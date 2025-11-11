Basketbalistky v kvalifikácii a druhá hokejová liga. Športový program na dnes (12. november)

Na snímke basketbalistka Ivana Jakubcová v novom drese počas tlačovej konferencie ku kampani Mierime vysoko. (Autor: TASR)
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 12. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 12. november

Futbal

  • 9:30 mediálny termín v hoteli Stará Lesná, mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
  • 11:00 tréning NTC Poprad, mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov

  • 12:00 Čierna Hora - Slovensko, 5. skupina - prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
  • 14:00 Ukrajina - Albánsko, 5. skupina - prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 

  • 16:00 Rusko - Peru, prípravný zápas 

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Washington Capitals, NHL 
  • 1:00 Ottawa Senators - Dallas Stars, NHL 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Los Angeles Kings, NHL 
  • 1:00 Boston Bruins - Toronto Maple Leafs, NHL 
  • 2:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Calgary Flames, NHL 
  • 3:30 Colorado Avalanche - Anaheim Ducks, NHL 
  • 4:00 Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 4:00 Vancouver Canucks - Winnipeg Jets, NHL 

  • 17:00 MHA Martin - HK Gladiators Trnava, 17. kolo TIPOS SHL 
  • 17:30 HK Skalica - HK Detva, 17. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom, 17. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK TAM Levice - HC 19 Humenné, 17. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky, 17. kolo TIPOS SHL

  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice, 23. kolo - predohrávka českej extraligy 
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, 24. kolo - predohrávka českej extraligy 

  • 18:30 Storhamar Hockey - Lukko Rauma, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 19:30 ERC Ingolstadt - Red Bull Salzburg, prvé zápasy osemfinále LM 
  • 19:45 EV Zug - Sparta Praha, prvé zápasy osemfinále LM 

Tenis

  • od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne

Strelectvo          

  • 8:15 ženy puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/           
  • 11:00 ženy puška 50 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach  

Volejbal

Basketbal

  • 18:00 Slovensko - Poľsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 Cyprus - Rumunsko, C-skupina, ženy - kvalifikácia ME 2027 

  • 19:00 BC Prievidza - KK Pelister, D-skupina, Európsky pohár FIBA 

Hádzaná

  • 17:30 MŠK Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa, ženy - 9. kolo MOL ligy 
  • 18:00 Handball Hodonín - DHK Zora Olomouc, ženy - 9. kolo MOL ligy 
TV program: streda, 12. november
Ostatné športy

