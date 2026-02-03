City proti Newcastlu aj finále hokejového pohára. Športový program na dnes (4. február)

Športový program na stredu, 4. február
Futbal
- 20:45 Holstein Kiel - VfB Stuttgart, štvrťfinále Nemeckého pohára
- 21:00 Manchester City - Newcastle United, semifinále anglického Ligového pohára (odveta)
- 21:00 Deportivo Alavés - Real Sociedad, štvrťfinále Španielskeho pohára
- 21:00 CF Valencia - Athletic Bilbao, štvrťfinále Španielskeho pohára
- 21:00 Inter Miláno - FC Turín, štvrťfinále Talianskeho pohára
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Washington Capitals, NHL
- 1:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres, NHL
- 2:30 Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Seattle Kraken, NHL
- 18:00 HC Humenné - Vlci Žilina, finále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
Dráhová cyklistika
- 13:00 ME, účasť SR
Vodné pólo
- 18:15 zápas o 7. miesto, ženy - ME
- 20:15 zápas o 5. miesto, ženy - ME
Basketbal
- 16:30 YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica, Tipos extraliga žien
- 18:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, Tipos extraliga žien
- 19:00 ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava, Tipos extraliga žien
- 18:00 BC Slovan Bratislava - BK Opava, EBNL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 Košice Wolves - Patrioti Levice, dohrávka 19. kola Tipos SBL
ZOH 2026
- 19:05 curling - miešané dvojice, základná skupina
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.