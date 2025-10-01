Slovan vstupuje do Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (2. október)

Športový program na štvrtok, 2. október
Futbal
- 18:45 HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Rayo Vallecano - FK Škendija Tetovo, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Omonia Nikózia - FSV Mainz, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Noah - HNK Rijeka, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Lech Poznaň - Rapid Viedeň, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Lausanne-Sport - Breidablik Kópavogur, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 KuPS Kuopio - KF Drita, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Dynamo Kyjev - Crystal Palace, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg, KL - 1. kolo ligovej fázy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:00 AC Sparta Praha - Shamrock Rovers, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Shelbourne FC - BK Häcken, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Raków Čenstochová - Universitatea Craiova, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Legia Varšava - Samsunspor, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 AC Fiorentina - SK Sigma Olomouc, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 NK Celje - AEK Atény, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 AEK Larnaka - AZ Alkmaar, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Aberdeen FC - Šachtar Doneck, KL - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Brann Bergen - FC Utrecht, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Viktoria Plzeň - Malmö FF, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 Panathinaikos Atény - Go Ahead Eagles, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 Ludogorec Razgrad - Real Betis, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 Fenerbahce Istanbul - OGC Nice, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 FCSB - Young Boys Bern, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 Celtic Glasgow - SC Braga, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Bologna - SC Freiburg, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 AS Rím - OSC Lille, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Sturm Graz - Glasgow Rangers, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Nottingham Forest - FC Midtjylland, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhreb, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympique Lyon - Red Bull Salzburg, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 KRC Genk - Ferencváros Budapešť, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Feyenoord Rotterdam - Aston Villa, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Porto - Crvena Zvezda Belehrad, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Celta Vigo - PAOK Solún, EL - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Bazilej - VfB Stuttgart, EL - 2. kolo ligovej fázy
Hokej
- 11:00 MHA Martin - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave
Cyklistika
- 11:00 tímová časovka - juniori (2×20 km), ME v cyklistike 2025
- 14:30 tímová časovka - elite (2×20 km), ME v cyklistike 2025
Hádzaná
- 19:00 Telekom Veszprém - FC Barcelona, finále MS klubov
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Vodný slalom
- 2:30 C1 muži semifinále, MS v Penrithe
- 3:38 C1 ženy semifinále, MS v Penrithe
- 6:33 C1 muži finále, MS v Penrithe
- 7:17 C1 ženy finále, MS v Penrithe