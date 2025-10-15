Slovenské hádzanárky štartujú v Euro Cupe. Športový program na dnes (16. október)

Slovenské hádzanárky
Slovenské hádzanárky (Autor: TASR)
Sportnet|16. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 16. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 16. október

Hokej

  • 1:00 Detroit Red Wings - Florida Panthers, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Ottawa Senators, NHL
  • 3:30 Utah Mammoth - Calgary Flames, NHL
  • 3:30 St. Louis Blues - Chicago Blackhawks, NHL

  • 11:00 HK Gladiators Trnava - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 15. kolo českej extraligy

  • 17:30 HK Skalica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 10. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Cyklistika

  • 4:00 3. etapa: Jingxi - Bama (214 km), Okolo Kuang-si 2025

Basketbal

  • 18:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - CBK Košice, 5. kolo TIPOS Extraligy

Hádzaná

  • 18:00 Poľsko - Slovensko, EHF Euro Cup

Volejbal

  • 19:00 HIT UCM Trnava - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy

Stolný tenis

  • 10:00 osemfinále, ME družstiev žien 2025
TV program: štvrtok, 16. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Ostatné športy

    Slovenské hádzanárky
    Slovenské hádzanárky
    Slovenské hádzanárky štartujú v Euro Cupe. Športový program na dnes (16. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenské hádzanárky štartujú v Euro Cupe. Športový program na dnes (16. október)