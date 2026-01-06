Slalom mužov, Premier League aj Serie A. Športový program na dnes (7. január)

Športový program na stredu, 7. január
Futbal
- 18:30 FC Bologna - Atalanta Bergamo, 19. kolo Serie A
- 18:30 SSC Neapol - Hellas Verona, 19. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - ACF Fiorentina, 19. kolo Serie A
- 20:45 Parma Calcio - Inter Miláno, 19. kolo Serie A
- 20:45 FC Turín - Udinese Calcio, 19. kolo Serie A
- 20:00 FC Barcelona - Athletic Bilbao, semifinále Španielskeho superpohára
- 20:30 AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur, 21. kolo Premier League
- 20:30 FC Brentford - AFC Sunderland, 21. kolo Premier League
- 20:30 Crystal Palace - Aston Villa, 21. kolo Premier League
- 20:30 FC Everton - Wolverhampton Wanderers, 21. kolo Premier League
- 20:30 FC Fulham - FC Chelsea, 21. kolo Premier League
- 20:30 Manchester City - FC Brighton, 21. kolo Premier League
- 21:15 FC Burnley - Manchester United, 21. kolo Premier League
- 21:15 Newcastle United - Leeds United, 21. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes – Dallas Stars, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres – Vancouver Canucks, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs – Florida Panthers, NHL
- 1:30 New York Islanders – New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers – Nashville Predators, NHL
- 4:00 Seattle Kraken – Boston Bruins, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Columbus Blue Jackets, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary, 39. kolo českej extraligy
- 17:30 HK Skalica – HC BIT markets TEBS Bratislava, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica – HC Nové Zámky, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK ’95 Považská Bystrica, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – MHA Martin, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice – HC MUŠLA Topoľčany, 32. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 0:30 Poľsko - Holandsko, United Cup
- 3:00/10:00, štvrťfinále United Cupu
Lyžovanie
- 18:00/21:00 slalom muži, Svetový pohár v Madonna di Campiglio /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Motorizmus
- 6:00 4.etapa: Al Ula - maratónsky bivak, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 18:00 MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec, 18. kolo, Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Iskra Svit - Nitra Blue Wings, 18. kolo, Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - Spišskí Rytieri, 18. kolo, Tipos SBL
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – ŠBK Šamorín, 15. kolo Tipos extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica – CBK Košice, 15. kolo Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok – YOUNG ANGELS Košice, 15. kolo Tipos extraligy
Volejbal
- 20:00 Prima Donna Kaas Huizen - VK SLOVAN BRATISLAVA, 2. kolo Challenge Cupu
TV program: streda, 7. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.