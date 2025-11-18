Osemfinále Slovnaft Cupu či hokejové derby na východe. Športový program na dnes (19. november)

Športový program na stredu, 19. november
Futbal
- 1:00 USA – Uruguaj, prípravný zápas
- 2:30 Kolumbia – Austrália, prípravný zápas
- 2:30 Ekvádor – Nový Zéland, prípravný zápas
- 2:30 Mexiko – Paraguaj, prípravný zápas
- 2:30 Kanada – Venezuela, prípravný zápas
- 13:00 FTC Fiľakovo - AS Trenčín, osemfinále Slovnaft Cupu
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Dallas Stars – New York Islanders, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks – Calgary Flames, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Utah Mammoth, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – New York Rangers, NHL
- 16:30 Ilves Tampere – Pinguins Bremerhaven, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 3:2/
- 17:30 KalPa Kuopio – ZSC Lions Zürich, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 4:4/
- 19:15 Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt, odveta osemfinále LM /prvý zápas: 2:6/
- 17:00 MHA Martin – HK Žiar nad Hronom, 19. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – HC Nové Zámky, 19. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Detva, 19. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava – HC 19 Humenné, 19. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Prešov - HK Spišská Nová Ves, dohrávka 20. kola Tipsport ligy
Tenis
- 16:00 Taliansko - Rakúsko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára
Volejbal
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok, štvrťfinále Slovenského pohára žien
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava, štvrťfinále Slovenského pohára žien
- 19:30 VK SLOVAN BRATISLAVA - Beroe Stara Zagora, 1. kolo Challenge Cupu /prvý zápas: 2:3/
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - BKM Mimel Lučenec, dohrávka 4. kola TIPOS SBL
- 19:00 BC PRIEVIDZA - KK Cedevita Junior Záhreb, Európsky pohár FIBA
- 19:00 KK Pelister - Kervanos BC, Európsky pohár FIBA
TV program: Streda, 19. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.