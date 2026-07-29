Česko povedie zrejme prvý zahraničný tréner v histórii. Má olympijské zlato z Paríža

Českú futbalovú reprezentáciu by mal podľa španielskeho denníka AS po Miroslavovi Koubkovi prevziať Španiel Santi Denia.
Päťdesiatdvaročný rodák z Albacete dosiahol úspechy s mládežníckymi reprezentáciami a španielsky olympijský tím priviedol aj k zisku zlatej medaily na olympijských hrách v Paríži v roku 2024.
V prípade prevzatia českej reprezentácie by sa stal prvým zahraničným trénerom v jej histórii.
Predseda Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) David Trunda na otázku ČTK uviedol, že čoskoro bude schopný poskytnúť bližšie informácie.
Trunda neskrýval, že asociácia sa pozerá najmä do zahraničia. „V tejto chvíli prebiehajú intenzívne rokovania a verím, že počas nasledujúcich dní budeme schopní poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol predseda asociácie.
Či vedenie rokuje práve so Španielom Deniom, však nešpecifikoval.
Koubek predčasne skončil vo funkcii na konci júna po majstrovstvách sveta. Skúsený tréner doviedol tím cez baráž na šampionát v USA, Kanade a Mexiku, kde však jeho mužstvo v troch zápasoch získalo iba jeden bod a vypadlo už v skupinovej fáze.
David Trunda začiatkom júla uviedol, že do mesiaca chce mať vybraných kandidátov na nového trénera.
S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde po prvý raz o zahraničného kouča, ktorý dostane dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dva roky. Kandidátov chce predstaviť na augustovom zasadnutí výkonného výboru.
Denník AS napísal, že Denia už podpísal dvojročnú zmluvu.
Portál idnes.cz však informuje, že zatiaľ nie je jasné, či sa v skutočnosti stane trénerom českého národného tímu, keďže vo Výkonnom výbore Futbalovej asociácie, ktorý bude zasadať v auguste, nepanuje zhoda.
Minimálne päť členov VV s angažovaním nákladného zahraničného trénera údajne nesúhlasí.
„Je to veľmi podobný typ ako Luis de la Fuente, súčasný tréner Španielska. Spolupracovali 14 rokov v tamojšej federácii, obaja prešli mládežníckými výbermi a boli s nimi úspešní.
Aj Denia má povesť skvelého trénera a mentora,“ povedal pre idnes.cz Alek Sánchez, španielsky videoanalytik druholigového FK Ústí nad Labem.
Denia so španielskymi futbalistami pred triumfom na olympiáde v Paríži vyhral aj majstrovstvá Európy hráčov do 17 rokov (v roku 2017) a do 19 rokov (2019). Bývalý stopér bol naposledy trénerom klubu aš-Šahaníja v Katare.
Počas aktívnej kariéry pôsobil ako stopér v Albacete a najmä Atleticu Madrid, na konte má aj dva štarty v španielskej reprezentácii.
Česko sa v septembri stretne v Lige národov s Chorvátskom a Anglickom a v októbri ho čaká práve Španielsko.