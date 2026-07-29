Bojkot majstrovstiev sveta? UEFA reaguje na plánovaný predaj podielu z MS

Európska futbalová únia (UEFA) chce po oznámení Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o plánovanom predaji podielu z komerčných práv na majstrovstvách sveta súkromným investorom zvolať ešte tento týždeň mimoriadne zasadnutie.
Podľa staníc Sky, ESPN a agentúry Bloomberg sa hovorí aj o možnom bojkote svetového šampionátu.
FIFA v utorok oznámila, že plánuje predať podiel z komerčných práv na majstrovstvách sveta mužov, žien, mládeže aj klubov súkromným investorom.
Tí by mali v dcérskej spoločnosti získať 20-percentný podiel a zaplatiť zaň viac ako štyri miliardy dolárov.
UEFA na zverejnené plány okamžite reagovala ostrou kritikou. „Týmto sa prekračuje hranica, ktorú vedúce futbalové inštitúcie nikdy nesmú prekročiť.
UEFA berie túto záležitosť veľmi vážne. Rovnako by mali postupovať aj všetky národné futbalové zväzy. Nikto z nás nevlastní futbal. Nie je na FIFA, aby ho predávala,“ uviedla európska federácia.
FIFA plánuje všetok zisk investovať späť do futbalu. Zdôraznila, že si ponechá výhradnú kontrolu nad riadením súťaží, kalendárom zápasov a všetkými športovými rozhodnutiami.
Návrh chce čoskoro predložiť 211 členským zväzom a Rade FIFA, ktoré o ňom budú rozhodovať.