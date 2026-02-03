City proti Newcastlu aj finále hokejového pohára. Športový program na dnes (4. február)

Momentka zo zápasu Manchester City - Newcastle United
Momentka zo zápasu Manchester City - Newcastle United (Autor: SITA/AP)
4. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 4. februára. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 4. február

Futbal

  • 20:45 Holstein Kiel - VfB Stuttgart, štvrťfinále Nemeckého pohára
  • 21:00 Manchester City - Newcastle United, semifinále anglického Ligového pohára (odveta)
  • 21:00 Deportivo Alavés - Real Sociedad, štvrťfinále Španielskeho pohára
  • 21:00 CF Valencia - Athletic Bilbao, štvrťfinále Španielskeho pohára
  • 21:00 Inter Miláno - FC Turín, štvrťfinále Talianskeho pohára

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres, NHL
  • 2:30 Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Seattle Kraken, NHL
  • 18:00 HC Humenné - Vlci Žilina, finále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Montpellieri
  • Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž

Dráhová cyklistika

  • 13:00 ME, účasť SR

Vodné pólo

  • 18:15 zápas o 7. miesto, ženy - ME
  • 20:15 zápas o 5. miesto, ženy - ME

Basketbal

  • 16:30 YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica, Tipos extraliga žien
  • 18:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, Tipos extraliga žien
  • 19:00 ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava, Tipos extraliga žien
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - BK Opava, EBNL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 20:00 Košice Wolves - Patrioti Levice, dohrávka 19. kola Tipos SBL

ZOH 2026

  • 19:05 curling - miešané dvojice, základná skupina
TV program: streda, 4. február
Ostatné športy

    City proti Newcastlu aj finále hokejového pohára. Športový program na dnes (4. február)
    dnes 00:00
