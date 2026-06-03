    Kto vyhrá MS vo futbale, kde sledovať šampionát a v akej forme je Messi?

    Titul obhajuje Argentína, v Katare 2022 ju doviedol k víťazstvu fenomenálny Lionel Messi.
    Titul obhajuje Argentína, v Katare 2022 ju doviedol k víťazstvu fenomenálny Lionel Messi. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Sportnet|3. jún 2026 o 15:38
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    Príloha k MS 2026 vo futbale vychádza v denníkoch SME a Korzár 9. júna.

    Bude to najväčšie športové podujatie tohto roka.

    Fanúšikovia sa môžu tešiť na futbalový maratón 104 zápasov a hviezdy ako Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, ale aj hrajúce legendy Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. 

    Majstrovstvá sveta vo futbale sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla v troch krajinách Severnej Ameriky - USA, Mexiku a Kanade. Predstaví sa na nich rekordný počet 48 tímov. 

    Príloha k šampionátu s hracím plánom vychádza v denníkoch SME a Korzár 9. júna.

    • Kto sú favoriti a kto nováčikovia turnaja?
    • Budú musieť fanúšikovia ponocovať?
    • Kto vysiela zápasy MS v televízii?
    • V akej forme príde Lionel Messi?
    • Ovplyvní výkony hráčov nadmorská výška?
    (Autor: Sportnet)
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lamine Yamal a Nico Williams
    Lamine Yamal a Nico Williams
    Španieli veria, že na MS budú v plnej sile. Yamal a Williams by sa mali zotaviť
    dnes 15:44
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