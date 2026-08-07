Slovensko vyšle do Frankfurtu šesť reprezentantiek. Od finále ME ich delil necelý bod

Tereza Šaranová v jednotlivkyniach so skratkou RGI a pätica Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková a Timea Žiaková v spoločných skladbách s označením RGG budú 12. až 16. augusta vo Frankfurte nad Mohanom reprezentovať Slovensko na 42. majstrovstvách sveta v modernej gymnastike.
Informovala o tom Slovenská gymnastická federácia (SGF). Vedúcou výpravy bude Terézia Novosadová, trénerkami v dejisku Tatiana Motolíková (RGI), Anna Nesterová a Michaela Darnadiová (obe RGG) a manažérkou tímu predsedníčka sekcie modernej gymnastiky SGF Lucia Babjaková.
Slovensko budú na týchto MS zastupovať aj rozhodkyne Ivana Motolíková (RGI) a Lenka Koteková (RGG).
Šampiónka SR zo sezón 2024 až 2026 Šaranová obsadila na májových majstrovstvách Európy v bulharskej Varne viacbojové 64. miesto.
S náčiniami skončila najlepšie v stuhe na 47. priečke. „Spoločkám“ patril v dvojboji 14. post, pričom v zostave s piatimi loptami ich na 9. pozícii delil od postupu do finále necelý bod.
Šaranová bude v kvalifikácii vo Frankfurte cvičiť v A-skupine. Finále viacboja RGI pre 18 najlepších z kvalifikácie bude v piatok 14. augusta od 16.00 h do 20.40 h.
V kvalifikácii sa rátajú tri najvyššie známky, vo finále všetky štyri. Boje o medaily v jednotlivých disciplínach RGI sa udejú v nedeľu 16. augusta.
Devätnásťročná Šaranová vlani v auguste v brazílskom Riu de Janeiro pri debute na MS ako jediná reprezentantka SR obsadila 65. priečku spomedzi 97 klasifikovaných.
Nominácia Slovenska
Jednotlivkyne: Tereza Šaranová (TJ Slávia STU Bratislava)
Spoločné skladby: Nina Cillingová, Natália Gašparová (obe TJ Rapid Bratislava), Veronika Ivanová (TJ Sokol Bratislava I Vinohrady), Paula Šošková, Timea Žiaková (obe ŠK ŠOG Nitra)
Výsledkovo najvyššie skončila na 57. mieste s loptou. Okrem toho bola 58. so stuhou a zhodne 63. s kužeľmi a s obručou.
Cillingová, Gašparová, Ivanová, Šošková a Žiaková na MS 2026 zabojujú v A-skupine kvalifikácie v sobotu 15. augusta.
Obe finále budú v nedeľu (5 lôpt od 11.00 h, 3 obruče a 2 páry kužeľov o 14.00 h).
Vzhľadom na štart iba jednej „individuálky“ Šaranovej sa Slovenska nebude týkať kombinované poradie tímov.
Dejiskom Rhythmic Gymnastics World Championships bude Festhalle Frankfurt s diváckou kapacitou 4900 miest. Pripravené je pódium s rozmermi 16x16 m vo výške 60 cm nad podlahou.