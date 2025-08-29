Dúbravka na Old Trafford či Valjent v Madride. Športový program na dnes (30. august)

Martin Dúbravka vyberá loptu zo siete.
Martin Dúbravka vyberá loptu zo siete. (Autor: REUTERS)
30. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 30. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 30. august

Futbal

  • 16:30 Považská Bystrica – Liptovský Mikuláš, 6. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 Šamorín – Petržalka pod Vtáčnikom, 6. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 Stará Ľobovňa – Púchov, 6. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 Zvolen - Inter Bratislava, 6. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 FC Lorient – Lille OSC, 3. kolo Ligue 1 
  • 19:00 FC Nantes – AJ Auxerre, 3. kolo Ligue 1 
  • 21:05 Toulouse FC – Paris Saint-Germain, 3. kolo Ligue 1 /Sauer/

  • 13:30 Chelsea – Fulham, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester United – Burnley, 3. kolo Premier League /Dúbravka/
  • 16:00 Sunderland – Brentford, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Tottenham – Bournemouth, 3. kolo Premier League
  • 16:00 Wolves - Everton, 3. kolo Premier League
  • 18:30 Leeds - Newcastle, 3. kolo Premier League

  • 17:00 Dukla Praha – Hradec Králové, 7. kolo českej ligy
  • 17:00 Karviná – Teplice, 7. kolo českej ligy
  • 17:00 Pardubice – Bohemians, 7. kolo českej ligy
  • 17:00 Slovácko - Jablonec, 7. kolo českej ligy
  • 20:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha, 7. kolo českej ligy
  • 15:30 Brémy - Leverkusen, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 Hoffenheim – Frankfurt, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 RB Lipsko – Heidenheim, 2. kolo Bundesligy
  • 15:30 Stuttgart - Mönchengladbach, 2. kolo Bundesligy
  • 18:30 Augsburg - Bayern, 2. kolo Bundesligy

  • 17:00 Alaves – Atlético Madrid, 3. kolo La Ligy /Hancko/
  • 19:00 Real Oviedo – Real Sociedad, 3. kolo La Ligy
  • 19:30 Girona – Sevilla, 3. kolo La Ligy
  • 21:30 Real Madrid – Mallorca, 3. kolo La Ligy /Valjent/

  • 18:00 Komárno – Skalica, 6. kolo Niké ligy
  • 18:00 Prešov – AS Trenčín, 6. kolo Niké ligy
  • 20:30 Podbrezová – Michalovce, 6. kolo Niké ligy

  • 18:30 Bologna– Como, 2. kolo Serie A
  • 18:30 Parma – Atalanta, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Neapol – Cagliari, 2. kolo Serie A /Lobotka/
  • 20:45 Pisa – AS Rím, 2. kolo Serie A

Hokej

  • 15:00 HC Košice – Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár
  • 19:00 HK Poprad – Prešov, Tatranský pohár

Tenis

Cyklistika

Basketbal

Volejbal

Formula 1

  • 15:00 Kvalifikácia, Veľká cena Holandska

Motorizmus

  • 12:35 Rely Paraguaj, predposledný deň desiateho podujatia seriálu WRC

Vodný slalom

Ostatné športy

    Martin Dúbravka vyberá loptu zo siete.
    Martin Dúbravka vyberá loptu zo siete.
    Dúbravka na Old Trafford či Valjent v Madride. Športový program na dnes (30. august)
    dnes 00:00
