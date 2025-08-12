Paríž a Tottenham v bitke o Superpohár. Športový program na dnes (13. august)

Trofej pre víťaza Superpohára UEFA.
Trofej pre víťaza Superpohára UEFA. (Autor: TASR/AP)
13. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 13. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 13. august

Futbal

  • 18.00 Istanbul Basaksehir - Viking FK /prvý zápas 3:1/, odvetný zápas 3. predkola KL
  • 21.00 Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur, Superpohár UEFA

Hokej

  • 15:30 USA - Nemecko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 15:30 Fínsko - Švajčiarsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
  • 19:00 Slovensko - Švédsko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 Česko - Kanada, skupina A, Hlinka Gretzky Cup

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Volejbal

  • 19.00 Slovensko - Lotyšsko, kvalifikácia ME 2026 - skupina G

Basketbal

  • 19.00 Švajčiarsko - Slovensko, druhá fáza predkvalifikácie MS 2027

Svetové hry v neolympijských športoch

lukostreľba terénna

  • 7.00 olympijský luk - semifinále a finále /Baránková/

parkour:

  • 10.15 rýchlostné preteky muži kval. /Malaga/
  • 11.40 rýchlostné preteky finále /? Malaga/

kickbox:

  • 13.00 K1 ženy do 60 kg semifinále /Cmarová/
  • 13.45 point fighting ženy do 60 kg semifinále / Góralczyková/
TV program: streda, 13. august
Ostatné športy

