ONLINE: Slovensko U18 - USA U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (Semifinále)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú svoj štvrtý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. V semifinále budú ich súperom obhajcovia titulu z USA.
Dokážu Slováci prekvapiť veľkého favorita a postúpiť do finále?
Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sleduje spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - USA U18 (hokej, Hlinka Gretzky Cup 2026, semifinále, piatok, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Semifinále 2026/2027
07.08.2026 o 20:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Úvodné zostavy:
USA: Courville (Tate) – Prunty, Wenkus, Mineman, Thoreson, Hanson, Minella, Shorter – Sung, Grubb, DiCunzolo – Snyder, Cullen, Conboy – Rooney, Burcar, Roed – Tang, Bergeron, Schmidt.
Tréner: Reid Cashman
Slovensko: Husár (Havel) – Vasko, Botka, Pikna, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec – Selič, Válek, Lazovský – Domonkos, Rychlík, Kalousek – Halaš, Melicherik, Ozogány – Suja, Matula, Šimončič – Šiška.
Tréner: František Štolc.
USA: Courville (Tate) – Prunty, Wenkus, Mineman, Thoreson, Hanson, Minella, Shorter – Sung, Grubb, DiCunzolo – Snyder, Cullen, Conboy – Rooney, Burcar, Roed – Tang, Bergeron, Schmidt.
Tréner: Reid Cashman
Slovensko: Husár (Havel) – Vasko, Botka, Pikna, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec – Selič, Válek, Lazovský – Domonkos, Rychlík, Kalousek – Halaš, Melicherik, Ozogány – Suja, Matula, Šimončič – Šiška.
Tréner: František Štolc.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo semifinálového zápasu Hlinka Gretzky Cupu, v ktorom slovenskí reprezentanti do 18 rokov nastúpia proti rovesníkom z USA.
Slovensko napokon obsadilo v základnej skupine druhú priečku, na ktorú mu stačila jedna výhra a štyri body. Mladí Slováci najprv prehrali so Švédmi 3:4 po predĺžení, následne podľahli Kanade 1:6, na záver zdolali Švajčiarov 6:2. Keďže Kanada zdolala Švédsko 7:4, Slovensko sa mohlo radovať z postupu medzi najlepšiu štvoricu turnaja.
USA kráčajú turnajom bez prehry. Nad Českom zvíťazili 6:4, nad Fínskom 4:1 a nad Nemeckom vysoko 8:1. V základnej skupine obsadili prvé miesto so ziskom 9 bodov a skóre 18:6.
Slovensko napokon obsadilo v základnej skupine druhú priečku, na ktorú mu stačila jedna výhra a štyri body. Mladí Slováci najprv prehrali so Švédmi 3:4 po predĺžení, následne podľahli Kanade 1:6, na záver zdolali Švajčiarov 6:2. Keďže Kanada zdolala Švédsko 7:4, Slovensko sa mohlo radovať z postupu medzi najlepšiu štvoricu turnaja.
USA kráčajú turnajom bez prehry. Nad Českom zvíťazili 6:4, nad Fínskom 4:1 a nad Nemeckom vysoko 8:1. V základnej skupine obsadili prvé miesto so ziskom 9 bodov a skóre 18:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.