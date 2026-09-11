Neolympijské športy spoznali najúspešnejších. Zosnulú lukostrelkyňu ocenili in memoriam

Najúspešnejší športovci v neolympijských športoch za rok 2025 po slávnostnom vyhlásení na konferencii Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach.
Najúspešnejší športovci v neolympijských športoch za rok 2025 po slávnostnom vyhlásení na konferencii Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. (Autor: SOŠV/ANDREJ GALICA)
TASR|11. sep 2026 o 11:05
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Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky.

Karatistka Nina Kvasnicová sa stala najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v armwrestlingu.

Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Cenu prezidenta SOŠV udelili lukostrelkyni Denise Hurban Baránkovej in memoriam. SOŠV o tom informoval na svojom webe olympic.sk.

Nina Kvasnicová získala na seniorských majstrovstvách sveta striebro v kumite do 55 kg. V rovnakej sezóne sa stala aj vicemajsterkou Európy do 21 rokov.

Na slávnostnom vyhlásení chýbala pre účasť na akademických majstrovstvách Európy. Druhá skončila kickboxerka Lucia Cmárová so striebrom zo Svetových hier v Čcheng-tu v disciplíne K1 do 60 kg a bronzom z majstrovstiev sveta v Abú Zabí.

Tretiu priečku obsadila reprezentantka v motosurfe Emma Strculová, bronzová zo Svetových hier a štvrtá v celkovom hodnotení svetového šampionátu.

Ženská florbalová reprezentácia zvíťazila medzi seniorskými kolektívmi vďaka piatemu miestu na Svetových hrách a siedmej priečke na majstrovstvách sveta v Česku.

Za ňou skončili spoločne na 2. mieste reprezentačný kolektív v motosurfe a nohejbalisti. Motosurfisti Marek Škamla a iba trinásťročná Sára Žuborová vybojovali pri premiére tohto športu na Svetových hrách bronz v miešanom Pohári národov.

Nohejbalisti vo finále majstrovstiev Európy v rumunskej Bistriti zdolali úradujúcich majstrov sveta z Česka 3:2.

Jung si výhru medzi mládežníkmi vyslúžil striebrom v triede 5 na majstrovstvách sveta Formula Future v Maďarsku, kde sa stal vicemajstrom sveta do 18 rokov.

Druhá Nelli Novodomská získala na majstrovstvách sveta IFBB v Santa Susanne štyri prvenstvá v akrobatickom fitness. Medzi ženami aj juniorkami vyhrala svoju kategóriu a stala sa aj absolútnou víťazkou.

Tretí karatista Lukáš Bohunický vybojoval na juniorskom európskom šampionáte v poľskom meste Bielsko-Biala striebro v kumite nad 76 kg.

Medzi mládežníckymi kolektívmi zvíťazili juniorské reprezentantky v armwrestlingu. Z majstrovstiev Európy v Kluži priviezli jedenásť medailí – sedem zlatých, tri strieborné a jednu bronzovú. V hodnotení národov skončili tretie.

Osobitné miesto v programe malo ocenenie Denisy Hurban Baránkovej, víťazky Svetových hier 2025 v terénnej lukostreľbe.

V terčovej lukostreľbe bola dvojnásobná účastníčka olympijských hier. Nedávno zosnulá športovkyňa získala Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru in memoriam.

Jej triumf ocenili mimo súťažného hlasovania. Cenu prezidenta SOŠV prevzal Denisin manžel a dlhoročný tréner Vladimír Hurban.

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    Najúspešnejší športovci v neolympijských športoch za rok 2025 po slávnostnom vyhlásení na konferencii Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach.
    Najúspešnejší športovci v neolympijských športoch za rok 2025 po slávnostnom vyhlásení na konferencii Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach.
    Neolympijské športy spoznali najúspešnejších. Zosnulú lukostrelkyňu ocenili in memoriam
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