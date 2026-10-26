Pohánková v Japonsku a Prievidza s Levicami v Európe. Športový program na dnes (27. október)

Mia Pohánková
Mia Pohánková (Autor: REUTERS)
Sportnet|27. okt 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 27. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 27. októbra

Futbal

  • 18:30 US Sassuolo - Lazio Rím, 9. kolo Serie A 
  • 20:45 AS Rím - Cagliari Calcio, 9. kolo Serie A 
  • 20:45 FC Turín - Como 1907, 9. kolo Serie A

Hokej

  • 0:00 New York Rangers – Los Angeles Kings, NHL 
  • 1:30 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs, NHL 
  • 2:30 Edmonton Oilers – Detroit Red Wings, NHL 

  • 17:30 Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové, 15. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Olomouc, 15. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav, 15. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Rytíři Kladno – Sparta Praha, 15. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov, 15. kolo českej extraligy 

  • 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HC TEBS Bratislava, 13. kolo Tipos SHL 

Tenis

  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Hádzaná

  • 11:00 Žreb 3. kola Európskeho pohára EHF /účasť SR/

Basketbal

  • 0:00 Charlotte Hornets – Washington Wizards, NBA 
  • 0:00 Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves, NBA 
  • 0:30 Boston Celtics – Chicago Bulls, NBA 
  • 0:30 Miami Heat – Dallas Mavericks, NBA 
  • 1:00 Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, NBA 
  • 1:00 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, NBA 
  • 1:30 Houston Rockets – Atlanta Hawks,NBA 
  • 2:00 Utah Jazz – Memphis Grizzlies, NBA 
  • 3:00 Denver Nuggets – Golden State Warriors, NBA 

  • 1:00 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, piaty zápas /na 4 víťazstvá/ finále play off WNBA, /stav série: 2:2/ 

  • 18:00 Dinamo Bukurešť - Patrioti Levice, B-skupina, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 
  • 19:00 BC Prievidza - Bakken Bears Aarhus, G-skupina, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • 18:00 BK Iskra Svit – BC Slovan Bratislava, predohrávka 10. kola Tipos SBL 

Bejzbal

  • 1:00 Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers, tretí zápas /na 4 víťazstvá/ World Series, finále play off MLB /stav série: 0:2/ 
TV program: utorok, 27. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
    Pohánková v Japonsku a Prievidza s Levicami v Európe. Športový program na dnes (27. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Pohánková v Japonsku a Prievidza s Levicami v Európe. Športový program na dnes (27. október)