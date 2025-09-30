Šláger v Barcelone aj ME v cyklistike. Športový program na dnes (1. október)

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 1. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 1. október

Futbal

  • 18:00 FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda, dohrávka 2. kola Niké ligy
  • 18:00 FK Pardubice - FC Baník Ostrava, dohrávka 5. kola Chance ligy

  • 18:45 Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FK Karabach - FC Kodaň, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 CF Villarreal - Juventus Turín, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 SSC Neapol - Sporting Lisabon, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 AS Monaco - Manchester City, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Barcelona - Paríž Saint-Germain, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Arsenal - Olympiakos Pireus, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy

Hokej

  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica, 6. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HC BIT markets TEBS Bratislava, 6. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC MUŠLA Topoľčany, 6. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK TAM Levice, 6. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Detva - HK Skalica, 6. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave

Cyklistika

Basketbal

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - UMF Tindastoll, ENBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18.00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok, 2. kolo TIPOS Extraligy
  • 18.30 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BC Slovan Bratislava, 2. kolo TIPOS Extraligy
  • 18.30 BK AS Trenčín - YOUNG ANGELS Košice, 2. kolo TIPOS Extraligy
  • 19.00 ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 2. kolo TIPOS Extraligy
  • 19:00 BC PRIEVIDZA - KK Cibona Záhreb, kvalifikácia EP FIBA - odveta
  • 20:00 Košice Wolves - Patrioti Levice, 1. kolo TIPOS SBL

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Vodný slalom

  • 1:00 K1 ženy kvalifikácia, MS v Penrithe
  • 2:40 K1 muži kvalifikácia, MS v Penrithe
  • 6:20 hliadky 3xK1 ženy, MS v Penrithe
  • 7:00 hliadky 3xK1 muži, MS v Penrithe
TV program: Streda, 1. október
Ostatné športy

