Osemfinále Slovnaft Cupu či hokejové derby na východe. Športový program na dnes (19. november)

Futbalisti AS Trenčín.
Futbalisti AS Trenčín. (Autor: TASR)
19. nov 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 19. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 19. november

Futbal

  • 1:00 USA – Uruguaj, prípravný zápas
  • 2:30 Kolumbia – Austrália, prípravný zápas
  • 2:30 Ekvádor – Nový Zéland, prípravný zápas
  • 2:30 Mexiko – Paraguaj, prípravný zápas
  • 2:30 Kanada – Venezuela, prípravný zápas

  • 13:00 FTC Fiľakovo - AS Trenčín, osemfinále Slovnaft Cupu

Hokej

  • 1:00 Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings – Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets, NHL
  • 2:00 Dallas Stars – New York Islanders, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks – Calgary Flames, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks – Utah Mammoth, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights – New York Rangers, NHL

  • 16:30 Ilves Tampere – Pinguins Bremerhaven, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 3:2/
  • 17:30 KalPa Kuopio – ZSC Lions Zürich, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 4:4/
  • 19:15 Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 2:6/

  • 17:00 MHA Martin – HK Žiar nad Hronom, 19. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – HC Nové Zámky, 19. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Detva, 19. kolo TIPOS SHL
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava – HC 19 Humenné, 19. kolo TIPOS SHL

  • 18:00 HC Prešov - HK Spišská Nová Ves, dohrávka 20. kola Tipsport ligy

Tenis

  • 16:00 Taliansko - Rakúsko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára

Volejbal

  • 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok, štvrťfinále Slovenského pohára žien
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava, štvrťfinále Slovenského pohára žien

  • 19:30 VK SLOVAN BRATISLAVA - Beroe Stara Zagora, 1. kolo Challenge Cupu /prvý zápas: 2:3/

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - BKM Mimel Lučenec, dohrávka 4. kola TIPOS SBL

  • 19:00 BC PRIEVIDZA - KK Cedevita Junior Záhreb, Európsky pohár FIBA
  • 19:00 KK Pelister - Kervanos BC, Európsky pohár FIBA

TV program: Streda, 19. november
Ostatné športy

    Osemfinále Slovnaft Cupu či hokejové derby na východe. Športový program na dnes (19. november)
    dnes 00:00
