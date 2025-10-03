Žilina hostí trápiace sa Košice, Chelsea vyzve Liverpool. Športový program na dnes (4. október)

Radosť futbalistov MŠK Žilina zo streleného gólu.
Radosť futbalistov MŠK Žilina zo streleného gólu. (Autor: TASR)
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 4. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 4. október

Futbal

  • 18:00 KFC Komárno - FC Tatran Prešov, 10. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín, 10. kolo Niké ligy
  • 20:30 MŠK Žilina - FC Košice, 10. kolo Niké ligy

  • 15:00 Slávia TU Košice - Dynamo Malženice, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FK Inter Bratislava - MŠK Púchov, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Petržalka, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 MŠK Považská Bystrica - MŠK Žilina B, 11. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko, 11. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Pardubice - MFK Karviná, 11. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Dukla Praha - FK Teplice, 11. kolo českej ligy
  • 18:00 FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905, 11. kolo českej ligy

  • 15:30 Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlín, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 Borussia Dortmund - RB Lipsko, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC Augsburg - VfL Wolfsburg, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - FC St. Pauli, 6. kolo Bundesligy
  • 18:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov, 6. kolo Bundesligy

  • 15:00 Lazio Rím - FC Turín, 6. kolo Serie A
  • 15:00 Parma Calcio - US Lecce, 6. kolo Serie A
  • 18:00 Inter Miláno - US Cremonese, 6. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - AC Como, 6. kolo Serie A

  • 17:00 FC Metz - Olympique Marseille, 7. kolo Ligue 1
  • 19:00 Stade Brest - FC Nantes, 7. kolo Ligue 1
  • 21:05 AJ Auxerre - RC Lens, 7. kolo Ligue 1

  • 13:00 Leeds United - Tottenham Hotspur, 7. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester United - Sunderland AFC, 7. kolo Premier League
  • 16:00 FC Arsenal - West Ham United, 7. kolo Premier League
  • 18:30 FC Chelsea - FC Liverpool, 7. kolo Premier League

  • 14:00 Real Oviedo - UD Levante, 8. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Girona - FC Valencia, 8. kolo La Ligy
  • 18:30 Athletic Bilbao - RCD Mallorca, 8. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - FC Villarreal, 8. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres, NHL prípravné zápasy
  • 2:00 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild, NHL prípravné zápasy
  • 3:00 Calgary Flames - Winnpeg Jets, NHL prípravné zápasy
  • 4:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL prípravné zápasy
  • 4:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks, NHL prípravné zápasy
  • 18:30 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils, NHL prípravné zápasy
  • 20:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL prípravné zápasy
  • 22:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks, NHL prípravné zápasy
  • 22:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes, NHL prípravné zápasy

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 14:00 Pohánková M. - Havlíčková L., semifinále J&T Banka Slovak Open v Bratislave
  • od 15:30 Korneeva A. - Snigur D., semifinále J&T Banka Slovak Open v Bratislave

Cyklistika

Basketbal

  • 15:00 YOUNG ANGELS Košice - ŠBK Šamorín, 3. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 3. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 Piešťanské Čajky - BK AS Trenčín, 3. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 MBK Ružomberok - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 3. kolo TIPOS Extraligy

  • 18:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 2. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 BKM Lučenec - BC Prievidza, 2. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová, 2. kolo TIPOS SBL
  • 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, 2. kolo TIPOS SBL
  • 19:00 Košice Wolves - Iskra Svit, 2. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 15:00 Sokol Písek - Handball Hodonín, 4. kolo MOL ligy
  • 15:30 MŠK Iuventa Michalovce - Handball Club Zlín, 4. kolo MOL ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - DHC Plzeň, 4. kolo MOL ligy

  • 18:00 HK AGRO Topoľčany - Tatran Prešov, 6. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 HK Košice - HáO TJ Slovan Modra, 6. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec, 6. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:30 HC Záhoráci - HK Bojnice, 6. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica, 6. kolo Niké Handball Extraligy

  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - ŽRK Krivaja, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 36:27/

Motorizmus

  • 15:00 kvalifikácia F1, Veľká cena Singapúru

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Vodný slalom

  • 2:00 kajak kros rozjazdy, MS v Penrithe
  • 6:12 kajak kros štvrťfinále až finále, MS v Penrithe

Vzpieranie

  • 10:00 MS vo Förde (Nórsko) /účasť SR/

Triatlon

  • 9:30 elite ženy, Svetový pohár v Ríme
  • 11:30 elite muži, Svetový pohár v Ríme
Ostatné športy

