Pelotón prekvapivo nedostihol únik v 4. etape Okolo Slovenska. Veľký triumf pre Maďara

Okolo Slovenska 2026
Výsledky 4. etapy (Belluša - Galanta, 197,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Erik Fetter
United Shipping
4:21:42 h
2.
Anže Skok
Kolesarski Klub Novo Mesto
+ 0 s
3.
Paul Magnier
Soudal Quick - Step
+ 0 s
4.
Kacper Maciejuk
Voster Team
+ 0 s
5.
Max Nielsen
Lucky Sport Cycling Team
+ 0 s
6.
Matteo Milan
Groupama-FDJ
+ 0 s
28.
Martin Jurík
Kolesarski Klub Novo Mesto
+ 5 s
30.
Tomáš Sivok
Voster Team
+ 5 s
33.
Lukáš Panáček
Dukla Banská Bystrica
+ 5 s
65.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling Team
+ 5 s
69.
Richard Riška
Hrinkov Advarics
+ 5 s
96.
Jakub Javor
Dukla Banská Bystrica
+ 5 s
117.
Sebastian Michalec
Dukla Banská Bystrica
+ 2:51 min
120.
Dávid Kaško
Dukla Banská Bystrica
+ 4:00 min
Maďarský cyklista Erik Fetter z tímu United Shipping vyhral sobotnú 4. etapu jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska.
- ONLINE: 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (rovinatá - 197,5 km)
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Typicky šprintérska etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v päťčlennom úniku.
Jednoznačný favorit Paul Magnier (Soudal Quick-Step) bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii.
Po 197,5 km dlhej etape z Beluše do Galanty si udržal post celkového lídra Belgičan Lennert van Eetvelt (Lotto). Samuel Novák (KTM) zostal v drese pre najlepšieho Slováka.
Priebeh etapy
Etapa bola síce najdlhšia v rámci ročníka, no jej takmer úplne rovinatý profil umožnil pretekárom šetriť sily pred záverečným dňom na Královej holi.
Do úniku dňa sa po takmer 20 km dostala pätica jazdcov - Filippo Agostinacchio (Biesse-Carrera), Anže Skok (KK Novo Mesto), Max Nielsen (Lucky Sport), Erik Fetter (United Shipping) a Kacper Maciejuk (Voster).
Ich náskok na hlavnú skupinu postupne narastal a prekročil aj hranicu štyroch minút. Stále to však nebolo niečo, čo by si šprintérske tímy nemali postrážiť.
Pokojný priebeh narušili len rýchlostné prémie, v ktorých víťaz bral šesť bodov a aj tri bonusové sekundy. Prvú vyhral Fetter a v tej druhej bol rýchlejší Maciejuk.
Na čele balíka medzitým neustále pracoval Soudal Quick-Step a pridali sa aj Lotto Intermarche s Cofidisom. Náskok úniku aj preto začal pomaly klesať.
Pelotón síce pracoval naplno a sťahoval manko, no 10 km pred cieľom balík stále nezlikvidoval únik.
Predpokladaný scenár hromadného špurtu sa napokon nenaplnil a Fetter si v Galante vybojoval prekvapivé víťazstvo.
Fetter: Radím to medzi najväčšie úspechy
„Nedokážem tomu uveriť. Bolo to veľmi náročné, ale veril som, že sa to môže podariť. Všímal som si, že máme slušný náskok a dobre sme spolupracovali. Radím to medzi najväčšie úspechy mojej kariéry,“ povedal Fetter pre STVR.
Záverečný deň pretekov prinesie cieľové stúpanie na Kráľovu hoľu, kde sa rozhodne o celkovom víťazovi.
Rozdiely v priebežnom hodnotení sú minimálne a Novák ešte tiež nemá istý dres pre najlepšieho Slováka. Jeho krajan Richard Riška (Hrinkow) má totiž rovnaký čas.
Priebežné celkové poradie po 4. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Lennert van Eetvelt
Lottto - Intermaché
17:25:04 h
2.
Valentin Hofer
Bahrain Victorious Development Team
+ 1 s
3.
Benjamin Thomas
Cofidis
+ 4 s
4.
Giacomo Villa
Biesse - Carrera - Premac
+ 5 s
5.
Axel Källberg
Lucky Sport Cycling Team
+ 5 s
6.
Maxime Decomble
Groupama-FDJ
+ 5 s
12.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling Team
+ 10 s