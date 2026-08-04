Podobný priebeh ako zápas Slovana. Celje viedlo po penalte, Arménci však dokázali otočiť

Futbalisti FC Ararat-Armenia zvíťazili nad slovinským súperom NK Celje 2:1 v utorkovom prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov.
V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil penaltu Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty.
Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi cez švédskeho súpera Mjällby AIF. Odveta je na programe v utorok 11. augusta.
Liga majstrov - 1. zápasy 3. predkola