Bátovská Fialková v stíhacích pretekoch a šláger Serie A. Športový program na dnes (20. december)

Paulína Bátovská Fialková
Paulína Bátovská Fialková (Autor: Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
20. dec 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 20. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 20. december

Futbal

  • 13:30 Newcastle United - FC Chelsea, 17. kolo Premier League
  • 16:00 AFC Bournemouth - FC Burnley, 17. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brighton - AFC Sunderland, 17. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City - West Ham United, 17. kolo Premier League
  • 16:00 Wolverhampton Wonderers - FC Brentford, 17. kolo Premier League
  • 18:30 Tottenham Hotspur - FC Liverpool, 17. kolo Premier League
  • 21:00 FC Everton - FC Arsenal, 17. kolo Premier League
  • 21:00 Leeds United - Crystal Palace, 17. kolo Premier League

  • 15:30 FC Augsburg - Werder Brémy, 15. kolo Bundesligy
  • 15:30 HSV Hamburg - Eintracht Frankfurt, 15. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Kolín - Union Berlín, 15. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenhheim, 15. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg, 15. kolo Bundesligy
  • 18:30 RB Lipsko - Bayer Leverkusen,
    15. kolo Bundesligy

  • 18:00 Lazio Rím - US Cremonese, 16. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín - AS Rím, 16. kolo Serie A

  • 14:00 Real Oviedo - Celta Vigo, 17. kolo La Ligy
  • 16:15 UD Levante - Real Sociedad, 17. kolo La Ligy
  • 18:30 CA Osasuna - Deportivo Alavés, 17. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - FC Sevilla, 17. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 New York Islanders - Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Carolina Hurricanes, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - New Jersey Devils, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Dallas Stars, NHL
  • 18:30 Washington Capitals - Detroit Red Wings, NHL
  • 18:30 New York Rangers - Philadelphia Flyers, NHL
  • 21:00 Minnesota Wild - Edmonton Oilers, NHL
  • 21:00 Ottawa Senators - Chicago Blackhawks, NHL
  • 23:00 Buffalo Sabres - New York Islanders, NHL

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 10. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 10. deň, MS

Biatlon

  • 12:15 stíhacie preteky žien na 10 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand

  • 14:45 stíhacie preteky mužov na 12,5 km, 3. kolo SP v Annecy-Le Grand Bornand

Alpské lyžovanie

Skoky na lyžiach

Hádzaná

  • 15:00 Sokol Písek - DHK Baník Most, 10. kolo MOL ligy
  • 15:30 DHC Slavia Praha - HC DAC Dunajská Streda, 10. kolo MOL ligy

  • 16:00 HC Záhoráci - HC Sporta Hlohovec, 16. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice, 16. kolo Niké Handball Extraligy

Basketbal

  • 14:00 BC Slovan Bratislava - BK AS Trenčín, 13. kolo Tipos extraligy
  • 15:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 13. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 MBK Ružomberok - CBK Košice, 13. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 Piešťanské Čajky - YOUNG ANGELS Košice, 13. kolo Tipos extraligy

  • 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, 14. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - BC Komárno, 14. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec, 14. kolo Tipos SBL
  • 19:00 Patrioti Levice - MBK Baník Handlová, 14. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Volejbal

  • 16:00 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, 12. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava, 12. kolo Niké extraligy žien
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - ŠKM Liptovský Hrádok, 12. kolo Niké extraligy žien
  • 18:00 ŠVK Pezinok - ŠK ELBA Prešov, 12. kolo Niké extraligy žien

  • 16:00 HIT MTF Trnava - TJ Spartak Myjava, 9. kolo Niké Extraligy
  • 17:00 TJ Slávia Svidník - VK SLÁVIA SPU Nitra, 9. kolo Niké Extraligy
  • 17:30 VK Slovan Bratislava - VK MIRAD UNIPO Prešov, 9. kolo Niké Extraligy
  • 18:00 ŠVK Tatran - RIEKER UJS Komárno, 9. kolo Niké Extraligy

Plávanie

  • 9:00 MSR v krátkom bazéne

Boby

  • 9:00 monobob ženy, SP v Sigulde

Sánkovanie

  • 18:00 Svetový pohár v Lake Placid
