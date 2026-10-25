Vyhlásenie prestížnej ankety Zlatá lopta. Športový program na dnes (26. október)

Športový program na pondelok, 26. októbra
Futbal
- 20:30 Paríž Saint-Germain – Olympique Lyon, 8. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Sevilla – CA Osasuna, 10. kolo La Ligy
- 21:00 vyhlásenie ankety Zlatá lopta
Hokej
- 0:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens, NHL Heritage Classic 2026
- 1:00 Nashville Predators – Colorado Avalanche, NHL
- 03:00 Vancouver Canucks – Minnesota Wild, NHL
Tenis
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Hádzaná
- 18:00 HK Laugaricio Trenčín – HK Slovan Duslo Šaľa, štvrťfinále Slovenského pohára
TV program: pondelok, 26. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.