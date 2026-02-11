Žreb Ligy národov i Hanckove Atlético proti Barcelone. Športový program na dnes (12. február)

Športový program na štvrtok, 12. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 11:30 alpské lyžovanie, super-G ženy (Jančová, Šrobová), ZOH 2026
- 12:15/12:55 akrobatické lyžovanie, muži moguls - finále, ZOH 2026
- 13:00 beh na lyžiach, ženy 10 km voľne s intervalovým štartom (Danielová), ZOH 2026
- 15:01 snoubording, muži snoubordkros - veľké finále, ZOH 2026
- 19:30 snoubording, ženy U-rampa - finále, ZOH 2026
- 16:30 rýchlokorčuľovanie, ženy 5000 m, ZOH 2026
- 18:30 sánkovanie, tímová štafeta, ZOH 2026
- 21:36 šortrek, ženy, 500 m - A-finále, ZOH 2026
- 21:48 šortrek, muži 1000 m - A-finále, ZOH 2026
- 12:10 Švajčiarsko – Francúzsko, A-skupina, hokej–muži, ZOH 2026
- 16:40 Česko – Kanada, A-skupina, hokej–muži, ZOH 2026
- 21:10 Lotyšsko - USA, C-skupina, hokej–muži, ZOH 2026
- 21:10 Nemecko - Dánsko, C-skupina, hokej–muži, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)
Futbal
- 10:00 Kongres UEFA, cca 13:00 TK po skončení zasadnutia
- 18:00 žreb Ligy národov 2026/2027 /účasť SR/
- 21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona, prvý zápas semifinále Španielskeho pohára
- 21:00 FC Brentford - FC Arsenal, 26. kolo Premier League
Hokej
- 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC Nové Zámky, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe
- 12:00 žreb play off o účasť vo svetovej skupine DC /účasť SR/
Strelectvo
- 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/
Šport
- ZOH26 - Olympijský festival
- 13:00 TK ministerstva obrany a VŠC Dukla
TV program: štvrtok, 12. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.