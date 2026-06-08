    Holanďanov v generálke potrápil nováčik MS, Francúzsko našlo hetrikového hrdinu

    Futbalisti Holandska
    Futbalisti Holandska (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|8. jún 2026 o 23:22
    ShareTweet0

    Holandsko zachránila penalta v 98. minúte.

    Holandskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa MS 2026 nad Uzbekistanom 2:1.

    V prípravnom dueli v New Yorku rozhodol o ich triumfe Cody Gakpo, ktorý premenil oba pokutové kopy. Víťazný gól vsietil v 90+8. minúte.

    Francúzi zdolali Severné Írsko 3:1, hetrikom sa blysol Michael Olise.

    Krídelník Bayernu Mníchov otvoril skóre v 43. min z dorážky a rovnakým spôsobom zvýšil krátko po zmene strán. V 64. min znížil Kelly, onedlho ale Olise upokojil domácich presným obstrelom.

    Francúzi v minulom stretnutí podľahli Pobrežiu Slonoviny 1:2, pred vstupom do šampionátu v USA, Kanade a Mexiku sa ale vrátili na víťaznú vlnu. Vicemajstri sveta začnú turnaj 16. júna proti Senegalu.

    "Oranjes" proti Uzbekistanu dlho viedli vďaka Gakpovej penalte z prvého polčasu. V 87. min bol ale vylúčený za hru rukou Til a v druhej minúte nastavenia vyrovnal Sergejev. Napriek tomu napokon favorit dokázal zvíťaziť, keď Gakpo premenil ďalší pokutový kop.

    Komplikáciou pre Holansko je zranenie brankárskej jednotky Verbruggena, ktorý musel vystriedať v 67. minúte. Holanďanov čaká úvodný zápas proti Japonsku už 14. júna.

    Nováčik majstrovstiev sveta Uzbekistan si odbije debut medzi elitou 18. júna v dueli s Kolumbiou.

    MS vo futbale 2026 - príprava (nedeľa, 7. jún)

    Holandsko - Uzbekistan 2:1 (1:0)

    Góly: 32. a 90+8. Gakpo (oba z 11 m) - 90+2. Sergejev, ČK: 87. Til (Hol.)

    Francúzsko - Severné Írsko 3:1 (1:0)

    Góly: 43., 49. a 75. Olise - 64. Kelly

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Holandska
    Futbalisti Holandska
    Holanďanov v generálke potrápil nováčik MS, Francúzsko našlo hetrikového hrdinu
    po 23:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Holanďanov v generálke potrápil nováčik MS, Francúzsko našlo hetrikového hrdinu