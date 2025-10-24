Obrovský slalom v Söldene či šláger v Taliansku. Športový program na dnes (25. október)

Mikaela Shiffrinová na trati v 1. kole obrovského slalomu v Söldene 2024.
Mikaela Shiffrinová na trati v 1. kole obrovského slalomu v Söldene 2024. (Autor: TASR/AP)
25. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobota, 25. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 25. október

Futbal

  • 13:30 Stará Ľubovňa Redfox FC - ŠK Slovan Bratislava B, 4. kolo MONACObet ligy
  • 13:30 FK Inter Bratislava - Slávia TU Košice, 4. kolo MONACObet ligy
  • 13:30 MŠK Púchov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 4. kolo MONACObet ligy
  • 13:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 4. kolo MONACObet ligy
  • 13:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Dukla Banská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy

  • 15:30 AS Trenčín - KFC Komárno, 12. kolo Niké ligy
  • 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 12. kolo Niké ligy
  • 15:30 MŠK Žilina - MFK Skalica, 12. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Košice - FK Železiarne Podbrezová, 12. kolo Niké ligy

  • 14:00 FC Girona - Real Oviedo, 10. kolo La Ligy
  • 16:15 Espanyol Barcelona - Elche CF, 10. kolo La Ligy
  • 18:30 Athletic Bilbao - CF Getafe, 10. kolo La Ligy
  • 21:00 CF Valencia - Villarreal CF, 10. kolo La Ligy

  • 15:00 FC Parma - Calcio Como, 7. kolo Serie A
  • 15:00 Udinese Calcio - US Lecce, 7. kolo Serie A
  • 18:00 SSC Neapol - Inter Miláno, 7. kolo Serie A
  • 20:45 US Cremonese - Atalanta Bergamo, 7. kolo Serie A

  • 15:00 FK Mladá Boleslav - MFK Karviná, 13. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Hradec Králové - FK Teplice, 13. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Zlín - FK Pardubice, 13. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko, 13. kolo českej ligy
  • 18:00 FC Slovan Liberec - FK Jablonec, 13. kolo českej ligy

  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - Bayern Mníchov, 8. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Hoffenheim, 8. kolo Bundesligy
  • 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg, 8. kolo Bundesligy
  • 15:30 Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli, 8. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC Augsburg - RB Lipsko, 8. kolo Bundesligy
  • 18:30 Borussia Dortmund - 1. FC Kolín, 8. kolo Bundesligy

  • 16:00 FC Chelsea - AFC Sunderland, 9. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - FC Fulham, 9. kolo Premier League
  • 18:30 Manchester United - FC Brighton, 9. kolo Premier League
  • 21:00 FC Brentford - FC Liverpool, 9. kolo Premier League

  • 17:00 Slovensko - Ukrajina, ženy - prípravný medzištátny zápas

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - San Jose Sharks, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets - Calgary Flames, NHL
  • 18:30 Philadelphia Flyers - New York Islanders, NHL
  • 21:00 Boston Bruins - Colorado Avalanche, NHL
  • 23:00 Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Bazilej/Švajčiarsko, Viedeň/Rakúsko
  • Turnaj WTA v Kuang-čou/Čína, Tokio/Japonsko
  • 6:00 ITF World Tour Junior Finals, Čcheng-tu/Čína, /Pohánková/

Basketbal

  • 12:30 ŠBK Šamorín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji,  6. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava,  6. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:30 BK AS Trenčín - BK ŠK UMB Banská Bystrica,  6. kolo TIPOS Extraligy

  • 16:00 Nitra Blue Wings - Patrioti Levice,  6. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Košice Wolves - BC Komárno,  6. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Iskra Svit - BC Prievidza,  6. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - BC Slovan Bratislava,  6. kolo TIPOS SBL

  • 16:00 Slávia Banská Bystrica - MBK Ružomberok, prvý turnaj CEWL

Volejbal

  • 16:30 VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 1. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17.00 TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov, 1. kolo Niké Extraligy

  • 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Nové Mesto nad Váhom,  3. kolo Niké extraligy
  • 17:00 ŠK ELBA Prešov - ŠVK Pezinok,  3. kolo Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina,  3. kolo Niké extraligy
  • 19:00 VK Slovan Bratislava - KOOPERATIVA Slávia EUBA,  3. kolo Niké extraligy

Hádzaná

  • 18:00 Tatran Prešov - HC Záhoráci, 8. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HK Bojnice - HK AGRO Topoľčany, 8. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HáO TJ Slovan Modra - MHC ŠTART Nové Zámky, 8. kolo Niké Handball Extraligy

  • 15:00 Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce,  6. kolo MOL ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - DHC Slavia Praha,  6. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHC Plzeň - Sokol Poruba,  6. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHK Baník Most - Handball Club Zlín,  6. kolo MOL ligy

Formula 1

  • 23:00 kvalifikácia, Veľká cena Mexika

Alpské lyžovanie

  • 10:00/13:00 obrovský slalom ženy, SP

Dráhová cyklistika

  • 16:00 kvalifikácie, MS /účasť SR/
  • 23:00 finálový blok, MS /účasť SR/

Zápasenie

  • 10:00  MS do 23 rokov /účasť SR/

Športová gymnastika

  • 9:00 náradia - finále: preskok, bradlá a hrazda mužov, kladina a prostné žien, MS
