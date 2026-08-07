Skvelý beh Bendovej. V rozbehu vytvorila národný rekord, vďaka času si vybojovala postup

Slovenská atlétka Ema Bendová si vybojovala postup do semifinále na 200 m na MS do 20 rokov v americkom Eugene.
V prvom rozbehu prekonala časom 23,51 s vlastný národný rekord v tejto vekovej kategórii. Obsadila v ňom až piate miesto, ale napokon postúpila vďaka času.
Do semifinále išli prvé dve priamo a deväť podľa časov, Bendová mala po všetkých rozbehoch napokon piaty najrýchlejší čas.
VIDEO: Reakcia Emy Bendovej
Jej krajanka Nina Hejčíková sa v rozbehu priblížila k osobnému rekordu na 6 stotín sekundy. Dosiahla čas 23,92 a v úvodnom rozbehu obsadila 6. miesto.
Celkovo skončila na 31. priečke, k účasti v semifinále jej chýbalo iba päť stotín.