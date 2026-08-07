Slovenky hodili nešťastnú prehru za hlavu. V súboji s Maďarskom dominovali hneď od úvodu

Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026.
Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026. (Autor: Facebook Slovak Handball Federation)
Sportnet, TASR|7. aug 2026 o 18:56
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Slovenské reprezentantky zabojujú o konečné 5. miesto na šampionáte.

MS v hádzanej do 18 rokov žien - o umiestnenie

Slovensko - Maďarsko 34:29 (17:13)

Najviac gólov Maďarska: Takácsová 8, Szigetiová 6/2, Somogyiová 4

Zostava a góly SR: Stránska, Kubičinová - Chrenková 2, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová 1, Gogová 10/4, Komlósová 3, Valientová 1, Karkušová 5, Görögová 3, Ďuranová, Šubjaková, Csehová, Sekáčová, Némethová 6

Rozhodovali: Picard, Vauchez (obaja Fr.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 4/2 - 4/4

Slovenské hádzanárky si na MS žien do 18 rokov 2026 v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. V piatkovom stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34:29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii MS tejto vekovej kategórie.

V piatkovom stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34:29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii MS tejto vekovej kategórie.

Doterajším maximom bola siedma priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.

Zverenky trénera Pavla Streichera sa v súboji o piate miesto stretnú v nedeľu so Švajčiarskom, ktoré si poradilo s Čínou jednoznačne 38:25.

Rovnakého súpera už na prebiehajúcom šampionáte zdolali v závere hlavnej fázy turnaja 32:27, čo pre nich vtedy znamenalo postup z nadstavbovej skupiny do štvrťfinále. V ňom potom tesne podľahli Čiernej Hore.

Priebeh zápasu Slovensko - Maďarsko

I. polčas

Úvod zápasu bol vyrovnaný a v 10. minúte svietil na tabuli stav 6:6. Slovenky potom dokázali zvýšiť dôraz v obrane a po góloch Gogovej a Karkušovej odskočili na 9:6.

Maďarky síce znížili, no slovenský tím následne predviedol ďalšiu vydarenú pasáž a po zásahoch Bölcskeiovej a dvakrát Komlósovej viedol v 18. minúte už 12:7.

V 29. minúte Görögová zariadila dovtedy najvyššie šesťgólové vedenie 17:11.

Maďarky však v samotnom závere polčasu dvakrát skórovali zásluhou Szigetiovej a do šatní išli Slovenky s náskokom 17:13.

II. polčas

Maďarky vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie a dvoma gólmi v úvodných 62 sekundách znížili na 15:17.

Slovenky však ich nápor rýchlo zastavili, Gogová s Görögovou opäť zvýšili na rozdiel štyroch gólov a v 38. minúte po ďalšej úspešnej sedmičke Gogovej viedli už 23:17.

Súpera držali na dištanc, viackrát sa presadili Karkušová i Gogová a po góle Némethovej v 50. minúte svietil na tabuli stav 30:23.

Maďarky sa ešte pokúšali zdramatizovať záver, no Slovenky odpovedali zásahmi Gogovej a Chrenkovej.

Päť minút pred koncom síce Takácsová s Kozmovou skresali manko Maďarska na päť gólov, slovenský tím však stále držal sľubný náskok 32:27 a duel už z rúk nepustil.

Hlasy po zápase

Pavol Streicher, tréner SR18: „Sme všetci veľmi radi, lebo včera po prehre vo štvrťfinále prevládalo veľké sklamanie. Mali sme veľmi blízko k semifinále, ale o to sme radšej, že sa nám podarilo dievčatá znovu namotivovať a skoncentrovať na tento zápas. My sme im zdôrazňovali, aby si zresetovali hlavy, pretože dnes začína nový deň a je pre nás dôležité, aby sme sa prezentovali dobrým a konzistentným výkonom. A to sa nám podarilo, a z toho máme veľkú radosť. Čaká nás Švajčiarsko a to už je nejaký omen, že ja mám po dlhoročnom pôsobení v tejto krajine znovu niečo dočinenia s ich hádzanou. Ale je to tak, ako to je, a určite sa svedomito na ten zápas pripravíme, pretože to bude naše malé finále.“

Hádzaná

Hádzaná

    Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026.
    Slovenské hádzanárky počas MS U18 2026.
    Slovenky hodili nešťastnú prehru za hlavu. V súboji s Maďarskom dominovali hneď od úvodu
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