Slováci zavŕšia skupinu proti Švajčiarom. Športový program na dnes (31. december)

Športový program na stredu, 31. december
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 19:00 Slovensko - Švajčiarsko, MS do 20 rokov - skupina A /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:30 Česko - Lotyšsko, MS do 20 rokov - skupina B
Futbal
- 17.00 Rovníková Guinea – Alžírsko, Africký pohár národov, E-skupina
- 17.00 Sudán – Burkina Faso, Africký pohár národov, E-skupina
- 20.00 Gabon – Pobrežie Slonoviny, Africký pohár národov, F-skupina
- 20.00 Mozambik – Kamerun, Africký pohár národov, F-skupina
Hokej
- 12:10 finále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 1.00 Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes, NHL
- 1.00 Florida Panthers – Montreal Canadiens, NHL
- 1.00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils, NHL
- 2.30 Chicago Blackhawks – New York Islanders, NHL
- 4.00 Vancouver Canucks – Philadelphia Flyers, NHL
- 18.30 Washington Capitals – New York Rangers, NHL
- 21.00 Vegas Golden Knights – Nashville Predators, NHL
- 22.00 San Jose Sharks – Minnesota Wild, NHL
- 22.00 Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning, NHL
Skoky na lyžiach
- 13:00 hlavná súťaž - SP Two Nights Tour žien, (Garmisch-Partenkirchen) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 kvalifikácia - Turné štyroch mostíkov, (Garmisch-Partenkirchen)
Beh na lyžiach
- 11:30 muži 5 km voľne s hromadným štartom, 3. etapa Tour de Ski /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 14:30 ženy 5 km voľne s hromadným štartom, 3. etapa Tour de Ski /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 31. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.