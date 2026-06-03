Kto vyhrá MS vo futbale, kde sledovať šampionát a v akej forme je Messi?

Bude to najväčšie športové podujatie tohto roka.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na futbalový maratón 104 zápasov a hviezdy ako Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, ale aj hrajúce legendy Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.
Majstrovstvá sveta vo futbale sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla v troch krajinách Severnej Ameriky - USA, Mexiku a Kanade. Predstaví sa na nich rekordný počet 48 tímov.
Príloha k šampionátu s hracím plánom vychádza v denníkoch SME a Korzár 9. júna.
- Kto sú favoriti a kto nováčikovia turnaja?
- Budú musieť fanúšikovia ponocovať?
- Kto vysiela zápasy MS v televízii?
- V akej forme príde Lionel Messi?
- Ovplyvní výkony hráčov nadmorská výška?
(Autor: Sportnet)