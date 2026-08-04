Podobný priebeh ako zápas Slovana. Celje viedlo po penalte, Arménci však dokázali otočiť

Hráči Celje.
Hráči Celje. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. aug 2026 o 20:21
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Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi.

Futbalisti FC Ararat-Armenia zvíťazili nad slovinským súperom NK Celje 2:1 v utorkovom prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov.

V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil penaltu Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty.

Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi cez švédskeho súpera Mjällby AIF. Odveta je na programe v utorok 11. augusta.

Liga majstrov - 1. zápasy 3. predkola

FC Ararat-Armenia – NK Celje 2:1 (1:1)

Liga majstrov

Liga majstrov

    Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
    Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
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