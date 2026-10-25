Vyhlásenie prestížnej ankety Zlatá lopta. Športový program na dnes (26. október)

Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta.
Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta. (Autor: X/Ballon d'Or)
Sportnet|26. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 26. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 26. októbra

Futbal

  • 20:30 Paríž Saint-Germain – Olympique Lyon, 8. kolo Ligue 1
  • 21:00 FC Sevilla – CA Osasuna, 10. kolo La Ligy
  • 21:00 vyhlásenie ankety Zlatá lopta

Hokej

  • 0:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens, NHL Heritage Classic 2026
  • 1:00 Nashville Predators – Colorado Avalanche, NHL
  • 03:00 Vancouver Canucks – Minnesota Wild, NHL

Tenis

  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Hádzaná

  • 18:00 HK Laugaricio Trenčín – HK Slovan Duslo Šaľa, štvrťfinále Slovenského pohára
TV program: pondelok, 26. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta.
    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta.
    Vyhlásenie prestížnej ankety Zlatá lopta. Športový program na dnes (26. október)
    dnes 00:00
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