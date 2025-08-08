Slováci v generálke na Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (9. august)

Momentka zo zápasu Kanada - Slovensko
Momentka zo zápasu Kanada - Slovensko (Autor: TASR)
Sportnet|9. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 9. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 9. august

Futbal

  • 17.00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC ŠTK 1914 Šamorín
  • 17.00 MŠK Púchov - MFK Zvolen
  • 17.00 FK Inter Bratislava - MŠK Považská Bystrica
  • 19.00 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 3. kolo MONACObet lity

  • 17.00 FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko, 4. kolo Chance ligy
  • 17.00 FC Zlín - FK Mladá Boleslav, 4. kolo Chance ligy
  • 17.00 FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha, 4. kolo Chance ligy
  • 20.00 SK Slavia Praha - FK Teplice, 4. kolo Chance ligy

  • 18.00 MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Niké ligy
  • 18.00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 3. kolo Niké ligy
  • 20.30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok, 3. kolo Niké ligy

Hokej

  • 18:00 Slovensko U18 - Kanada U18, prípravný pred Hlinka Gretzky Cupom
  • 19.00 zápas o 3. miesto, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
  • 22.30 finále, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 12:50 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 6. etapa: Bukowina Resort - Bukowina Tatrzańska (147,1 km)

Basketbal

  • 16:00 Ukrajina - Slovensko, druhá fáza predkvalifikácie MS 2027

Atletika

  • 7:30 ME do 20 rokov, účasť SR

Svetové hry v neolympijských športoch

disk golf:

  • 2.30 miešané tímy - vyraďovacia časť /? Mozola, Boďová/

rýchlostná kanoistika:

  • 3.20 maratón K1 ženy - krátka trať /Švecová/

florbal, ženy - A-skupina:

  • 3.30 SLOVENSKO - Thajsko

karate:

  • 4.00 kata mužov /Hrčka/

lukostreľba:

  • 8.00 kladkový luk - 1/4 až finále /? Bošanský/

thajský box:

  • 13.30 ženy do 54 kg /Chochlíková/
Ostatné športy

    Slováci v generálke na Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (9. august)
    dnes 00:00
