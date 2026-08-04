Ďalšie prekvapenie v pohári: Šiestoligista vyradil klub z tretej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)

Prvé kolo Slovnaft Cupu uzavreli dva utorňajšie zápasy. V akcii boli dvaja treťoligisti.
Slávia TU Košice potvrdila rolu favorita a zdolala súpera zo šiestej ligy, Sokoľ vysoko 6:0.
V druhom zápase sa však zrodilo prekvapenie: šiestoligové Harichovce zvíťazili nad treťoligovým Kežmarkom 2:1.
Oficiálny hrací deň 2. kola je 19. august, ale po dohode klubov sa termíny jednotlivých zápasov môžu zmeniť.
Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – utorok 4. august
Sokoľ – Slávia TU Košice 0:6
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Harichovce – Kežmarok 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
VIDEO: Radosť hráčov Harichoviec po postupe v Slovnaft Cupe