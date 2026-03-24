Lyžiarsku sezónu zakončia posledné preteky. Športový program na dnes (25. marec)

Športový program na stredu, 25. marec
Futbal
- 12:00 Slovensko - Turecko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Chorvátsko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 15:30 oficiálny tréning Slovenska v NTC Senec (otvorený 15 minút)
- 18:15 oficiálna tlačová konferencia Kosova pred zápasom Slovensko - Kosovo na NFŠ v Bratislave (tréner a hráč)
- 19:30 oficiálna tlačová konferencia SR pred zápasom Slovensko - Kosovo v hoteli Delfín v Senci (tréner a hráč)
Hokej
- 0:00 Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche, NHL
- 0:00 Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets, NHL
- 0:00 New York Islanders - Chicago Blackhawks, NHL
- 0:00 Florida Panthers - Seattle Kraken, NHL
- 0:00 Detroit Red Wings - Ottawa Senators, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, NHL
- 0:00 Boston Bruins - Toronto Maple Leafs, NHL
- 0:30 Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Dallas Stars - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Nashville Predators - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Washington Capitals, NHL
- 2:00 Calgary Flames - Los Angeles Kings, NHL
- 2:30 Utah Mammoth - Edmonton Oilers, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Anaheim Ducks, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra, štvrťfinále play off Tipsport ligy (4. zápas)
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava, štvrťfinále play off Tipsport ligy (4. zápas) vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
- 18:30 Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Zjazdové lyžovanie
- 9:30 1. kolo obrovského slalomu žien, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:30 1. kolo slalomu mužov, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:30 2. kolo obrovského slalomu žien, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 2. kolo slalomu mužov, finále Svetového pohára v Hafjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Krasokorčuľovanie
- 11:00 ženy - krátky program, MS 2026
- 18:00 športové dvojice - krátky program, MS 2026
Cyklistika
- 13:10 Mont-roig del Camp – Vila-seca (159,4 km), 3. etapa Okolo Katalánska
Basketbal
- 18:00 BKM Lučenec - Spišskí Rytieri, 33. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - Košice Wolves, 33. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Iskra Svit, 33. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, 33. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - Patrioti Levice, 33. kolo Tipos SBL
Hádzaná
- 17:00 Házená Kynžvart - HK Slovan Duslo Šaľa, predohrávka 21. kola MOL ligy
