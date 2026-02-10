Prievidza proti Lisabonu a Premier League. Športový program na dnes (11. február)

Športový program na stredu, 11. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/13:45 severská kombinácia, individuálna súťaž stredný mostík - muži, 10:00 skoky na strednom mostíku, 13:45 beh na 10 km, ZOH 2026
- 11:30 alpské lyžovanie, super-G muži, ZOH 2026
- 14:15 biatlon ženy vytrvalostné preteky na 15 km (Bátovská Fialková, Kapustová, Kuzminová, Mária Remeňová), ZOH 2026
- 14:15/14:55 akrobatické lyžovanie, ženy moguls - finále, ZOH 2026
- 17:00/18:53 sánkovanie ženy dvojice 1. a 2. jazda (Praxová a Špitzová), ZOH 2026
- 17:51/19:44 sánkovanie muži dvojice 1. a 2. jazda (Mick a Bosman), ZOH 2026
- 18:30 rýchlokorčuľovanie muži 1000 m, ZOH 2026
- 19:30 krasokorčuľovanie tance na ľade – voľné tance, ZOH 2026
- 16:40 Slovensko – Fínsko, B-skupina, hokej-muži ZOH 2026
- 21:10 Švédsko – Taliansko, B-skupina, hokej-muži ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (streda 11. február)
Futbal
- 10:00 zasadnutie exekutívy UEFA
- 20:30 Aston Villa - Brighton & Hove Albion, 26. kolo Premier League
- 20:30 Crystal Palace - FC Burnley, 26. kolo Premier League
- 20:30 Manchester City - FC Fulham,26. kolo Premier League
- 20:30 Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers, 26. kolo Premier League
- 21:15 AFC Sunderland - FC Liverpool, 26. kolo Premier League
- 20:45 Bayern Mníchov - RB Lipsko, štvrťfinále Nemeckého pohára
- 21:00 FC Bologna - Lazio Rím, štvťfinále Talianskeho pohára
Hokej
- 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica, 41. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe
Strelectvo
- 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/
Basketbal
- 16:30 PAOK BC Solún - Surne Bilbao Basket, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
- 20:30 Sporting CP Lisabon - BC Prievidza, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
- 18:00 Košice Wolves - Nitra Blue Wings, 26. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec, 26. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Komárno, 26. kolo Tipos SBL
- 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, 26. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Stolný tenis
- 19:00 Lille Métropole TT - STK Vyhne, prvý zápas štvrťfinále EP
TV program: streda, 11. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.