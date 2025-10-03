Žilina hostí trápiace sa Košice, Chelsea vyzve Liverpool. Športový program na dnes (4. október)

Športový program na sobotu, 4. október
Futbal
- 18:00 KFC Komárno - FC Tatran Prešov, 10. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín, 10. kolo Niké ligy
- 20:30 MŠK Žilina - FC Košice, 10. kolo Niké ligy
- 15:00 Slávia TU Košice - Dynamo Malženice, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Inter Bratislava - MŠK Púchov, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Petržalka, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MŠK Považská Bystrica - MŠK Žilina B, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko, 11. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice - MFK Karviná, 11. kolo českej ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - FK Teplice, 11. kolo českej ligy
- 18:00 FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905, 11. kolo českej ligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlín, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Dortmund - RB Lipsko, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - VfL Wolfsburg, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - FC St. Pauli, 6. kolo Bundesligy
- 18:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov, 6. kolo Bundesligy
- 15:00 Lazio Rím - FC Turín, 6. kolo Serie A
- 15:00 Parma Calcio - US Lecce, 6. kolo Serie A
- 18:00 Inter Miláno - US Cremonese, 6. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - AC Como, 6. kolo Serie A
- 17:00 FC Metz - Olympique Marseille, 7. kolo Ligue 1
- 19:00 Stade Brest - FC Nantes, 7. kolo Ligue 1
- 21:05 AJ Auxerre - RC Lens, 7. kolo Ligue 1
- 13:00 Leeds United - Tottenham Hotspur, 7. kolo Premier League
- 16:00 Manchester United - Sunderland AFC, 7. kolo Premier League
- 16:00 FC Arsenal - West Ham United, 7. kolo Premier League
- 18:30 FC Chelsea - FC Liverpool, 7. kolo Premier League
- 14:00 Real Oviedo - UD Levante, 8. kolo La Ligy
- 16:15 FC Girona - FC Valencia, 8. kolo La Ligy
- 18:30 Athletic Bilbao - RCD Mallorca, 8. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - FC Villarreal, 8. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres, NHL prípravné zápasy
- 2:00 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild, NHL prípravné zápasy
- 3:00 Calgary Flames - Winnpeg Jets, NHL prípravné zápasy
- 4:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL prípravné zápasy
- 4:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks, NHL prípravné zápasy
- 18:30 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils, NHL prípravné zápasy
- 20:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL prípravné zápasy
- 22:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks, NHL prípravné zápasy
- 22:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes, NHL prípravné zápasy
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 14:00 Pohánková M. - Havlíčková L., semifinále J&T Banka Slovak Open v Bratislave
- od 15:30 Korneeva A. - Snigur D., semifinále J&T Banka Slovak Open v Bratislave
Cyklistika
- preteky jednotlivcov:
- 9:00 muži U23 (121,1 km), ME v cyklistike 2025
- 14:00 ženy elite (116,1 km), ME v cyklistike 2025
Basketbal
- 15:00 YOUNG ANGELS Košice - ŠBK Šamorín, 3. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 3. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - BK AS Trenčín, 3. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 3. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 2. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BKM Lučenec - BC Prievidza, 2. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová, 2. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, 2. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Košice Wolves - Iskra Svit, 2. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - Handball Hodonín, 4. kolo MOL ligy
- 15:30 MŠK Iuventa Michalovce - Handball Club Zlín, 4. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň, 4. kolo MOL ligy
- 18:00 HK AGRO Topoľčany - Tatran Prešov, 6. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK Košice - HáO TJ Slovan Modra, 6. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec, 6. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:30 HC Záhoráci - HK Bojnice, 6. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica, 6. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - ŽRK Krivaja, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 36:27/
Motorizmus
- 15:00 kvalifikácia F1, Veľká cena Singapúru
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Vodný slalom
- 2:00 kajak kros rozjazdy, MS v Penrithe
- 6:12 kajak kros štvrťfinále až finále, MS v Penrithe
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde (Nórsko) /účasť SR/
Triatlon
- 9:30 elite ženy, Svetový pohár v Ríme
- 11:30 elite muži, Svetový pohár v Ríme