Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. september)

Futbalsiti Slovana sa tešia z gólu
Futbalsiti Slovana sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|10. sep 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 10. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 10. september

Futbal

  • 1:00 Ekvádor - Argentína, kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Bolívia - Brazília, kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Čile - Uruguaj, kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Peru - Paraguaj, kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Venezuela - Kolumbia, kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 USA - Japonsko, prípravný zápas
  • 3:00 Mexiko - Kórejská republika, prípravný zápas

  • 16.00 FK Sobrance-Sobranecko - MFK Zemplín Michalovce, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 16.30 FC Nádszeg - ŠK Slovan Bratislava, 2. kolo Slovnaft Cupu

Hokej

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare

Cyklistika

Vuelta a Espaňa 2025 - 17. etapa: El Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero (143,2 km)

Basketbal

  • 16:00 Fínsko - Gruzínsko, štvrťfinále ME 2025
  • 20:00 Nemecko - Slovinsko, štvrťfinále ME 2025

Lukostreľba

  • 2:00 MS /účasť SR/
TV program: streda, 10. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Futbalsiti Slovana sa tešia z gólu
    Futbalsiti Slovana sa tešia z gólu
    Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. september)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. september)