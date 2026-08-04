    Ďalšie prekvapenie v pohári: Šiestoligista vyradil klub z tretej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)

    Mužstvo ŠK Harichovce.
    Mužstvo ŠK Harichovce. (Autor: Facebook / ŠK Harichovce)
    Titanilla Bőd|4. aug 2026 o 20:07
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    V utorok sa hrali posledné dva zápasy prvého kola.

    Prvé kolo Slovnaft Cupu uzavreli dva utorňajšie zápasy. V akcii boli dvaja treťoligisti.

    Slávia TU Košice potvrdila rolu favorita a zdolala súpera zo šiestej ligy, Sokoľ vysoko 6:0.

    V druhom zápase sa však zrodilo prekvapenie: šiestoligové Harichovce zvíťazili nad treťoligovým Kežmarkom 2:1.

    Oficiálny hrací deň 2. kola je 19. august, ale po dohode klubov sa termíny jednotlivých zápasov môžu zmeniť.

    Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – utorok 4. august

    Sokoľ – Slávia TU Košice 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Harichovce – Kežmarok 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    VIDEO: Radosť hráčov Harichoviec po postupe v Slovnaft Cupe

    Futbalnet

    Futbalnet

      Mužstvo ŠK Harichovce.
      Mužstvo ŠK Harichovce.
      Ďalšie prekvapenie v pohári: Šiestoligista vyradil klub z tretej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 20:07
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      Domov»Futbalnet»Ďalšie prekvapenie v pohári: Šiestoligista vyradil klub z tretej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)