Slováci v generálke na Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (9. august)

Športový program na sobotu, 9. august
Futbal
- 17.00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC ŠTK 1914 Šamorín
- 17.00 MŠK Púchov - MFK Zvolen
- 17.00 FK Inter Bratislava - MŠK Považská Bystrica
- 19.00 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 3. kolo MONACObet lity
- 17.00 FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko, 4. kolo Chance ligy
- 17.00 FC Zlín - FK Mladá Boleslav, 4. kolo Chance ligy
- 17.00 FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha, 4. kolo Chance ligy
- 20.00 SK Slavia Praha - FK Teplice, 4. kolo Chance ligy
- 18.00 MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Niké ligy
- 18.00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 3. kolo Niké ligy
- 20.30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok, 3. kolo Niké ligy
Hokej
- 18:00 Slovensko U18 - Kanada U18, prípravný pred Hlinka Gretzky Cupom
- 19.00 zápas o 3. miesto, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 22.30 finále, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 12:50 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 6. etapa: Bukowina Resort - Bukowina Tatrzańska (147,1 km)
Basketbal
- 16:00 Ukrajina - Slovensko, druhá fáza predkvalifikácie MS 2027
Atletika
- 7:30 ME do 20 rokov, účasť SR
Svetové hry v neolympijských športoch
disk golf:
- 2.30 miešané tímy - vyraďovacia časť /? Mozola, Boďová/
rýchlostná kanoistika:
- 3.20 maratón K1 ženy - krátka trať /Švecová/
florbal, ženy - A-skupina:
- 3.30 SLOVENSKO - Thajsko
karate:
- 4.00 kata mužov /Hrčka/
lukostreľba:
- 8.00 kladkový luk - 1/4 až finále /? Bošanský/
thajský box:
- 13.30 ženy do 54 kg /Chochlíková/
TV program: sobota, 9. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.