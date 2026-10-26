Rusko zosilňuje útoky, vyhráža sa Európe. Prideliť mu MS je hanebné, reaguje Ukrajina

Ukrajina považuje pridelenie vzpieračských majstrovstiev sveta v roku 2030 Moskve za cynické a škandalózne rozhodnutie.
Povedal to minister športu Matvij Bidnyj a oznámil, že pripravuje odvolanie proti tomuto verdiktu k svetovej federácii IWF a k Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV).
Bidnyj nedeľňajšie oznámenie o konaní šampionátu v Rusku ostro skritizoval. Vzpieračskú federáciu chce vyzvať na výber iného usporiadateľa.
"Pokiaľ Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine, je neakceptovateľné organizovať na jeho území medzinárodné súťaže," uviedol Bidnyj na sociálnych sieťach. "
Udeliť Rusku právo usporiadať majstrovstvá sveta v roku 2030 je hanebné rozhodnutie. Považujem ho za obzvlášť cynické teraz, keď Rusko na prahu zimy zosilňuje útoky na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru, zabíja ľudí a vyhráža sa Európe, "dodal minister.
O tom, že sa má MS uskutočniť o štyri roky v ruskom hlavnom meste, rozhodla v nedeľu federácia IWF.
Vzpieračský zväz, na ktorého čele stojí Mohammad Džalúd z Iraku, pridelil vrcholný šampionát Rusku ako prvej federácie olympijského športu od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022.
"Požadujeme, aby toto rozhodnutie bolo preskúmané a aby bol zorganizovaný nový, transparentný proces výberu usporiadateľa," uviedol Bidnyj. Konštatoval, že konanie akcie v Rusku by usporiadateľskej krajine slúžilo ako "nástroj propagandy a politickej rehabilitácie".