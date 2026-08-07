Slovenky hodili nešťastnú prehru za hlavu. V súboji s Maďarskom dominovali hneď od úvodu

MS v hádzanej do 18 rokov žien - o umiestnenie
Slovensko - Maďarsko 34:29 (17:13)
Najviac gólov Maďarska: Takácsová 8, Szigetiová 6/2, Somogyiová 4
Zostava a góly SR: Stránska, Kubičinová - Chrenková 2, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová 1, Gogová 10/4, Komlósová 3, Valientová 1, Karkušová 5, Görögová 3, Ďuranová, Šubjaková, Csehová, Sekáčová, Némethová 6
Rozhodovali: Picard, Vauchez (obaja Fr.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 4/2 - 4/4
Slovenské hádzanárky si na MS žien do 18 rokov 2026 v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. V piatkovom stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34:29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii MS tejto vekovej kategórie.
- ONLINE: Slovensko - Maďarsko, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 (o 5. - 8. miesto)
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V piatkovom stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34:29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii MS tejto vekovej kategórie.
Doterajším maximom bola siedma priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
Zverenky trénera Pavla Streichera sa v súboji o piate miesto stretnú v nedeľu so Švajčiarskom, ktoré si poradilo s Čínou jednoznačne 38:25.
Rovnakého súpera už na prebiehajúcom šampionáte zdolali v závere hlavnej fázy turnaja 32:27, čo pre nich vtedy znamenalo postup z nadstavbovej skupiny do štvrťfinále. V ňom potom tesne podľahli Čiernej Hore.
Priebeh zápasu Slovensko - Maďarsko
I. polčas
Úvod zápasu bol vyrovnaný a v 10. minúte svietil na tabuli stav 6:6. Slovenky potom dokázali zvýšiť dôraz v obrane a po góloch Gogovej a Karkušovej odskočili na 9:6.
Maďarky síce znížili, no slovenský tím následne predviedol ďalšiu vydarenú pasáž a po zásahoch Bölcskeiovej a dvakrát Komlósovej viedol v 18. minúte už 12:7.
V 29. minúte Görögová zariadila dovtedy najvyššie šesťgólové vedenie 17:11.
Maďarky však v samotnom závere polčasu dvakrát skórovali zásluhou Szigetiovej a do šatní išli Slovenky s náskokom 17:13.
II. polčas
Maďarky vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie a dvoma gólmi v úvodných 62 sekundách znížili na 15:17.
Slovenky však ich nápor rýchlo zastavili, Gogová s Görögovou opäť zvýšili na rozdiel štyroch gólov a v 38. minúte po ďalšej úspešnej sedmičke Gogovej viedli už 23:17.
Súpera držali na dištanc, viackrát sa presadili Karkušová i Gogová a po góle Némethovej v 50. minúte svietil na tabuli stav 30:23.
Maďarky sa ešte pokúšali zdramatizovať záver, no Slovenky odpovedali zásahmi Gogovej a Chrenkovej.
Päť minút pred koncom síce Takácsová s Kozmovou skresali manko Maďarska na päť gólov, slovenský tím však stále držal sľubný náskok 32:27 a duel už z rúk nepustil.
Hlasy po zápase
Pavol Streicher, tréner SR18: „Sme všetci veľmi radi, lebo včera po prehre vo štvrťfinále prevládalo veľké sklamanie. Mali sme veľmi blízko k semifinále, ale o to sme radšej, že sa nám podarilo dievčatá znovu namotivovať a skoncentrovať na tento zápas. My sme im zdôrazňovali, aby si zresetovali hlavy, pretože dnes začína nový deň a je pre nás dôležité, aby sme sa prezentovali dobrým a konzistentným výkonom. A to sa nám podarilo, a z toho máme veľkú radosť. Čaká nás Švajčiarsko a to už je nejaký omen, že ja mám po dlhoročnom pôsobení v tejto krajine znovu niečo dočinenia s ich hádzanou. Ale je to tak, ako to je, a určite sa svedomito na ten zápas pripravíme, pretože to bude naše malé finále.“