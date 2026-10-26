Kto získa Zlatú loptu? Antonelli môže spečatiť titul F1 v Mexiku (TV tipy)

V pondelok sa dozvieme víťaza ankety Zlatá Lopta. Počas týždňa sa v európskych súťažiach odohrajú pohárové zápasy. Liverpool privíta v šlágri osemfinále Carabao Cupu hráčov Chelsea.
V slovenskej Niké lige sa v stredu dohrajú zápasy 3. kola medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava, hráči Košíc privítajú lídra z Dunajskej Stredy.
Cez víkend Podbrezová odohrá duel doma so Slovanom, Žilina hostí Michalovce a DAC pocestuje na zápas do Banskej Bystrice.
V Tipsport lige sa v stredu dohrá zápas 6. kola medzi Slovanom a Duklou Trenčín. Cez víkend si Žilina zmeria sily s Nitrou a Košicami, hráčov Popradu čakajú duely so Slovanom a s Košicami.
Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Mexika, kde môže titul spečatiť líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli.
Tenisti hrajú turnaje v Bazileji a vo Viedni. Ženské turnaje budú prebiehať v Tokiu a Kuang-čou.
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Sobota (31. október)
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