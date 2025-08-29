Dúbravka na Old Trafford či Valjent v Madride. Športový program na dnes (30. august)

Športový program na sobotu, 30. august
Futbal
- 16:30 Považská Bystrica – Liptovský Mikuláš, 6. kolo MONACObet ligy
- 16:30 Šamorín – Petržalka pod Vtáčnikom, 6. kolo MONACObet ligy
- 16:30 Stará Ľobovňa – Púchov, 6. kolo MONACObet ligy
- 16:30 Zvolen - Inter Bratislava, 6. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC Lorient – Lille OSC, 3. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Nantes – AJ Auxerre, 3. kolo Ligue 1
- 21:05 Toulouse FC – Paris Saint-Germain, 3. kolo Ligue 1 /Sauer/
- 13:30 Chelsea – Fulham, 3. kolo Premier League
- 16:00 Manchester United – Burnley, 3. kolo Premier League /Dúbravka/
- 16:00 Sunderland – Brentford, 3. kolo Premier League
- 16:00 Tottenham – Bournemouth, 3. kolo Premier League
- 16:00 Wolves - Everton, 3. kolo Premier League
- 18:30 Leeds - Newcastle, 3. kolo Premier League
- 17:00 Dukla Praha – Hradec Králové, 7. kolo českej ligy
- 17:00 Karviná – Teplice, 7. kolo českej ligy
- 17:00 Pardubice – Bohemians, 7. kolo českej ligy
- 17:00 Slovácko - Jablonec, 7. kolo českej ligy
- 20:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha, 7. kolo českej ligy
- 15:30 Brémy - Leverkusen, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 Hoffenheim – Frankfurt, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko – Heidenheim, 2. kolo Bundesligy
- 15:30 Stuttgart - Mönchengladbach, 2. kolo Bundesligy
- 18:30 Augsburg - Bayern, 2. kolo Bundesligy
- 17:00 Alaves – Atlético Madrid, 3. kolo La Ligy /Hancko/
- 19:00 Real Oviedo – Real Sociedad, 3. kolo La Ligy
- 19:30 Girona – Sevilla, 3. kolo La Ligy
- 21:30 Real Madrid – Mallorca, 3. kolo La Ligy /Valjent/
- 18:00 Komárno – Skalica, 6. kolo Niké ligy
- 18:00 Prešov – AS Trenčín, 6. kolo Niké ligy
- 20:30 Podbrezová – Michalovce, 6. kolo Niké ligy
- 18:30 Bologna– Como, 2. kolo Serie A
- 18:30 Parma – Atalanta, 2. kolo Serie A
- 20:45 Neapol – Cagliari, 2. kolo Serie A /Lobotka/
- 20:45 Pisa – AS Rím, 2. kolo Serie A
Hokej
- 15:00 HC Košice – Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár
- 19:00 HK Poprad – Prešov, Tatranský pohár
Tenis
- od 17:00 US Open 2025
Cyklistika
- 13:40 8. etapa: Monzón Templario - Zaragoza (163,5 km), Vuelta a Espaňa
Basketbal
- 12:30 Litva- Nemecko, ME v basketbale 2025
- 13:45 Česko - Estónsko, ME v basketbale 2025
- 14:00 Island - Belgicko, ME v basketbale 2025
- 14:00 Taliansko - Gruzínsko, ME v basketbale 2025
- 15:30 Veľká Británia - Švédsko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Francúzsko - Slovinsko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Lotyšsko - Srbsko, ME v basketbale 2025
- 17:15 Cyprus - Grécko, ME v basketbale 2025
- 19:30 Čierna Hora - Fínsko, ME v basketbale 2025
- 20:15 Turecko - Portugalsko, ME v basketbale 2025
- 20:30 Poľsko - Izrael, ME v basketbale 2025
- 20:30 Španielsko - Bosna a hercegovina, ME v basketbale 2025
Volejbal
- 12:00 Taliansko - Nemecko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Poľsko- Belgicko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
Formula 1
- 15:00 Kvalifikácia, Veľká cena Holandska
Motorizmus
- 12:35 Rely Paraguaj, predposledný deň desiateho podujatia seriálu WRC
Vodný slalom
- 14:00 Kanoe, Svetový pohár v Tacene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: sobota, 30. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.