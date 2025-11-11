Basketbalistky v kvalifikácii a druhá hokejová liga. Športový program na dnes (12. november)

Športový program na stredu, 12. november
Futbal
- 9:30 mediálny termín v hoteli Stará Lesná, mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
- 11:00 tréning NTC Poprad, mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
- 12:00 Čierna Hora - Slovensko, 5. skupina - prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Ukrajina - Albánsko, 5. skupina - prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 16:00 Rusko - Peru, prípravný zápas
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Dallas Stars, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Calgary Flames, NHL
- 3:30 Colorado Avalanche - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Winnipeg Jets, NHL
- 17:00 MHA Martin - HK Gladiators Trnava, 17. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Skalica - HK Detva, 17. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom, 17. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HC 19 Humenné, 17. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky, 17. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice, 23. kolo - predohrávka českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, 24. kolo - predohrávka českej extraligy
- 18:30 Storhamar Hockey - Lukko Rauma, prvé zápasy osemfinále LM
- 19:30 ERC Ingolstadt - Red Bull Salzburg, prvé zápasy osemfinále LM
- 19:45 EV Zug - Sparta Praha, prvé zápasy osemfinále LM
Tenis
- od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne
Strelectvo
- 8:15 ženy puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 11:00 ženy puška 50 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach
Volejbal
- 20:00 VK Pirane Brusno - ŠK ELBA Prešov, ženy - dohrávka 4. kola Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Poľsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Cyprus - Rumunsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027
- 19:00 BC Prievidza - KK Pelister, D-skupina, Európsky pohár FIBA
Hádzaná
- 17:30 MŠK Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa, ženy - 9. kolo MOL ligy
- 18:00 Handball Hodonín - DHK Zora Olomouc, ženy - 9. kolo MOL ligy
TV program: streda, 12. november
