Levice v LM, biatlon na Slovensku a ME v krasokorčuľovaní. Športový program na dnes (14. január)

Športový program na stredu, 14. január
Futbal
- 18:00/21:00 semifinále, Africký pohár národov 2025
- 18:30 SSC Neapol - Parma Calcio, dohrávky 16. kola Serie A
- 20:45 Inter Miláno - US Lecce, dohrávky 16. kola Serie A
- 18.30 VfL Wolfsburg - FC St. Pauli, 17. kolo Bundesligy
- 20.30 RB Lipsko - SC Freiburg, 17. kolo Bundesligy
- 20.30 TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach, 17. kolo Bundesligy
- 20.30 1. FC Kolín - Bayern Mníchov, 17. kolo Bundesligy
- 21:00 FC Chelsea - FC Arsenal, prvý zápas semifinále anglického Ligového pohára
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Calgary Flames, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Vancouver Canucks, NHL
- 1:30 Boston Bruins - Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - New York Islanders, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Carolina Hurricanes, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Toronto Maple Leafs, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Dallas Stars, NHL
- 1:30 Maďarsko - Švajčiarsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Detva, 34. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom, 34. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, 34. kolo Tipos SHL
- 18:00 MHA Martin - HK TAM Levice, 34. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC MUŠLA Topoľčany, 34. kolo Tipos SHL
- 11:00 ZOH26 - brífing k nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie
- 18.00 HK Nitra - HC Košice, dohrávka 38. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 10. etapa: maratónsky bivak - Bisha, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 17:00 Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová, 20. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Komárno - Patrioti Levice, 20. kolo Tipos SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, 20. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - Iskra Svit, 20. kolo Tipos SBL
- 18:30 Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice, play-in Ligy majstrov, tretí zápas /na dva víťazné zápasy/, /stav série: 1:1/
- 19:00 BC Prievidza - Sporting CP Lisabon, M-skupina, druhá fáza Európskeho pohára FIBA
Volejbal
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča–UMB B. Bystrica - VK Slovan Bratislava /prvý zápas: 0:3/, odvety semifinále Niké SP
19:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov /prvý zápas: 3:1/, odvety semifinále Niké SP
- 19:30 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA /prvý zápas: 1:3/, odveta, ženy - semifinále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 10:45 mix štafeta, Pohár IBU /účasť SR/
- 14:00 mix dvojíc, Pohár IBU /účasť SR/
- 14:30 ženy štafeta 4x6 km, 5. kolo SP /účasť SR/
Krasokorčuľovanie
- 14:00 športové dvojice - krátky program, ME /účasť SR/
- 18:00 ženy - krátky program, ME - Šelmeková /účasť SR/
Hádzaná
- 17:00 MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda, predohrávka 14. kola - ženy - MOL liga
- 18:00 HC Poruba - Házená Kynžvart, 13. kolo - MOL liga
TV program: streda, 14. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.