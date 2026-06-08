Holanďanov v generálke potrápil nováčik MS, Francúzsko našlo hetrikového hrdinu

Holandskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa MS 2026 nad Uzbekistanom 2:1.
V prípravnom dueli v New Yorku rozhodol o ich triumfe Cody Gakpo, ktorý premenil oba pokutové kopy. Víťazný gól vsietil v 90+8. minúte.
Francúzi zdolali Severné Írsko 3:1, hetrikom sa blysol Michael Olise.
Krídelník Bayernu Mníchov otvoril skóre v 43. min z dorážky a rovnakým spôsobom zvýšil krátko po zmene strán. V 64. min znížil Kelly, onedlho ale Olise upokojil domácich presným obstrelom.
Francúzi v minulom stretnutí podľahli Pobrežiu Slonoviny 1:2, pred vstupom do šampionátu v USA, Kanade a Mexiku sa ale vrátili na víťaznú vlnu. Vicemajstri sveta začnú turnaj 16. júna proti Senegalu.
"Oranjes" proti Uzbekistanu dlho viedli vďaka Gakpovej penalte z prvého polčasu. V 87. min bol ale vylúčený za hru rukou Til a v druhej minúte nastavenia vyrovnal Sergejev. Napriek tomu napokon favorit dokázal zvíťaziť, keď Gakpo premenil ďalší pokutový kop.
Komplikáciou pre Holansko je zranenie brankárskej jednotky Verbruggena, ktorý musel vystriedať v 67. minúte. Holanďanov čaká úvodný zápas proti Japonsku už 14. júna.
Nováčik majstrovstiev sveta Uzbekistan si odbije debut medzi elitou 18. júna v dueli s Kolumbiou.
MS vo futbale 2026 - príprava (nedeľa, 7. jún)
Holandsko - Uzbekistan 2:1 (1:0)
Góly: 32. a 90+8. Gakpo (oba z 11 m) - 90+2. Sergejev, ČK: 87. Til (Hol.)
Francúzsko - Severné Írsko 3:1 (1:0)
Góly: 43., 49. a 75. Olise - 64. Kelly