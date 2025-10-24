Obrovský slalom v Söldene či šláger v Taliansku. Športový program na dnes (25. október)

Športový program na sobotu, 25. október
Futbal
- 13:30 Stará Ľubovňa Redfox FC - ŠK Slovan Bratislava B, 4. kolo MONACObet ligy
- 13:30 FK Inter Bratislava - Slávia TU Košice, 4. kolo MONACObet ligy
- 13:30 MŠK Púchov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 4. kolo MONACObet ligy
- 13:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 4. kolo MONACObet ligy
- 13:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Dukla Banská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy
- 15:30 AS Trenčín - KFC Komárno, 12. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 12. kolo Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - MFK Skalica, 12. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - FK Železiarne Podbrezová, 12. kolo Niké ligy
- 14:00 FC Girona - Real Oviedo, 10. kolo La Ligy
- 16:15 Espanyol Barcelona - Elche CF, 10. kolo La Ligy
- 18:30 Athletic Bilbao - CF Getafe, 10. kolo La Ligy
- 21:00 CF Valencia - Villarreal CF, 10. kolo La Ligy
- 15:00 FC Parma - Calcio Como, 7. kolo Serie A
- 15:00 Udinese Calcio - US Lecce, 7. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - Inter Miláno, 7. kolo Serie A
- 20:45 US Cremonese - Atalanta Bergamo, 7. kolo Serie A
- 15:00 FK Mladá Boleslav - MFK Karviná, 13. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - FK Teplice, 13. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín - FK Pardubice, 13. kolo českej ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko, 13. kolo českej ligy
- 18:00 FC Slovan Liberec - FK Jablonec, 13. kolo českej ligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - Bayern Mníchov, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Hoffenheim, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - RB Lipsko, 8. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Dortmund - 1. FC Kolín, 8. kolo Bundesligy
- 16:00 FC Chelsea - AFC Sunderland, 9. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - FC Fulham, 9. kolo Premier League
- 18:30 Manchester United - FC Brighton, 9. kolo Premier League
- 21:00 FC Brentford - FC Liverpool, 9. kolo Premier League
- 17:00 Slovensko - Ukrajina, ženy - prípravný medzištátny zápas
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Washington Capitals, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Calgary Flames, NHL
- 18:30 Philadelphia Flyers - New York Islanders, NHL
- 21:00 Boston Bruins - Colorado Avalanche, NHL
- 23:00 Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Bazilej/Švajčiarsko, Viedeň/Rakúsko
- Turnaj WTA v Kuang-čou/Čína, Tokio/Japonsko
- 6:00 ITF World Tour Junior Finals, Čcheng-tu/Čína, /Pohánková/
Basketbal
- 12:30 ŠBK Šamorín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 6. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava, 6. kolo TIPOS Extraligy
- 18:30 BK AS Trenčín - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 6. kolo TIPOS Extraligy
- 16:00 Nitra Blue Wings - Patrioti Levice, 6. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Košice Wolves - BC Komárno, 6. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Iskra Svit - BC Prievidza, 6. kolo TIPOS SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Slovan Bratislava, 6. kolo TIPOS SBL
- 16:00 Slávia Banská Bystrica - MBK Ružomberok, prvý turnaj CEWL
Volejbal
- 16:30 VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 1. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17.00 TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov, 1. kolo Niké Extraligy
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Nové Mesto nad Váhom, 3. kolo Niké extraligy
- 17:00 ŠK ELBA Prešov - ŠVK Pezinok, 3. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina, 3. kolo Niké extraligy
- 19:00 VK Slovan Bratislava - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 3. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 18:00 Tatran Prešov - HC Záhoráci, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK Bojnice - HK AGRO Topoľčany, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HáO TJ Slovan Modra - MHC ŠTART Nové Zámky, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 15:00 Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce, 6. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - DHC Slavia Praha, 6. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - Sokol Poruba, 6. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Handball Club Zlín, 6. kolo MOL ligy
Formula 1
- 23:00 kvalifikácia, Veľká cena Mexika
Alpské lyžovanie
- 10:00/13:00 obrovský slalom ženy, SP
Dráhová cyklistika
- 16:00 kvalifikácie, MS /účasť SR/
- 23:00 finálový blok, MS /účasť SR/
Zápasenie
- 10:00 MS do 23 rokov /účasť SR/
Športová gymnastika
- 9:00 náradia - finále: preskok, bradlá a hrazda mužov, kladina a prostné žien, MS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.