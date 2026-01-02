Finále MS v šípkach, začiatok Dakaru a hokejová extraliga. Športový program na dnes (3. január)

Luke Littler sa teší z výhry v sete vo finále MS v šípkach 2024.
Luke Littler sa teší z výhry v sete vo finále MS v šípkach 2024. (Autor: TASR/AP)
3. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 3. januára. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 3. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 17:00 Senegal - Sudán, osemfinále Africký pohár národov 2025
  • 20:00 Mali - Tunisko, osemfinále Africký pohár národov 2025

  • 13:30 Aston Villa - Nottingham Forest, 20. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brighton - FC Burnley, 20. kolo Premier League
  • 16:00 Wolverhampton Wanderers - West Ham United, 20. kolo Premier League
  • 18:30 AFC Bournemouth - FC Arsenal, 20. kolo Premier League

  • 12:30 Como 1907 - Udinese Calcio, 18. kolo Serie A
  • 15:00 FC Janov - AC Pisa, 18. kolo Serie A
  • 15:00 US Sassuolo - Parma Calcio, 18. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - US Lecce, 18. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - AS Rím, 18. kolo Serie A

  • 17:00 AS Monaco - Olympique Lyon, 17. kolo Ligue 1
  • 19:00 OGC Nice - Racing Štrasburg, 17. kolo Ligue 1
  • 21:05 OSC Lille - Stade Rennes, 17. kolo Ligue 1

  • 14:00 Celta Vigo - CF Valencia, 18. kolo La Ligy
  • 16:15 CA Osasuna - Athletic Bilbao, 18. kolo La Ligy
  • 18:30 Elche CF - CF Villarreal, 18. kolo La Ligy
  • 21:00 Espanyol Barcelona - FC Barcelona, 18. kolo La Ligy

Hokej

  • 2:00 Florida Panthers - New York Rangers, NHL (Winter Classic - LoanDepot Park/Miami)
  • 4:30 Anaheim Ducks - Minnesota Wild, NHL
  • 4:30 Vancouver Canucks - Seattle Kraken, NHL
  • 18:00 Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 21:00 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres, NHL
  • 21:00 New Jersey Devils - Utah Mammoth, NHL
  • 21:30 Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers, NHL
  • 22:00 San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 22:00 St. Louis Blues - Montreal Canadiens, NHL

  • 16:00 HC Košice - HC Prešov, 35. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica, 35. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 35. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 35. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 35. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 35. kolo Tipsport ligy

Tenis

  • 0:30 Belgicko - Čína, United Cup
  • 3:00 Francúzsko - Švajčiarsko, United Cup
  • 7:30 Austrália - Nórsko, United Cup
  • 10:00 USA - Argentína, United Cup

Šípky

  • 21:00 Luke Littler - Gian van Veen, finále MS

Motorizmus

Basketbal

  • 16:30 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, 17. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Nitra Blue Wings - Košice Wolves, 17. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Iskra Svit, 17. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Komárno - MBK Baník Handlová, 17. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - BC Slovan Bratislava, 17. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 17:00 BK AS Trenčín - MBK Ružomberok, 14. kolo Tipos extraligy
  • 17:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 14. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky, 14. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 CBK Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 14. kolo Tipos extraligy

Hádzaná

  • 16:00 Handball Club Zlín - DHC Slavia Praha, 11. kolo MOL ligy
  • 18:00 MŠK Iuventa Michalovce - DHC Plzeň, 11. kolo MOL ligy

Zjazdové lyžovanie

  • 10:00/13:00 obrovský slalom ženy, SP v Kranjskej Gore

Bežecké lyžovanie

  • 12:15 kvalifikácia, Tour de Ski, 5. etapa - šprint klasicky m+ž:
  • 14:45 vyraďovacia časť, Tour de Ski, 5. etapa - šprint klasicky m+ž:/vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Skoky na lyžiach

  • 14:45 kvalifikácia SP Turné štyroch mostíkov, Innsbruck (Rakúsko)

Boby

  • 11:30 monoboby ženy, SP vo Winterbergu (Nemecko)

Sánkovanie

  • 8:30 SP v Sigulde (Lotyšsko)

Biatlon

  • 13:45 rýchlostné preteky, MSR v Osrblí
TV program: sobota, 3. január
Ostatné športy

    Finále MS v šípkach, začiatok Dakaru a hokejová extraliga. Športový program na dnes (3. január)
    dnes 00:00
