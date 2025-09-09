Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. september)

Športový program na stredu, 10. september
Futbal
- 1:00 Ekvádor - Argentína, kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Bolívia - Brazília, kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Čile - Uruguaj, kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Peru - Paraguaj, kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Venezuela - Kolumbia, kvalifikácia MS 2026
- 1:30 USA - Japonsko, prípravný zápas
- 3:00 Mexiko - Kórejská republika, prípravný zápas
- 16.00 FK Sobrance-Sobranecko - MFK Zemplín Michalovce, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 16.30 FC Nádszeg - ŠK Slovan Bratislava, 2. kolo Slovnaft Cupu
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 1. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare
Cyklistika
Vuelta a Espaňa 2025 - 17. etapa: El Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero (143,2 km)
Basketbal
- 16:00 Fínsko - Gruzínsko, štvrťfinále ME 2025
- 20:00 Nemecko - Slovinsko, štvrťfinále ME 2025
Lukostreľba
- 2:00 MS /účasť SR/
TV program: streda, 10. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.