Nemec o trénerovi New Jersey Keefeovi: Nechcem o tom hovoriť, mali sme inú víziu

Šimon Nemec počas zápasu Montreal Canadiens - New Jersey Devils.
Šimon Nemec počas zápasu Montreal Canadiens - New Jersey Devils. (Autor: Sebastien Gervais)
Sportnet|11. sep 2026 o 09:35
ShareTweet0

V Calgary chce hrať všetky herné situácie.

Šimon Nemec je už v Calgary a momentálne je tam veľmi žiadaným respondentom. V meste, kde je hokej šport číslo 1, v ňom vidia novú nádej na ceste v prestavbe klubu.

Dvojka draftu 2022 to vníma podobne: "Chcem hrať každú hernú situáciu, Calgary mi to dokáže poskytnúť a z toho som nadšený a šťastný."

22-ročný Nemec je stále mladý hráč, ale už aj s bohatými skúsenosťami z NHL, v ktorej odohral 155 duelov v drese New Jersey.

Práve na jeho predošlé pôsobenie na východnom pobreží sa ho pýtali aj kanadskí novinári. V drese Devils sa často nedočkal dostatočného priestoru. Viac hrali Luke Hughes a Dougie Hamilton.

"Prepáčte, ale o tom nechcem hovoriť," odpovedal, keď sa ho pýtali na vzťah s trénerom Sheldonom Keefeom.

Sheldon Keefe.
Sheldon Keefe. (Autor: TASR/AP)

Hlavný tréner Jersey viackrát v rozhovoroch Nemca nepodržal. Pamätné sú jeho výroky, kde aj po Nemcovom hetriku chválil Lukea Hughesa.

Viackrát ho posadil na tribúnu a väčší priestor na ľade mu dal len vtedy, keď bol niekto zranený.

"Nebolo to zlé, ale mali sme inú víziu. Už je to však za mnou a nechcem to znova otvárať. Nechcem nikomu dokazovať, že nemal pravdu, to nie je moja mentalita. Chcem sa baviť hokejom. Moje nastavenie je byť lepší každý deň a pomáhať tímu."

V tíme Flames by mal mať Nemec oveľa prominentnejšiu rolu. Jeho hlavným konkurentom v zadných radoch by mal byť 20-ročný Zayne Parekh, ktorý má za sebou len 38 zápasov v NHL, ale má veľký potenciál.

Skutočne plynulý prechod. Nemec je dobrá posila a bude mať skvelý rok, hovorí Honzek
Súvisiaci článok
Skutočne plynulý prechod. Nemec je dobrá posila a bude mať skvelý rok, hovorí Honzek

Nemec sa počas leta rozprával s trénerom Calgary Ryanom Huskom.

"Náš vzťah vyzerá veľmi dobre a dúfam, že to tak ostane. Je naozaj dobrý človek," povedal rodák z Liptovského Mikuláša pre médiá v Calgary.

Slovák chce hrať lepší hokej a cítiť sa na ľade lepšie.

"Je to viac o konzistentnosti, aby som hral môj najlepší hokej v každom zápase. Viem, že to tak asi nebude v každom jednom stretnutí, ale chcem sa tomu aspoň priblížiť," dodal Nemec, ktorý sa teší, že bude hrať v meste, kde je hokej tým najžhavejším lákadlom.

"Je to Kanada. Mám pocit, že fanúšikovia sú tu vášnivejší."

NHL

Chris Kreider
Chris Kreider
Anaheim ukončil lukratívny kontrakt s útočníkom. Nemal dosť miesta pod platovým stropom
dnes 10:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Nemec o trénerovi New Jersey Keefeovi: Nechcem o tom hovoriť, mali sme inú víziu