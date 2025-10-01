Slovan vstupuje do Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (2. október)

Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan.
Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan.
2. okt 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 2. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 2. október

Futbal

  • 18:45 HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Rayo Vallecano - FK Škendija Tetovo, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Omonia Nikózia - FSV Mainz, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FC Noah - HNK Rijeka, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Lech Poznaň - Rapid Viedeň, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FC Lausanne-Sport - Breidablik Kópavogur, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 KuPS Kuopio - KF Drita, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Dynamo Kyjev - Crystal Palace, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg, KL - 1. kolo ligovej fázy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 21:00 AC Sparta Praha - Shamrock Rovers, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Shelbourne FC - BK Häcken, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Raków Čenstochová - Universitatea Craiova, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Legia Varšava - Samsunspor, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 AC Fiorentina - SK Sigma Olomouc, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 NK Celje - AEK Atény, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 AEK Larnaka - AZ Alkmaar, KL - 1. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Aberdeen FC - Šachtar Doneck, KL - 1. kolo ligovej fázy

  • 18:45 Brann Bergen - FC Utrecht, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FC Viktoria Plzeň - Malmö FF, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Panathinaikos Atény - Go Ahead Eagles, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Ludogorec Razgrad - Real Betis, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Fenerbahce Istanbul - OGC Nice, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FCSB - Young Boys Bern, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 Celtic Glasgow - SC Braga, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FC Bologna - SC Freiburg, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 AS Rím - OSC Lille, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Sturm Graz - Glasgow Rangers, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Nottingham Forest - FC Midtjylland, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhreb, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Olympique Lyon - Red Bull Salzburg, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 KRC Genk - Ferencváros Budapešť, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Feyenoord Rotterdam - Aston Villa, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Porto - Crvena Zvezda Belehrad, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Celta Vigo - PAOK Solún, EL - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Bazilej - VfB Stuttgart, EL - 2. kolo ligovej fázy

Hokej

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave

Cyklistika

Hádzaná

  • 19:00 Telekom Veszprém - FC Barcelona, finále MS klubov

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Vodný slalom

  • 2:30 C1 muži semifinále, MS v Penrithe
  • 3:38 C1 ženy semifinále, MS v Penrithe
  • 6:33 C1 muži finále, MS v Penrithe
  • 7:17 C1 ženy finále, MS v Penrithe
TV program: štvrtok, 2. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan.
    Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan.
    Slovan vstupuje do Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (2. október)
    dnes 00:00
