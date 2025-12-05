Slovenky štartujú na MS vo florbale. Kto si vyjazdí pole position? Športový program na dnes (6. december)

Slovenské florbalistky.
Slovenské florbalistky. (Autor: Slovenský zväz florbalu/Floorball Frames)
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 6. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 6. december

Futbal

  • 15:30 MFK Skalica - KFC Komárno, 17. kolo Niké ligy
  • 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová, 17. kolo Niké ligy
  • 15:30 MŠK Žilina - MFK Ružomberok, 17. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Košice - ŠK Slovan Bratislava, 17. kolo Niké ligy

  • 13:30 Aston Villa - FC Arsenal, 15. kolo Premier League
  • 16:00 AFC Bournemouth - FC Chelsea, 15. kolo Premier League
  • 16:00 FC Everton - Nottingham Forest, 15. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City - AFC Sunderland, 15. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - FC Burnley, 15. kolo Premier League
  • 16:00 Tottenham Hotspur - FC Brentford, 15. kolo Premier League
  • 18:30 Leeds United - FC Liverpool, 15. kolo Premier League

  • 15:00 1. FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň, 18. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Mladá Boleslav - FC Zlín, 18. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec, 18. kolo českej ligy
  • 18:00 SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha, 18. kolo českej ligy

  • 17:00 FC Nantes - Racing Lens, 15. kolo Ligue 1
  • 19:00 FC Toulouse - Racing Štrasburg, 15. kolo Ligue 1
  • 21:05 Paríž St. Germain - Stade Rennes, 15. kolo Ligue 1

  • 15:30 FC Augsburg - Bayer Leverkusen, 13. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - SC Freiburg, 13. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Kolín - FC St. Pauli, 13. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfB Stuttgart - Bayern Mníchov, 13. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfL Wolfsburg - Union Berlín, 13. kolo Bundesligy
  • 18:30 RB Lipsko - Eintracht Frankfurt, 13. kolo Bundesligy

  • 15:00 Sassuolo Calcio - ACF Fiorentina, 14. kolo Serie A
  • 18:00 Inter Miláno - Calcio Como, 14. kolo Serie A
  • 20:45 Hellas Verona - Atalanta Bergamo, 14. kolo Serie A

  • 14:00 CF Villarreal - CF Getafe, 15. kolo La Ligy
  • 16:15 Deportivo Alavés - Real Sociedad, 15. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Betis - FC Barcelona, 15. kolo La Ligy
  • 21:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid, 15. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 Winnipeg Jets - Buffalo Sabres, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Vegas Golden Knights, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - San Jose Sharks, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Utah Mammoth, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Washington Capitals, NHL
  • 18:30 New York Rangers - Colorado Avalanche, NHL
  • 21:30 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets, NHL

Hádzaná

Formula 1

  • 15:00 kvalifikácia, VC Abú Zabí

Basketbal

  • 14:00 BC Slovan Bratislava - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
  • 16:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 11. kolo TIPOS Extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO 
  • 18:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - ŠBK Šamorín, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
  • 18:00 Piešťanské Čajky - CBK Košice, 11. kolo TIPOS Extraligy žien

  • 17:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, 11. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 BC Prievidza - BKM Mimel Lučenec, 11. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri, 11. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 11. kolo TIPOS SBL
  • 19:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 11. kolo TIPOS SBL

Florbal

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 

Skoky na lyžiach

  • 14:45 veľký mostík, muži- SP /účasť SR/  

Snoubording

  • 11:10 muži Big Air finále, SP /účasť SR/

Alpské lyžovanie

Biatlon

  • 16:00 šprint mužov na 10 km, 1. kolo SP /účasť SR/

Volejbal

  • 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - HIT UCM Trnava, 9. kolo Niké extraligy žien
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Pirane Brusno, 9. kolo Niké extraligy žien
  • 18:00 Kooperativa Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov, 9. kolo Niké extraligy žien

  • 18:00 ŠVK Tatran - TJ Slávia Svidník, 7. kolo Niké Extraligy
  • 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, 7. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO 

Krasokorčuľovanie

Beh na lyžiach

Skialpinizmus

Strelectvo

  • 7:00 skeet m+ž - 1. deň kvalifikácie, finále SP /účasť SR/
  • 7:00 trap m+ž - 1. deň kvalifikácie, finále SP /účasť SR/
  • 7:15 vzduchová puška 10m m+ž - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
  • 9:45 vzduchová puška 10m ženy - finále, finále SP /účasť SR/
  • 10:30 vzduchová pištoľ 10m m+ž - kvalifikácia, finále SP /účasť SR/
  • 11:00 vzduchová puška 10m muži - finále, finále SP /účasť SR/
  • 13:00 vzduchová pištoľ 10m ženy - finále, finále SP /účasť SR/
  • 14:15 vzduchová pištoľ 10m muži - finále, finále SP /účasť SR/
