Po panike prišiel superzvrat. Žiaril bleskový hrdina, v Slovane je pár hodín

Čas na aklimatizáciu? Nulový. Slovan má bleskového hrdinu. Hráčom Slovana je iba pár hodín. Ešte včera ho predstavili ako novú posilu, dnes bol jednou z hlavných postáv večera.
Suleiman Camara pomohol slovenskému majstrovi už vo svojom prvom zápase. Dal gól, pripísal si asistenciu a výrazne prispel k víťazstvu Slovana na pôde švédskeho majstra Mjällby AIF 2:1 v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov.
„Dal pekný gól, pripísal si asistenciu a ukázal, že môže byť veľmi dôležitý hráč. Môže priniesť ešte väčšiu kvalitu,“ opisoval tréner Yaya Touré.
Brankár Slovana Dominik Takáč nešetril uznaním.
„Klobúk dole. Je s nami druhý deň. Asi by sme každý týždeň mali podpísať novú posilu,“ žartoval Takáč. Chýbajú nám tri najväčšie ofenzívne hviezdy a teší ma, že aj bez nich dokážeme skórovať,“ povedal pre STVR.
Kľakol si a pobozkal zem
Nový hráč Slovana oslávil svoj prvý gól v belasom drese symbolicky. Kľakol si a pobozkal zem.
Gambijčan nastúpil do hry ako náhradník v 66. minúte a už o desať minút neskôr skóroval šikovnou krížnou strelou po prihrávke Mykolu Kuchareviča.
Camara okamžite priniesol oživenie, mal dobrý pohyb a výrazne zmenil dynamiku zápasu.
V minulej sezóne sa tešil z víťazstva v La Lige 2 v drese Racingu Santander a Slovan s ním podpísal štvorročnú zmluvu. Podľa portálu Transfermarkt sa trhová hodnota gambijského reprezentanta pohybuje okolo 800-tisíc eur.
Fantóm slovenskej scény
Aj druhý gól Slovana strelil náhradník.
Krídelník Manesse Kianga rozhodol v úplnom závere, keď sa presadil v nadstavenom čase.
Kianga je absolútny zjav, fantóm slovenskej scény. Ešte na jar minulého roka nastupoval iba v deviatej anglickej lige. Pred rokom prestúpil do Lokomotívy Košice, kde hral tretiu ligu. Server Transfermarkt pri jeho mene stále uvádza takmer smiešnu hodnotu desaťtisíc eur.
VIDEO: Yaya Touré
"Zväčša ho preferujem na krídle, no dnes šiel do stredu, a vo svojom veku ukázal neskutočný pokoj v koncovke v rozhodujúcom momente. Cením si mentalitu, ktorú dnes ukázal celý tím," tvrdil Touré.
VIDEO: Suleiman Camara a jeho gól na 1:1
Bol to vyrovnaný zápas. Slovan mohol už po prvom polčase vyhrávať 2:0, keď zahodil dve vyložené príležitosti.
Najprv poslal Mykola Kucharevič loptu do opustenej brány, ale slabo a domáci stopér ju ešte stihol odkopnúť. Následne netrafil prázdnu bránu Alasana Yirajang, ktorý bol približne meter od nej.
Slovan zahodil dve obrovské šance
„Bolo to viac ako tutová šanca,“ opisoval expert a spolukomentátor Marián Zeman.V druhom polčase podržal Slovan Dominik Takáč, ktorý zlikvidoval čistú šancu domácich.
„Ešte teraz lapám po dychu, pritom netvrdím, že som toho veľa nabehal. Ale fyzicky to bolo náročné, aj pre mňa. Musím sa spamätať."
"Herne to nebol náš najlepší zápas, mali sme menej priestoru, ale vyhrali sme na ťažkej pôde,“ povedal Takáč.
„Keď na nás vybehnú takíto fyzicky silní týpkovia, tak nie je jednoduché sa presadiť,“ pokračoval brankár Slovana.
Touré: Boli sme v panike
Tréner Touré priznal, že jeho mužstvo neodohralo ideálny prvý polčas.
„Prvý polčas bol veľmi nedbalý, strácali sme veľa lôpt a kazili veľa prihrávok. V druhom sme boli lepší, viacej sme kontrolovali stred poľa. Dnes sme boli trošku v panike, keď nás súper napádal,“ hodnotil.
"Striedajúci hráči priniesli rozdiel. Či už Suleiman Camara, Rahim Ibrahim, Alen Mustafič či Manasse Kianga boli brilantní, presne toto chcem od striedajúcich hráčov. Zmenili dej zápasu a prispeli k nášmu víťazstvu," priznal Touré. Vyzdvihol mentalitu.
"Víťazstvo po takomto priebehu si cením azda ešte viac než keby sme triumfovali o tri či štyri góly. Práve kvôli odhodlaniu hráčov, ktoré som videl."
Mjällby sa dostalo do vedenia po prísne nariadenej penalte.
VIDEO: Manasse Kianga a jeho gól na 2:1
Kapitán Slovana Kenan Bajrič v šestnástke jemne podržal súpera a rozhodca po dlhom skúmaní situácie pokutový kop potvrdil. Elliot Stroud, najdrahší hráč Mjällby AIF, penaltu premenil.
„Bolo to veľmi prísne,“ opisoval komentátor STVR Marcel Merčiak.
Rozhodca sa s VAR radil možno až tri minúty, no napokon svoj verdikt nezmenil.
Zápas sa hral v menšej aréne s kapacitou 6500 divákov, no na stretnutia európskych pohárov je povolených iba 3500 miest.
Slovan čaká odveta o týždeň na bratislavskom Tehelnom poli. Postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa javí čoraz reálnejší.
„Nedajú nám ani sekundu času navyše. Verím, že bude vypredané a že to spolu s fanúšikmi dotlačíme,“ vyhlásil Takáč.
Ak slovenský majster zvládne švédsku prekážku, v play off Ligy majstrov narazí na lepšieho z dvojice Ararat-Armenia – Celje. Prvý zápas vyhral arménsky tím doma 2:1.