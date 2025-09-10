Časovka na Vuelte či hádzanárska liga. Športový program na dnes (11. september)

Jazdec tímu Israel-Premier Tech počas časovky na Vuelte.
Jazdec tímu Israel-Premier Tech počas časovky na Vuelte. (Autor: REUTERS)
11. sep 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 11. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 11. september

Hokej

Tenis

  • turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare

Cyklistika

Horská cyklistika

  • 17:00 cross country mix štafeta, MS

Lukostreľba

  • 2:15 olympijský luk - 1. kolo vyraďovacej fázy /Baránková, Bendíková/, MS /účasť SR/

Hádzaná

  • 18:30 HK Bojnice - Tatran Prešov, 3. kolo Niké Handball Extraligy
Ostatné športy

    Časovka na Vuelte či hádzanárska liga. Športový program na dnes (11. september)
    dnes 00:00
