnom pobreží sa ho pýtali aj kanadskí novinári. V drese Devils sa často nedočkal dostatočného priestoru. Viac hrali Luke Hughes a Dougie Hamilton.
"Prepáčte, ale o tom nechcem hovoriť," odpovedal, keď sa ho pýtali na vzťah s trénerom Sheldonom Keefeom.
Hlavný tréner Jersey viackrát v rozhovoroch Nemca nepodržal. Pamätné sú jeho výroky, kde aj po Nemcovom hetriku chválil Lukea Hughesa.
Viackrát ho posadil na tribúnu a väčší priestor na ľade mu dal len vtedy, keď bol niekto zranený.
"Nebolo to zlé, ale mali sme inú víziu. Už je to však za mnou a nechcem to znova otvárať. Nechcem nikomu dokazovať, že nemal pravdu, to nie je moja mentalita. Chcem sa baviť hokejom. Moje nastavenie je byť lepší každý deň a pomáhať tímu."
V tíme Flames by mal mať Nemec oveľa prominentnejšiu rolu. Jeho hlavným konkurentom v zadných radoch by mal byť 20-ročný Zayne Parekh, ktorý má za sebou len 38 zápasov v NHL, ale má veľký potenciál.
Nemec sa počas leta rozprával s trénerom Calgary Ryanom Huskom.
"Náš vzťah vyzerá veľmi dobre a dúfam, že to tak ostane. Je naozaj dobrý človek," povedal rodák z Liptovského Mikuláša pre médiá v Calgary.
Slovák chce hrať lepší hokej a cítiť sa na ľade lepšie.
"Je to viac o konzistentnosti, aby som hral môj najlepší hokej v každom zápase. Viem, že to tak asi nebude v každom jednom stretnutí, ale chcem sa tomu aspoň priblížiť," dodal Nemec, ktorý sa teší, že bude hrať v meste, kde je hokej tým najžhavejším lákadlom.
"Je to Kanada. Mám pocit, že fanúšikovia sú tu vášnivejší."