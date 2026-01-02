Finále MS v šípkach, začiatok Dakaru a hokejová extraliga. Športový program na dnes (3. január)

Športový program na sobotu, 3. január
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 0:00 USA - Fínsko, MS do 20 rokov - štvrťfinále
- 2:30 Slovensko - Kanada, MS do 20 rokov - štvrťfinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futbal
- 17:00 Senegal - Sudán, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 20:00 Mali - Tunisko, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 13:30 Aston Villa - Nottingham Forest, 20. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - FC Burnley, 20. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - West Ham United, 20. kolo Premier League
- 18:30 AFC Bournemouth - FC Arsenal, 20. kolo Premier League
- 12:30 Como 1907 - Udinese Calcio, 18. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov - AC Pisa, 18. kolo Serie A
- 15:00 US Sassuolo - Parma Calcio, 18. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - US Lecce, 18. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - AS Rím, 18. kolo Serie A
- 17:00 AS Monaco - Olympique Lyon, 17. kolo Ligue 1
- 19:00 OGC Nice - Racing Štrasburg, 17. kolo Ligue 1
- 21:05 OSC Lille - Stade Rennes, 17. kolo Ligue 1
- 14:00 Celta Vigo - CF Valencia, 18. kolo La Ligy
- 16:15 CA Osasuna - Athletic Bilbao, 18. kolo La Ligy
- 18:30 Elche CF - CF Villarreal, 18. kolo La Ligy
- 21:00 Espanyol Barcelona - FC Barcelona, 18. kolo La Ligy
Hokej
- 2:00 Florida Panthers - New York Rangers, NHL (Winter Classic - LoanDepot Park/Miami)
- 4:30 Anaheim Ducks - Minnesota Wild, NHL
- 4:30 Vancouver Canucks - Seattle Kraken, NHL
- 18:00 Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins, NHL
- 21:00 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres, NHL
- 21:00 New Jersey Devils - Utah Mammoth, NHL
- 21:30 Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers, NHL
- 22:00 San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning, NHL
- 22:00 St. Louis Blues - Montreal Canadiens, NHL
- 16:00 HC Košice - HC Prešov, 35. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica, 35. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 35. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 35. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 35. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 35. kolo Tipsport ligy
Tenis
- 0:30 Belgicko - Čína, United Cup
- 3:00 Francúzsko - Švajčiarsko, United Cup
- 7:30 Austrália - Nórsko, United Cup
- 10:00 USA - Argentína, United Cup
Šípky
- 21:00 Luke Littler - Gian van Veen, finále MS
Motorizmus
- 6:00 prológ: Janbu-Janbu, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 16:30 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, 17. kolo Tipos SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings - Košice Wolves, 17. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Iskra Svit, 17. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - MBK Baník Handlová, 17. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - BC Slovan Bratislava, 17. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 BK AS Trenčín - MBK Ružomberok, 14. kolo Tipos extraligy
- 17:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 14. kolo Tipos extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky, 14. kolo Tipos extraligy
- 18:00 CBK Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 14. kolo Tipos extraligy
Hádzaná
- 16:00 Handball Club Zlín - DHC Slavia Praha, 11. kolo MOL ligy
- 18:00 MŠK Iuventa Michalovce - DHC Plzeň, 11. kolo MOL ligy
Zjazdové lyžovanie
- 10:00/13:00 obrovský slalom ženy, SP v Kranjskej Gore
Bežecké lyžovanie
- 12:15 kvalifikácia, Tour de Ski, 5. etapa - šprint klasicky m+ž:
- 14:45 vyraďovacia časť, Tour de Ski, 5. etapa - šprint klasicky m+ž:/vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 14:45 kvalifikácia SP Turné štyroch mostíkov, Innsbruck (Rakúsko)
Boby
- 11:30 monoboby ženy, SP vo Winterbergu (Nemecko)
Sánkovanie
- 8:30 SP v Sigulde (Lotyšsko)
Biatlon
- 13:45 rýchlostné preteky, MSR v Osrblí
TV program: sobota, 3. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.