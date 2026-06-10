Zamotali sa mu nohy, ale dal gól. Staal dokázal to, čo naposledy zvládli Gretzky a Lemieux

Stanley Cupy vyhráva defenzíva? Nevyzerá to tak.
Finálová séria medzi Carolinou a Vegas je pastvou pre oči divákov. Dohromady v nej padlo už 33 gólov, v každom dueli minimálne sedem.
V histórii NHL ide o tretie „najgólovejšie“ finále.
Táto séria zároveň ukazuje, že žiadny náskok nie je bezpečný. V každom zo štyroch duelov viedol jeden z tímov aspoň o dva góly a vždy to súper dokázal minimálne dorovnať.
Platilo to aj v noci. Carolina viedla vo štvrtom zápase 2:0 aj 3:1, ale po druhej tretine bolo 3:3. Nakoniec však zvíťazila 5:3.
Hlavnými hrdinami zápasu boli dvaja hráči Hurricanes – kapitán Jordan Staal a brankár Brandon Bussi.
Prvý z nich je skúsený veterán, ktorý v play-off odohral už 179 zápasov, druhý si v noci pripísal svoj prvý štart v play-off.
Staal zažíva vo veku 37 rokov najproduktívnejšiu vyraďovaciu časť, Bussi si plní detský sen.
Padá mu to ako Gretzkému
Jordan Staal už zďaleka nepatrí medzi najproduktívnejších hráčov. V základnej časti nazbieral 36 bodov a v tímovej produktivite ho predbehlo deväť spoluhráčov.
Presuňme sa do finále Stanley Cupu - nikto v Caroline v ňom nemá viac bodov ako on.
Gól dal vo všetkých štyroch stretnutiach proti Vegas a stal sa len štvrtým hráčom v histórii, ktorý sa dokázal presadiť v každom z prvých štyroch zápasov finále. Zároveň to dokázal ako prvý kapitán.
„Padá mi to tam. Som rád, že môžem takto prispieť. Je to dobré načasovanie a chcem v tom pokračovať,“ hovoril po štvrtom zápase, v ktorom strelil dva góly.
Forma prišla v ten správny čas. V prvých 13 dueloch play-off strelil dva góly. V štyroch finálových už päť.
Päť gólov v prvých štyroch zápasoch finále je zriedkavý úspech. Naposledy to dokázal Mario Lemieux v roku 1991, pred ním Wayne Gretzky v roku 1985 a Mike Bossy v roku 1982.
Teraz to po 35 rokoch zvládol Jordan Staal.
Zamotali sa mu nohy, ale gól dal
Staal už vie, čo to znamená vyhrať Stanley Cup. V roku 2009 to dokázal s Pittsburghom. Svoje najproduktívnejšie play-off však zažíva o 17 rokov neskôr, a to ako najstarší hráč finále.
Kapitán Hurricanes je lídrom nielen mimo ľadu, ale aj na ňom. Je nebezpečný a efektívny.
„Zabíja nás pred bránou. Musíme lepšie brániť pred bránkoviskom,“ hovoril o ňom tréner Vegas John Tortorella.
Staal v noci najprv v presilovke dorážal strelu Gostisbehera, potom v páde zaznamenal víťazný gól.
Puk netrafil forhendom, ale bojoval ďalej. Aj napriek pádu na ľad ho zasiahol bekhendom a skóroval. V kľúčovom momente zachoval duchaprítomnosť a postaral sa o to, aby jeho mužstvo vyrovnalo stav série.
„Zamotali sa mi nohy, ale nakoniec som to stihol trafiť. Bol to skvelý pocit,“ opisoval svoj zásah Staal.
VIDEO: Druhý gól Jordana Staal vo štvrtom zápase proti Vegas
Ak strelí gól aj v piatom zápase, vyrovná historický rekord Yvana Cournoyera, ktorý sa v roku 1973 presadil v drese Montrealu v piatich finálových dueloch v rade.
„Nerobí si prílišné starosti. Tlak je všade, každý to cíti a vidí, ale on nie. Nedokáže ho to znervózniť,“ hovoril o pokoji svojho kapitána Taylor Hall.
„Nikdy nekričí na chalanov ani na rozhodcov. Len si povie, že ideme ďalej, na ďalšie striedanie.“
S piatimi gólmi je Staal v histórii NHL druhým najlepším strelcom finálovej série starším ako 37 rokov. Šesť ich zaznamenal minulý rok Brad Marchand za Floridu. Staal ho ešte môže prekonať.
Po víťaznom zápase číslo 4 však chválil svojich spoluhráčov: „Som hrdý na chalanov, bolo to veľké víťazstvo na ľade súpera. Čaká nás ešte veľa práce.“
VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu série Carolina - Vegas
Zažíva to, o čom mnoho detí sníva
Svoj prvý štart v play-off NHL si pripísal brankár Brandon Bussi. Ten do brány nazrel už aj v minulom zápase, v ktorom chytal vôbec prvýkrát od 14. apríla.
Nastúpil na tretiu tretinu a Caroline dal svojimi výkonmi šancu vyrovnať z 0:4 na 4:4. Inkasoval len raz, v predĺžení.
Vo štvrtom zápase dostal dôveru hneď od začiatku.
Tréner Brind’Amour vysvetlil, že Frederik Andersen potreboval odpočinok a chcel mu ho dopriať v plnej miere. Preto nebol ani na striedačke, kde bol dvojkou Pyotr Kočetkov.
Bussi mužstvo podržal 18 zákrokmi a pripísal si prvú výhru v play-off.
„Vravel som si len, že musím zastaviť puk. Niekedy to nie je o tom, koľko zákrokov máte, ale kedy si ich pripíšete,“ opisoval po zápase svoje prežívanie duelu.
Stal sa len desiatym brankárom, ktorý si svoj prvý štart vo vyraďovacej časti pripísal vo finále a len tretím (a prvým od roku 1961), ktorý ho aj vyhral.
„Zažívam to, o čom mnoho detí sníva, keď vyrastá. Som poctený, že som dostal túto príležitosť,“ hovoril Bussi. „Nikdy sa nevzdávajte a užívajte si to. Nie je potrebné mať z vecí stres.“
Američan píše dojímavý príbeh. Nikdy neprešiel draftom NHL a do najlepšej ligy sveta nazrel až 27-ročný.
Jeho prvý štart v play-off sledovali aj jeho snúbenica a rodičia, ktorým po záverečnej siréne tiekli slzy.
„Odkedy prišiel, tvrdo pracoval, skvele sa mu darilo v základnej časti a vždy mal hlavu hore. Aj počas posledných mesiacov, keď nechytal, prišiel vždy s úsmevom, tvrdo pracoval a dnešné víťazstvo si zaslúžil,“ hovoril útočník Nikolaj Ehlers.
Za Vegas chytal, rovnako ako v každom zápase play-off, Carter Hart. Stal sa prvým brankárom v histórii, ktorý inkasoval minimálne štyri góly v každom z prvých štyroch zápasov finálovej série.
V sérii, kde padá veľa gólov, to však stačilo na dve výhry. Často inkasujú aj brankári Caroliny.
„Majú dobrý tím a my im ľahko dovoľujeme dostávať sa do šancí. To sa musí skončiť,“ povedal útočník Canes Ehlers, ktorý vo štvrtom dueli zaznamenal tri body.
Víťazstvo „hurikánov“ znamená, že v sérii uvidíme minimálne šesť zápasov.
Ten piaty je na programe v Raleigh v noci na piatok, šiesty sa odohrá v noci na pondelok vo Vegas.