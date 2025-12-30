Slováci zavŕšia skupinu proti Švajčiarom. Športový program na dnes (31. december)

Michal Prádel počas MS v hokeji do 20 rokov 2026
Michal Prádel počas MS v hokeji do 20 rokov 2026 (Autor: TASR/AP)
Sportnet|31. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 31. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 31. december

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 17.00 Rovníková Guinea – Alžírsko, Africký pohár národov, E-skupina
  • 17.00 Sudán – Burkina Faso, Africký pohár národov, E-skupina
  • 20.00 Gabon – Pobrežie Slonoviny, Africký pohár národov, F-skupina
  • 20.00 Mozambik – Kamerun, Africký pohár národov, F-skupina

Hokej

  • 12:10 finále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 1.00 Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes, NHL
  • 1.00 Florida Panthers – Montreal Canadiens, NHL
  • 1.00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils, NHL
  • 2.30 Chicago Blackhawks – New York Islanders, NHL
  • 4.00 Vancouver Canucks – Philadelphia Flyers, NHL
  • 18.30 Washington Capitals – New York Rangers, NHL
  • 21.00 Vegas Golden Knights – Nashville Predators, NHL
  • 22.00 San Jose Sharks – Minnesota Wild, NHL
  • 22.00 Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning, NHL

Skoky na lyžiach

  • 13:00 hlavná súťaž - SP Two Nights Tour žien, (Garmisch-Partenkirchen) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 16:00 kvalifikácia - Turné štyroch mostíkov, (Garmisch-Partenkirchen)

Beh na lyžiach

TV program: streda, 31. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slováci zavŕšia skupinu proti Švajčiarom. Športový program na dnes (31. december)
    dnes 00:00
