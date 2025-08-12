Paríž a Tottenham v bitke o Superpohár. Športový program na dnes (13. august)

Športový program na stredu, 13. august
Futbal
- 18.00 Istanbul Basaksehir - Viking FK /prvý zápas 3:1/, odvetný zápas 3. predkola KL
- 21.00 Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur, Superpohár UEFA
Hokej
- 15:30 USA - Nemecko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Fínsko - Švajčiarsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
- 19:00 Slovensko - Švédsko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Česko - Kanada, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Volejbal
- 19.00 Slovensko - Lotyšsko, kvalifikácia ME 2026 - skupina G
Basketbal
- 19.00 Švajčiarsko - Slovensko, druhá fáza predkvalifikácie MS 2027
Svetové hry v neolympijských športoch
lukostreľba terénna
- 7.00 olympijský luk - semifinále a finále /Baránková/
parkour:
- 10.15 rýchlostné preteky muži kval. /Malaga/
- 11.40 rýchlostné preteky finále /? Malaga/
kickbox:
- 13.00 K1 ženy do 60 kg semifinále /Cmarová/
- 13.45 point fighting ženy do 60 kg semifinále / Góralczyková/
TV program: streda, 13. august
