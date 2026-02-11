Žreb Ligy národov i Hanckove Atlético proti Barcelone. Športový program na dnes (12. február)

Lamine Yamal z FC Barcelona bojuje o loptu so Slovákom Dávidom Hanckom z Atlética Madrid.
Lamine Yamal z FC Barcelona bojuje o loptu so Slovákom Dávidom Hanckom z Atlética Madrid. (Autor: REUTERS)
Sportnet|12. feb 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v štvrtok, 12. februára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 12. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 11:30 alpské lyžovanie, super-G ženy (Jančová, Šrobová), ZOH 2026
  • 12:15/12:55 akrobatické lyžovanie, muži moguls - finále, ZOH 2026
  • 13:00 beh na lyžiach, ženy 10 km voľne s intervalovým štartom (Danielová), ZOH 2026
  • 15:01 snoubording, muži snoubordkros - veľké finále, ZOH 2026
  • 19:30 snoubording, ženy U-rampa - finále, ZOH 2026
  • 16:30 rýchlokorčuľovanie, ženy 5000 m, ZOH 2026 
  • 18:30 sánkovanie, tímová štafeta, ZOH 2026
  • 21:36 šortrek, ženy, 500 m - A-finále, ZOH 2026
  • 21:48 šortrek, muži 1000 m - A-finále, ZOH 2026 
                                                                       
  • 12:10 Švajčiarsko – Francúzsko, A-skupina, hokej–muži, ZOH 2026 
  • 16:40 Česko – Kanada, A-skupina, hokej–muži, ZOH 2026 
  • 21:10 Lotyšsko - USA, C-skupina, hokej–muži, ZOH 2026 
  • 21:10 Nemecko - Dánsko, C-skupina, hokej–muži, ZOH 2026 

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)

Futbal

  • 10:00 Kongres UEFA, cca 13:00 TK po skončení zasadnutia 

  • 18:00 žreb Ligy národov 2026/2027 /účasť SR/

  • 21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona, prvý zápas semifinále Španielskeho pohára

  • 21:00 FC Brentford - FC Arsenal, 26. kolo Premier League

Hokej

Tenis

  • Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
  • Turnaj WTA v Dauhe
  • 12:00 žreb play off o účasť vo svetovej skupine DC /účasť SR/

Strelectvo

  • 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/

Šport

  • ZOH26 - Olympijský festival
  • 13:00 TK ministerstva obrany a VŠC Dukla          

TV program: štvrtok, 12. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Lamine Yamal z FC Barcelona bojuje o loptu so Slovákom Dávidom Hanckom z Atlética Madrid.
    Lamine Yamal z FC Barcelona bojuje o loptu so Slovákom Dávidom Hanckom z Atlética Madrid.
    Žreb Ligy národov i Hanckove Atlético proti Barcelone. Športový program na dnes (12. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Žreb Ligy národov i Hanckove Atlético proti Barcelone. Športový program na dnes (12. február)