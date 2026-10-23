Začína sa lyžiarska sezóna aj s Petrou Vlhovou. Športový program na dnes (24. október)

Športový program na sobotu, 24. októbra
Futbal
- 15:30 ŠK Slovan Bratislava - MFK Dukla Banská Bystrica, 12. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová, 12. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Skalica - FC Spartak Trnava, 12. kolo Niké ligy
- 19:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok, 12. kolo Niké ligy
- 14:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie, 14. kolo MONACObet ligy
- 14:30 FC Slovan Galanta - FK Humenné, 14. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MFK Bytča - FC Tatran Prešov, 14. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MFK Považská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 14. kolo MONACObet ligy
- 14:45 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Petržalka, 14. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Zlín - Sigma Olomouc, 12. kolo českej ligy
- 15:00 FK Teplice - Artis Brno, 12. kolo českej ligy
- 15:00 Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905, 12. kolo českej ligy
- 15:00 Slovan Liberec - Baník Ostrava, 12. kolo českej ligy
- 18:00 Slavia Praha - Mladá Boleslav, 12. kolo českej ligy
- 15:30 FSV Mainz 05 - Werder Brémy, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Paderborn - Hamburger SV, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - Union Berlín, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - SV Elversberg, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - Schalke 04, 7. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, 7. kolo Bundesligy
- 15:00 Cagliari Calcio - Bologna FC, 8. kolo Serie A
- 15:00 Como 1907 - US Sassuolo, 8. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - AS Rím, 8. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Parma Calcio, 8. kolo Serie A
- 20:45 RC Lens - Paríž FC, 8. kolo Ligue 1
- 13:30 Aston Villa - Manchester City, 8. kolo Premier League
- 16:00 FC Arsenal - FC Everton, 8. kolo Premier League
- 16:00 Coventry City - Fulham, 8. kolo Premier League
- 18:30 FC Chelsea - Tottenham Hotspur, 8. kolo Premier League
- 14:00 Rayo Vallecano - Elche CF, 10. kolo La Ligy
- 16:15 Racing Santander - Espanyol Barcelona, 10. kolo La Ligy
- 18:30 Valencia CF - Villarreal CF, 10. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid - Deportivo La Coruña, 10. kolo La Ligy
Hokej
- 2:00 Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning, NHL
- 19:00 Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks, NHL
- 21:30 New Jersey Devils - Los Angeles Kings, NHL
- 16:00 HC Sparta Praha - HC Olomouc, 14. kolo českej extraligy
- 19:00 HK Nitra - HK Poprad, 14. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Zjazdové lyžovanie
- 10:00/13:00 obrovský slalom žien, SP v Sölden
Basketbal
- 1:00 Boston Celtics - New York Knicks, NBA
- 1:00 Charlotte Hornets - Atlanta Hawks, NBA
- 1:00 Indiana Pacers - Dallas Mavericks, NBA
- 1:00 Orlando Magic - Minnesota Timberwolves, NBA
- 1:00 Washington Wizards - Toronto Raptors, NBA
- 2:00 Miami Heat - Detroit Pistons, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls, NBA
- 3:30 San Antonio Spurs - Houston Rockets, NBA
- 3:30 Utah Jazz - New Orleans Pelicans, NBA
- 4:00 Golden State Warriors - Memphis Grizzlies, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers, NBA
- 4:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers, NBA
- 16:00 Young Angels Košice - CBK Košice, 6. kolo Tipos extraligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Piešťanské Čajky - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 6. kolo Tipos extraligy žien
- 18:00 ŠBK Šamorín - Basketbal Trenčín, 6. kolo Tipos extraligy žien
- 17:00 Inter Basket - Spišskí Rytieri, 6. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Lučenec - Iskra Svit, 6. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - BC Komárno, 6. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Prievidza, 6. kolo Tipos SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings - Patrioti Levice, 6. kolo Tipos SBL
- 19:00 Atlanta Dream – Golden State Valkyries, finále play off WNBA /stav série: 2:1/
Motorizmus
- 23:00 kvalifikácia, VC USA
Hádzaná
- 15:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas
- 18:00 Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra, 8. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HK Košice - HC Sporta Hlohovec, 8. kolo Handball Extraligy
- 19:05 HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky, 8. kolo Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - GS Drama 1986, 2. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:00 rooms JAGS Vöslau – HK Bojnice, 2. kolo Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok, 5. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom, 5. kolo Niké extraligy žien
- 18:30 VA UNIZA Žilina - Volley Project UKF Nitra, 5. kolo Niké extraligy žien
- 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, 2. kolo Niké extraligy
- 18:00 VO TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník, 2. kolo Niké extraligy
Plávanie
- 9:30 rozplavby, Slovakia Swimming Cup
- 17:00 finále, Slovakia Swimming Cup
Športová gymnastika
- 14:00 ženy – finále bradlá, MS
Krasokorčuľovanie
- 12:30 muži - krátky program /A. Hagara/, ISU Grand Prix /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Bejzbal
- 2:00 Milwaukee Brewers – Tampa Bay Rays, World Series, finále play off MLB
TV program: sobota, 24. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.