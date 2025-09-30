Šláger v Barcelone aj ME v cyklistike. Športový program na dnes (1. október)

Športový program na stredu, 1. október
Futbal
- 18:00 FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda, dohrávka 2. kola Niké ligy
- 18:00 FK Pardubice - FC Baník Ostrava, dohrávka 5. kola Chance ligy
- 18:45 Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 FK Karabach - FC Kodaň, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 CF Villarreal - Juventus Turín, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 SSC Neapol - Sporting Lisabon, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 AS Monaco - Manchester City, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Barcelona - Paríž Saint-Germain, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Arsenal - Olympiakos Pireus, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
Hokej
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica, 6. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HC BIT markets TEBS Bratislava, 6. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC MUŠLA Topoľčany, 6. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK TAM Levice, 6. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HK Skalica, 6. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave
Cyklistika
- 9:30 juniorky (12,2 km), ME v cyklistike 2025
- 10:45 juniori (24 km), ME v cyklistike 2025
- 12:00 ženy U23 (24 km), ME v cyklistike 2025,
- 12:45 muži U23 (24 km), ME v cyklistike 2025
- 14:20 ženy elite (24 km), ME v cyklistike 2025
- 15:45 muži elite (24 km, ME v cyklistike 2025
Basketbal
- 18:00 BC Slovan Bratislava - UMF Tindastoll, ENBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18.00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok, 2. kolo TIPOS Extraligy
- 18.30 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BC Slovan Bratislava, 2. kolo TIPOS Extraligy
- 18.30 BK AS Trenčín - YOUNG ANGELS Košice, 2. kolo TIPOS Extraligy
- 19.00 ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 2. kolo TIPOS Extraligy
- 19:00 BC PRIEVIDZA - KK Cibona Záhreb, kvalifikácia EP FIBA - odveta
- 20:00 Košice Wolves - Patrioti Levice, 1. kolo TIPOS SBL
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Vodný slalom
- 1:00 K1 ženy kvalifikácia, MS v Penrithe
- 2:40 K1 muži kvalifikácia, MS v Penrithe
- 6:20 hliadky 3xK1 ženy, MS v Penrithe
- 7:00 hliadky 3xK1 muži, MS v Penrithe