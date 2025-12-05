Slovenky štartujú na MS vo florbale. Kto si vyjazdí pole position? Športový program na dnes (6. december)

Športový program na sobotu, 6. december
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - KFC Komárno, 17. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová, 17. kolo Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - MFK Ružomberok, 17. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - ŠK Slovan Bratislava, 17. kolo Niké ligy
- 13:30 Aston Villa - FC Arsenal, 15. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth - FC Chelsea, 15. kolo Premier League
- 16:00 FC Everton - Nottingham Forest, 15. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City - AFC Sunderland, 15. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - FC Burnley, 15. kolo Premier League
- 16:00 Tottenham Hotspur - FC Brentford, 15. kolo Premier League
- 18:30 Leeds United - FC Liverpool, 15. kolo Premier League
- 15:00 1. FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň, 18. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - FC Zlín, 18. kolo českej ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec, 18. kolo českej ligy
- 18:00 SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha, 18. kolo českej ligy
- 17:00 FC Nantes - Racing Lens, 15. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Toulouse - Racing Štrasburg, 15. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž St. Germain - Stade Rennes, 15. kolo Ligue 1
- 15:30 FC Augsburg - Bayer Leverkusen, 13. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - SC Freiburg, 13. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - FC St. Pauli, 13. kolo Bundesligy
- 15:30 VfB Stuttgart - Bayern Mníchov, 13. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - Union Berlín, 13. kolo Bundesligy
- 18:30 RB Lipsko - Eintracht Frankfurt, 13. kolo Bundesligy
- 15:00 Sassuolo Calcio - ACF Fiorentina, 14. kolo Serie A
- 18:00 Inter Miláno - Calcio Como, 14. kolo Serie A
- 20:45 Hellas Verona - Atalanta Bergamo, 14. kolo Serie A
- 14:00 CF Villarreal - CF Getafe, 15. kolo La Ligy
- 16:15 Deportivo Alavés - Real Sociedad, 15. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - FC Barcelona, 15. kolo La Ligy
- 21:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid, 15. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Winnipeg Jets - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Vegas Golden Knights, NHL
- 2:00 Dallas Stars - San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Utah Mammoth, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Washington Capitals, NHL
- 18:30 New York Rangers - Colorado Avalanche, NHL
- 21:30 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets, NHL
Hádzaná
- 15:30 Čierna Hora - Srbsko, hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 15:30 Rakúsko - Tunisko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 18:00 Španielsko - Nemecko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 18:00 Argentína - Francúzsko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 20:30 Faerské ostrovy - Island, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 20:30 Poľsko - Holandsko, hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 11:00 Chorvátsko - Uruguaj, skupina porazených - MS v hádzanej žien
- 13:30 Irán - Paraguaj, skupina porazených - MS v hádzanej žien
- 16:00 Egypt - Kuba, skupina porazených - MS v hádzanej žien
- 18:30 Čína - Kazachstan, skupina porazených - MS v hádzanej žien
- 18:00 ŠKP Bratislava - HK Bojnice,14. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra, 14. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:15 HC Záhoráci - MŠK Považská Bystrica, 14. kolo Niké Handball Extraligy
- 10:00 Slovensko - Turecko, ženy - medzinárodný turnaj
Formula 1
- 15:00 kvalifikácia, VC Abú Zabí
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
- 16:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 11. kolo TIPOS Extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - ŠBK Šamorín, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
- 18:00 Piešťanské Čajky - CBK Košice, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, 11. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BC Prievidza - BKM Mimel Lučenec, 11. kolo TIPOS SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri, 11. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 11. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 11. kolo TIPOS SBL
Florbal
- 13:00 Švédsko - Fínsko, B-skupina MS vo florbale žien
- 20:30 Slovensko - Poľsko, B-skupina MS vo florbale žien
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
Skoky na lyžiach
- 14:45 veľký mostík, muži- SP /účasť SR/
Snoubording
- 11:10 muži Big Air finále, SP /účasť SR/
Alpské lyžovanie
- 17:00 obrovský slalom žien 1.kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 obrovský slalom žien 2. kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 16:00 šprint mužov na 10 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Volejbal
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - HIT UCM Trnava, 9. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Pirane Brusno, 9. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 Kooperativa Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov, 9. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 ŠVK Tatran - TJ Slávia Svidník, 7. kolo Niké Extraligy
- 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, 7. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Krasokorčuľovanie
- 9:35 voľné tance, finále Grand Prix ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:00 voľné jazdy muži, finále Grand Prix ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:10 voľné jazdy ženy, finále Grand Prix ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 11:10 muži 20 km skiatlon, SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 13:00 ženy 20 km skiatlon, SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skialpinizmus
- 16:00 mix štafeta, štart SP, kvalifikačné podujatie ZOH /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 7:00 skeet m+ž - 1. deň kvalifikácie, finále SP /účasť SR/
- 7:00 trap m+ž - 1. deň kvalifikácie, finále SP /účasť SR/
- 7:15 vzduchová puška 10m m+ž - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
- 9:45 vzduchová puška 10m ženy - finále, finále SP /účasť SR/
- 10:30 vzduchová pištoľ 10m m+ž - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
- 11:00 vzduchová puška 10m muži - finále, finále SP /účasť SR/
- 13:00 vzduchová pištoľ 10m ženy - finále, finále SP /účasť SR/
- 14:15 vzduchová pištoľ 10m muži - finále, finále SP /účasť SR/
TV program: sobota, 6. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.