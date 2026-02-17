Trnava hostí Slovan, Atlético hrá Ligu majstrov. Športový program na dnes (18. február)

Športový program na streda, 18. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/13:30 ženy slalom /Vlhová, Šrobová/, alpské lyžovanie, ZOH 2026
- 11:30/12:30 ženy akrobatické skoky – finále, akrobatické lyžovanie, ZOH 2026
- 11:45 ženy tím šprint voľne – finále, beh na lyžiach, ZOH 2026
- 12:15 muži tím šprint voľne – finále /Hinds, Cenek?/, beh na lyžiach, ZOH 2026
- 12:30 muži slopestyle – finále, snoubording, ZOH 2026
- 14:45 ženy – štafeta na 4×6 km /účasť SR/, biatlon, ZOH 2026
- 21:00 ženy štafeta 3000 m – A-finále, šortrek, ZOH 2026
- 21:32 muži 500 m – A-finále, šortrek, ZOH 2026
Futbal
- 15:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno, osemfinále Slovnaft Cupu
- 18:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, osemfinále Slovnaft Cupu
- 21:00 Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal, predohrávka 31. kola Premier League
- 20:00 Levante UD - CF Villarreal, dohrávka 16. kola La Ligy
- 20:45 AC Miláno - Como 1907, dohrávka 24. kola Serie A
- 18:45 FK Karabach - Newcastle United, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Inter Miláno, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Club Bruggy - Atletico Madrid, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Ligy majstrov
Hokej
- 18:00 HK Gladiators Trnava - HK Žiar nad Hronom, 43. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC 19 Humenné, 43. kolo Tipos SHL
- 18:00 MHA Martin - HK Detva, 43. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Skalica, 43. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK TAM Levice, 43. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
- Turnaj WTA v Dubaji
Cyklistika
- 9:10 3. etapa: Umm al Quwain – Jebel Mobrah (183 km) , Okolo UAE 2026
Basketbal
- 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava, skupina o 1.-6. miesto – 4. kolo, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, skupina o 1.-6. miesto – 4. kolo, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 19:00 Maccabi Tel Aviv - VK Slovan Bratislava, odveta, štvrťfinále Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
TV program: streda, 18. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.