Biatlonovú sezónu odštartuje štafeta, ženy idú obrovský slalom. Športový program na dnes (29. november)

Športový program na sobotu, 29. november
Futbal
- 15:30 FC Spartak Trnava - KFC Komárno, 16. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Tatran Prešov - MFK Skalica, 16. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Ružomberok - FC Košice, 16. kolo Niké ligy
- 18:00 AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda, 16. kolo Niké ligy
- 15:00 FC Zlín - MFK Karviná, 17. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - FK Jablonec, 17. kolo českej ligy
- 15:00 FC Baník Ostrava - FK Dukla Praha, 17. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - 1. FC Slovácko, 17. kolo českej ligy
- 15:30 1. FC Union Berlín - 1. FC Heidenheim
- 15:30 Bayern Mníchov - FC St. Pauli, 12. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg, 12. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - 1. FC Kolín, 12. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, 12. kolo Bundesligy
- 16:00 AFC Sunderland - AFC Bournemouth, 13. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - FC Burnley, 13. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City - Leeds United, 13. kolo Premier League
- 18:30 FC Everton - Newcastle United, 13. kolo Premier League
- 21:00 Tottenham Hotspur - FC Fulham, 13. kolo Premier League
- 15:00 FC Janov - Hellas Verona, 13. kolo Serie A
- 15:00 Parma Calcio - Udinese Calcio, 13. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - Cagliari Calcio, 13. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - Lazio Rím, 13. kolo Serie A
- 17:00 AS Monaco - Paríž Saint-Germain, 14. kolo Ligue 1
- 19:00 Paríž FC - AJ Auxerre, 14. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Marseille - FC Toulouse, 14. kolo Ligue 1
- 14:00 RCD Mallorca - CA Osasuna, 14. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - CD Alaves, 14. kolo La Ligy
- 18:30 UD Levante - Athletic Bilbao, 14. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid - Real Oviedo, 14. kolo La Ligy
- 22:00 SE Palmeiras - CR Flamengo, finále Copa Libertadores
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Dallas Stars - Utah Mammoth, NHL
- 20:00 New York Rangers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 21:00 Colorado Avalanche - Montréal Canadiens, NHL
- 22:00 Seattle Kraken - Edmonton Oilers, NHL
Basketbal
- 16:30 ŠBK Šamorín - BK AS Trenčín, 10. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - MBK Ružomberok, 10. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 CBK Košice - YOUNG ANGELS Košice, 10. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Piešťanské Čajky, 10. kolo TIPOS Extraligy
- 18:30 Slávia ŠKP Banská Bystrica - KARA Trutnov, ženy - turnaj CEWL
Volejbal
- 16:00 HIT MTF Trnava´- ŠVK Tatran, 6. kolo Niké Extraligy
- 17:00 TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava, 6. kolo Niké Extraligy
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov, 6. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno - Kooperativa Slávia EUBA, 8. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 ŠK ELBA Prešov - VK Slovan Bratislava, 8. kolo Niké extraligy žien
- 19:00 HIT UCM Trnava - VA UNIZA Žilina, 8. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 Rumunsko - Japonsko, ženy - MS
- 18:00 Švajčiarsko - Senegal, ženy - MS
- 18:00 Brazília - Česko, ženy - MS
- 18:00 Angola - Kórejská republika, ženy - MS
- 20:30 Chorvátsko - Dánsko, ženy - MS
- 20:30 Irán - Maďarsko, ženy - MS
- 20:30 Kuba - Švédsko, ženy - MS
- 20:30 Kazachstan - Nórsko, ženy - MS
- 18:00 HK Bojnice - HK Košice, 13. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:30 MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava, 13. kolo Niké Handball Extraligy
- 12:00 HK Sokol Bánovce nad Bebravou – HC DAC Dunajská Streda, ženy štvrťfinále SP
- 15:30 Handball Zlatná na Ostrove – MŠK Iuventa Michalovce, ženy štvrťfinále SP
- 16:00 HC Tatran Stupava – HK Slovan Duslo Šaľa, ženy štvrťfinále SP
- 19:00 HK Laugaricio Trenčín – ŠŠK Prešov, ženy štvrťfinále SP
- 20:00 DHC Plzeň - Handball Hodonín, predohrávka 10. kola MOL ligy
Lyžovanie
- 18:00/21:00 obrovský slalom ženy, alpské lyžovanie - SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Curling
- 8:00 semifinále a finále muži + ženy, B-divízia ME
- 9:00 ženy, finále ME
- 14:00 muži, finále ME
Stolný tenis
- 13:45 MS juniorov
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
Karate
- 10:00 MS /účasť SR/
Biatlon
- 13:15 štafeta žien na 4x6 km, SP v Ostersunde
- 16:55 štafeta mužov na 4x7,5 km, SP v Ostersunde
Skoky na lyžiach
- 15:05 SP v Ruke (Fínsko) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 11:25 muži + ženy šprint klasicky, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
F1
- 15:00 šprint, VC Kataru
- 19:00 kvalifikácia, VC Kataru
TV program: sobota, 29. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.