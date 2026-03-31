Piešťany proti Slovanu a Ružomberok s Banskou Bystricou. Športový program na dnes (1. apríl)

Športový program na stredu, 1. apríl
Futbal
- 1:00 USA - Portugalsko, prípravný zápas
- 1:15 Argentína - Zambia, prípravný zápas
- 1:30 Kanada - Tunisko, prípravný zápas
- 2:00 Brazília - Chorvátsko, prípravný zápas
- 3:00 Mexiko - Belgicko, prípravný zápas
- 4:00 Irak - Bolívia, finále interkontinentálnej baráže MS 2026
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 New York Rangers - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - New York Islanders, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Dallas Stars, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Seattle Kraken, NHL
Tenis
- Turnaje WTA v Charlestone a Bogote
- Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši
Strelectvo
- 9:00 trap m+ž - 2. deň kvalifikácie [Olejnik, Rehák-Štefečeková], SP /účasť SR/
- 16:00 trap ženy - finále
- 17:30 trap muži finále
Cyklistika
- 11:55 Dwars door Vlaanderen
Volejbal
- 20:00 RM Fenera Chieri - Galatasaray Istanbul, prvý zápas - ženy - finále Pohára CEV
- 20:30 Power Volley Miláno - Lindemans Aalst /prvý zápas: 3:0/, odveta finále Challenge Cupu
Basketbal
- 19:00 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, 35. kolo Tipos SBL
- 19:00 BKM Mimel Lučenec - Iskra Svit, 35. kolo Tipos SBL
- 19:00 BC Komárno - MBK Baník Handlová, 35. kolo Tipos SBL
- 19:00 BC Prievidza - BC Slovan Bratislava, 35. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Nitra Blue Wings - Košice Wolves, 35. kolo Tipos SBL
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Piešťanské Čajky /stav série: 0:1/, semifinále ženy - play off Tipos extraligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok /stav série: 0:1/, semifinále ženy - play off Tipos extraligy (druhý zápas)
- 17:30 CBK Košice - YOUNG ANGELS Košice /stav série: 0:1/, o 5.-8. miesto - semifinále ženy - play off Tipos extraligy (druhý zápas)
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK AS Trenčín /prvý zápas: 71:58/, odveta o 9. miesto ženy - play off Tipos extraligy
Hádzaná
- 18:00 Sokol Písek - HC DAC Dunajská Streda, ženy - 22. kolo MOL
- 18:00 DHC Sokol Poruba - Handball Hodonín, ženy - 22. kolo MOL
- 18:30 MŠK Považská Bystrica - HáO TJ Slovan Modra, skupina o 1.-6. miesto - 7. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
TV program: streda, 1. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.