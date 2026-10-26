Pohánková v Japonsku a Prievidza s Levicami v Európe. Športový program na dnes (27. október)

Športový program na utorok, 27. októbra
Futbal
- 18:30 US Sassuolo - Lazio Rím, 9. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - Cagliari Calcio, 9. kolo Serie A
- 20:45 FC Turín - Como 1907, 9. kolo Serie A
Hokej
- 0:00 New York Rangers – Los Angeles Kings, NHL
- 1:30 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:30 Edmonton Oilers – Detroit Red Wings, NHL
- 17:30 Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové, 15. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Olomouc, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno – Sparta Praha, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HC TEBS Bratislava, 13. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Hádzaná
- 11:00 Žreb 3. kola Európskeho pohára EHF /účasť SR/
Basketbal
- 0:00 Charlotte Hornets – Washington Wizards, NBA
- 0:00 Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves, NBA
- 0:30 Boston Celtics – Chicago Bulls, NBA
- 0:30 Miami Heat – Dallas Mavericks, NBA
- 1:00 Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, NBA
- 1:00 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, NBA
- 1:30 Houston Rockets – Atlanta Hawks,NBA
- 2:00 Utah Jazz – Memphis Grizzlies, NBA
- 3:00 Denver Nuggets – Golden State Warriors, NBA
- 1:00 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, piaty zápas /na 4 víťazstvá/ finále play off WNBA, /stav série: 2:2/
- 18:00 Dinamo Bukurešť - Patrioti Levice, B-skupina, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 BC Prievidza - Bakken Bears Aarhus, G-skupina, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BK Iskra Svit – BC Slovan Bratislava, predohrávka 10. kola Tipos SBL
Bejzbal
- 1:00 Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers, tretí zápas /na 4 víťazstvá/ World Series, finále play off MLB /stav série: 0:2/
TV program: utorok, 27. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.