Prievidza proti Lisabonu a Premier League. Športový program na dnes (11. február)

Na snímke zľava Sage Tolbert III (Prievidza) a Patrick Beverley (PAOK) bojujú o loptu.
Na snímke zľava Sage Tolbert III (Prievidza) a Patrick Beverley (PAOK) bojujú o loptu. (Autor: TASR)
Sportnet|11. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 11. februára. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 11. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:00/13:45 severská kombinácia, individuálna súťaž stredný mostík - muži, 10:00 skoky na strednom mostíku, 13:45 beh na 10 km, ZOH 2026 
  • 11:30 alpské lyžovanie, super-G muži, ZOH 2026 
  • 14:15 biatlon ženy vytrvalostné preteky na 15 km (Bátovská Fialková, Kapustová, Kuzminová, Mária Remeňová), ZOH 2026
  • 14:15/14:55 akrobatické lyžovanie, ženy moguls - finále, ZOH 2026
  • 17:00/18:53 sánkovanie ženy dvojice 1. a 2. jazda (Praxová a Špitzová), ZOH 2026
  • 17:51/19:44 sánkovanie muži dvojice 1. a 2. jazda (Mick a Bosman), ZOH 2026
  • 18:30 rýchlokorčuľovanie muži 1000 m, ZOH 2026
  • 19:30 krasokorčuľovanie tance na ľade – voľné tance, ZOH 2026

  • 16:40 Slovensko – Fínsko, B-skupina, hokej-muži ZOH 2026 
  • 21:10 Švédsko – Taliansko, B-skupina, hokej-muži ZOH 2026 

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (streda 11. február)

Futbal

  • 10:00 zasadnutie exekutívy UEFA

  • 20:30 Aston Villa - Brighton & Hove Albion, 26. kolo Premier League 
  • 20:30 Crystal Palace - FC Burnley, 26. kolo Premier League 
  • 20:30 Manchester City - FC Fulham,26. kolo Premier League 
  • 20:30 Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers, 26. kolo Premier League 
  • 21:15 AFC Sunderland - FC Liverpool, 26. kolo Premier League 

  • 20:45 Bayern Mníchov - RB Lipsko, štvrťfinále Nemeckého pohára 

  • 21:00 FC Bologna - Lazio Rím, štvťfinále Talianskeho pohára        

Hokej

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica, 41. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
  • Turnaj WTA v Dauhe

Strelectvo

  • 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/

Basketbal

  • 16:30 PAOK BC Solún - Surne Bilbao Basket, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
  • 20:30 Sporting CP Lisabon - BC Prievidza, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA

  • 18:00 Košice Wolves - Nitra Blue Wings, 26. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec, 26. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 MBK Baník Handlová - BC Komárno, 26. kolo Tipos SBL 
  • 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, 26. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Stolný tenis

  • 19:00 Lille Métropole TT - STK Vyhne, prvý zápas štvrťfinále EP
TV program: streda, 11. február
Ostatné športy

