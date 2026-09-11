Neolympijské športy spoznali najúspešnejších. Zosnulú lukostrelkyňu ocenili in memoriam

Karatistka Nina Kvasnicová sa stala najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v armwrestlingu.
Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Cenu prezidenta SOŠV udelili lukostrelkyni Denise Hurban Baránkovej in memoriam. SOŠV o tom informoval na svojom webe olympic.sk.
Nina Kvasnicová získala na seniorských majstrovstvách sveta striebro v kumite do 55 kg. V rovnakej sezóne sa stala aj vicemajsterkou Európy do 21 rokov.
Na slávnostnom vyhlásení chýbala pre účasť na akademických majstrovstvách Európy. Druhá skončila kickboxerka Lucia Cmárová so striebrom zo Svetových hier v Čcheng-tu v disciplíne K1 do 60 kg a bronzom z majstrovstiev sveta v Abú Zabí.
Tretiu priečku obsadila reprezentantka v motosurfe Emma Strculová, bronzová zo Svetových hier a štvrtá v celkovom hodnotení svetového šampionátu.
Ženská florbalová reprezentácia zvíťazila medzi seniorskými kolektívmi vďaka piatemu miestu na Svetových hrách a siedmej priečke na majstrovstvách sveta v Česku.
Za ňou skončili spoločne na 2. mieste reprezentačný kolektív v motosurfe a nohejbalisti. Motosurfisti Marek Škamla a iba trinásťročná Sára Žuborová vybojovali pri premiére tohto športu na Svetových hrách bronz v miešanom Pohári národov.
Nohejbalisti vo finále majstrovstiev Európy v rumunskej Bistriti zdolali úradujúcich majstrov sveta z Česka 3:2.
Jung si výhru medzi mládežníkmi vyslúžil striebrom v triede 5 na majstrovstvách sveta Formula Future v Maďarsku, kde sa stal vicemajstrom sveta do 18 rokov.
Druhá Nelli Novodomská získala na majstrovstvách sveta IFBB v Santa Susanne štyri prvenstvá v akrobatickom fitness. Medzi ženami aj juniorkami vyhrala svoju kategóriu a stala sa aj absolútnou víťazkou.
Tretí karatista Lukáš Bohunický vybojoval na juniorskom európskom šampionáte v poľskom meste Bielsko-Biala striebro v kumite nad 76 kg.
Medzi mládežníckymi kolektívmi zvíťazili juniorské reprezentantky v armwrestlingu. Z majstrovstiev Európy v Kluži priviezli jedenásť medailí – sedem zlatých, tri strieborné a jednu bronzovú. V hodnotení národov skončili tretie.
Osobitné miesto v programe malo ocenenie Denisy Hurban Baránkovej, víťazky Svetových hier 2025 v terénnej lukostreľbe.
V terčovej lukostreľbe bola dvojnásobná účastníčka olympijských hier. Nedávno zosnulá športovkyňa získala Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru in memoriam.
Jej triumf ocenili mimo súťažného hlasovania. Cenu prezidenta SOŠV prevzal Denisin manžel a dlhoročný tréner Vladimír Hurban.