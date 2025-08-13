Trnava bojuje o zotrvanie v pohárovej Európe. Športový program na dnes (14. august)

Športový program na štvrtok, 14. august
Futbal
- 16:00 FC Astana – Lausanne Sports, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:3/
- 18:00 Ararat-Armenia – Sparta Praha, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:4/
- 18:00 Sabah Baku – Levski Sofia, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:1/
- 18:30 Levadia Tallinn – FC Differdange, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 3:2/
- 19:00 Győri ETO FC – AIK Štokholm, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:2/
- 19:00 Paksi FC – Polissja Žytomyr, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 19:00 Hammarby IF – Rosenborg Trondheim, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:0/
- 19:00 Šeriff Tiraspoľ – Anderlecht Brusel, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 19:00 Omonia Nikózia – Araz-Naxcivan PFK, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 4:0/
- 19:30 Arda Kardžali – Kauno Žalgiris, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:0/
- 19:30 FC Vaduz – AZ Alkmaar, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 19:30 Bröndby Kodaň – Vikingur Reykjavík, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 19:30 Beitar Jeruzalem – Riga FC, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 20:00 NK Celje – FC Lugano, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 5:0/
- 20:00 AEK Atény – Aris Limassol, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:2/
- 20:00 Neman Grodno – KÍ Klaksvík, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:2/
- 20:00 Besiktas Istanbul – FC St. Patricks, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 4:1/
- 20:00 Maccabi Haifa – Raków Čenstochová, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:0/
- 20:15 Jagiellonia Bialystok – Silkeborg IF, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:0/
- 20:30 FC Spartak Trnava – CS Universitatea Craiova, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:3/
- 20:45 Dinamo Tirana – Hajduk Split, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:2/
- 20:45 Dundee United – Rapid Viedeň, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:2/
- 20:45 Linfield Belfast – Víkingur Göta, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:2/
- 21:00 CD Santa Clara – FC Larne, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 3:0/
- 21:00 Austria Viedeň – Baník Ostrava, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 3:4/
- 21:00 Shamrock Rovers – FC Ballkani, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:1/
- 21:00 AC Virtus – Milsami Orhei, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:3/
- 21:00 KF Egnatia – Olimpija Ľubľana, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:0/
- 21:00 Hibernian FC – Partizan Belehrad, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:0/
- 17:00 KuPS Kuopio – RFS Riga, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:1/
- 18:00 FC Midtjylland – Fredrikstad FK, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 3:1/
- 19:00 FC Noah – Lincoln Red Imps, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:1/
- 19:00 Brann Bergen – BK Häcken, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:0/
- 19:00 Wolfsberger AC – PAOK Solún, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:0/
- 19:30 Breidablik Kópavogur – HŠK Zrinjski Mostar, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:1/
- 20:00 FK Drita – FCSB, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:3/
- 20:00 Maccabi Tel Aviv – Hamrun Spartans, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:1/
- 20:00 Šachtar Doneck – Panathinaikos Atény, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 0:0/
- 20:00 FC Utrecht – Servette Ženeva, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 3:1/
- 20:30 Sporting Braga – CFR Kluž, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 2:1/
- 21:00 Legia Varšava – AEK Larnaca, 3. predkolo Konferenčnej ligy /prvý zápas 1:4/
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Svetové hry v neolympijských športoch
Duatlon
- 7:00 finále muži /Kubo/
Kickbox:
- 9:15 point fighting ženy do 60 kg o 3. miesto a finále /Góralczyková/
- 13:00 K1 ženy do 60 kg o 3. miesto a finále /Cmarová/
TV program: štvrtok, 14. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.