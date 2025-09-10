Časovka na Vuelte či hádzanárska liga. Športový program na dnes (11. september)

Športový program na štvrtok, 11. september
Hokej
- 12:30 HC 19 Humenné - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare
Cyklistika
- 13:10 Vuelta a Espaňa 2025 - 18. etapa: (časovka jednotlivcov): Valladolid - Valladolid (27,2 km)
Horská cyklistika
- 17:00 cross country mix štafeta, MS
Lukostreľba
- 2:15 olympijský luk - 1. kolo vyraďovacej fázy /Baránková, Bendíková/, MS /účasť SR/
Hádzaná
- 18:30 HK Bojnice - Tatran Prešov, 3. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: štvrtok, 11. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.