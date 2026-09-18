Ronaldinho v Trnave a Slováci proti Grécku. Športový program na dnes (19. september)

Športový program na sobotu, 19. septembra
Futbal
- 18:00 MŠK Žilina - AS Trenčín, 9. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - MFK Ružomberok, 9. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - MFK Dukla Banská Bystrica, 9. kolo Niké ligy
- 20:30 KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava, 9. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Bytča - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FK Humenné - FK Inter Bratislava, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:30 MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice, 9. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov - FC ŠTK 1914 Šamorín, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Pardubice - Bohemians Praha 1905, 9. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno, 9. kolo českej ligy
- 15:00 SK Artis Brno - FC Slovan Liberec, 9. kolo českej ligy
- 18:00 1. FC Slovácko - FC Baník Ostrava, 9. kolo českej ligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - 1. FC Kolín, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 SV Werder Brémy - FC Augsburg, 4. kolo Bundesligy
- 18:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, 4. kolo Bundesligy
- 15:00 Bologna FC - FC Turín, 5. kolo Ligue 1
- 15:00 Udinese Calcio - Cagliari Calcio, 5. kolo Ligue 1
- 18:00 AS Rím - Inter Miláno, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Benátky FC - Lazio Rím, 5. kolo Serie A
- 17:15 Paríž FC - RC Štrasburg, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Angers SCO - ES Troyes, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Le Mans FC - FC Lorient, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - Stade Rennes, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 Toulouse FC - Le Havre AC, 5. kolo Ligue 1
- 13:30 Tottenham Hotspur - Aston Villa FC, 5. kolo Premier League
- 16:00 Brighton & Hove Albion - Arsenal FC, 5. kolo Premier League
- 16:00 Everton FC - Ipswich Town, 5. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - Hull City, 5. kolo Premier League
- 18:30 Nottingham Forest - Coventry City, 5. kolo Premier League
- 14:00 CA Osasuna - Rayo Vallecano, 7. kolo La Ligy
- 16:15 Athletic Bilbao - Deportivo Alavés, 7. kolo La Ligy
- 18:30 Celta Vigo - Racing Santander, 7. kolo La Ligy
- 21:00 Sevilla FC - FC Barcelona, 7. kolo La Ligy
- 17:00 Tím Miroslava Karhana - Tím Ronaldinha, exhibícia Ronaldinho Show Slovakia 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 3. kolo českej extraligy
- 19:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín, 3. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Guadalajare
- Turnaj WTA v Sao Paule
- 5:00 Kórejská republika - India, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 11:00 Rakúsko - Belgicko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 14:00 Česko - USA, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 14:00 Nemecko - Chorvátsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 14:00 Veľká Británia - Ekvádor, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 18:00 Čile - Španielsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 20:00 Kanada - Francúzsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 12:00 úvodné dvojhry Davisovho pohára SR - Grécko
Cyklistika
- 12:40 4. etapa: Beluša - Galanta (197,5 km), Okolo Slovenska 2026
Volejbal
- 15:00 Poľsko - Lotyšsko, osemfinále ME /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Nemecko - Bulharsko, osemfinále ME
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - DHK Baník Most, 4. kolo Doprastav ligy
- 15:00 Iuventa Michalovce - HC Tatran Stupava, 4. kolo Doprastav ligy
- 16:00 Handball Club Zlín - HK Slovan Duslo Šaľa, 4. kolo Doprastav ligy
- 17:30 Házená Kynžvart SK Cheb - DHC Sokol Poruba, 4. kolo Doprastav ligy
- 18:00 DHC Plzeň - DHC Slavia Praha, 4. kolo Doprastav ligy
- 20:05 HC DAC Dunajská Streda - DHK Zora Olomouc, 4. kolo Doprastav ligy
- 18:00 Tatran Prešov - HC Záhoráci, 3. kolo Handball Extraligy
- 18:00 ŠKP Bratislava - MHC ŠTART Nové Zámky, 3. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HK Bojnice - HK AGRO Topoľčany, 3. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HC Sporta Hlohovec - HáO TJ Slovan Modra, 3. kolo Handball Extraligy
Box
- ME elite /účasť SR/
Atletika
- 14:40 5 km muži, MS v cestných behoch /Jančík/
Šach
- 12:00 46. Šachová olympiáda, 4. kolo /účasť SR/
Krasokorčuľovanie
- 9:00 juniori - voľná jazda /Boeris/
Športová gymnastika
- 15:00 finále žien - bradlá /Kundrát/, SP
TV program: sobota, 19. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.