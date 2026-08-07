Frličková utiekla s Nemkou zvyšku pretekárok. Na MS si vybojovala priamy postup

Slovenská bežkyňa Laura Frličková postúpila do semifinále v behu na 100 metrov cez prekážky na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026.
V treťom rozbehu zabehla čas 13,24 sekundy a zabezpečila si postup z druhého miesta. Rýchlejšia bola iba Nemka Daryl Ndasiová, ktorá uspela pred Frličkovou o štyri stotiny.
"Určite mám radosť z postupu. Časovo to nebolo tak, ako som si predstavovala, ale mám na to ešte jednu šancu. Verím, že večer to nebude môj posledný beh na šampionáte a ešte sa posuniem ďalej. Ideme z behu na beh.
Ešte som šťastná, že som mala veľmi rýchlu reakciu. Teraz si idem trocha oddýchnuť a pripraviť sa na poobedný beh a uvidíme, čo sa mi podarí," opísala svoj beh Frličková pre Sportnet.
VIDEO: Reakcia Laury Frličkovej
V rovnakej disciplíne sa predstavila aj Tamara Svatíková, ktorej beh nevyšiel podľa predstáv. Časom 14,61 skončila ôsma v I. rozbehu.
Medzi veľké slovenské nádeje na krátkych prekážkach patril Miroslav Krchňavý. Ten si však tesne pred štartom rozbehu na 110 m prek. počas rozcvičky zranil zadný stehenný sval a na svoj beh nenastúpil.
Jeho krajan Martin Ďuriš dobehol časom 14,05 na 6. mieste v piatom rozbehu a nepodarilo sa mu vybojovať postup.