    Pelotón prekvapivo nedostihol únik v 4. etape Okolo Slovenska. Veľký triumf pre Maďara

    Na snímke maďarský cyklista Erik Fetter.
    Na snímke maďarský cyklista Erik Fetter. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 17:08
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    Typicky šprintérska etapa sa neskončila hromadným dojazdom.

    Okolo Slovenska 2026

    Výsledky 4. etapy (Belluša - Galanta, 197,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    HUN

    Erik Fetter 

    United Shipping

    4:21:42 h

    2.

    SVN

    Anže Skok

    Kolesarski Klub Novo Mesto

    + 0 s

    3.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick - Step

    + 0 s

    4.

    POL

    Kacper Maciejuk

    Voster Team

    + 0 s

    5.

    SWE

    Max Nielsen

    Lucky Sport Cycling Team

    + 0 s

    6.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama-FDJ

    + 0 s

    28.

    SVK

    Martin Jurík

    Kolesarski Klub Novo Mesto

    + 5 s

    30.

    SVK

    Tomáš Sivok

    Voster Team

    + 5 s

    33.

    SVK

    Lukáš Panáček

    Dukla Banská Bystrica

    + 5 s

    65.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 5 s

    69.

    SVK

    Richard Riška

    Hrinkov Advarics

    + 5 s

    96.

    SVK

    Jakub Javor

    Dukla Banská Bystrica

    + 5 s

    117.

    SVK

    Sebastian Michalec

    Dukla Banská Bystrica

    + 2:51 min

    120.

    SVK

    Dávid Kaško

    Dukla Banská Bystrica

    + 4:00 min

    Maďarský cyklista Erik Fetter z tímu United Shipping vyhral sobotnú 4. etapu jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska

    Typicky šprintérska etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v päťčlennom úniku.

    Jednoznačný favorit Paul Magnier (Soudal Quick-Step) bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii.

    Po 197,5 km dlhej etape z Beluše do Galanty si udržal post celkového lídra Belgičan Lennert van Eetvelt (Lotto). Samuel Novák (KTM) zostal v drese pre najlepšieho Slováka.

    Priebeh etapy

    Etapa bola síce najdlhšia v rámci ročníka, no jej takmer úplne rovinatý profil umožnil pretekárom šetriť sily pred záverečným dňom na Královej holi.

    Do úniku dňa sa po takmer 20 km dostala pätica jazdcov - Filippo Agostinacchio (Biesse-Carrera), Anže Skok (KK Novo Mesto), Max Nielsen (Lucky Sport), Erik Fetter (United Shipping) a Kacper Maciejuk (Voster).

    Ich náskok na hlavnú skupinu postupne narastal a prekročil aj hranicu štyroch minút. Stále to však nebolo niečo, čo by si šprintérske tímy nemali postrážiť.

    Pokojný priebeh narušili len rýchlostné prémie, v ktorých víťaz bral šesť bodov a aj tri bonusové sekundy. Prvú vyhral Fetter a v tej druhej bol rýchlejší Maciejuk.

    Na čele balíka medzitým neustále pracoval Soudal Quick-Step a pridali sa aj Lotto Intermarche s Cofidisom. Náskok úniku aj preto začal pomaly klesať.

    Pelotón síce pracoval naplno a sťahoval manko, no 10 km pred cieľom balík stále nezlikvidoval únik.

    Predpokladaný scenár hromadného špurtu sa napokon nenaplnil a Fetter si v Galante vybojoval prekvapivé víťazstvo.

    Fetter: Radím to medzi najväčšie úspechy

    „Nedokážem tomu uveriť. Bolo to veľmi náročné, ale veril som, že sa to môže podariť. Všímal som si, že máme slušný náskok a dobre sme spolupracovali. Radím to medzi najväčšie úspechy mojej kariéry,“ povedal Fetter pre STVR.

    Záverečný deň pretekov prinesie cieľové stúpanie na Kráľovu hoľu, kde sa rozhodne o celkovom víťazovi.

    Rozdiely v priebežnom hodnotení sú minimálne a Novák ešte tiež nemá istý dres pre najlepšieho Slováka. Jeho krajan Richard Riška (Hrinkow) má totiž rovnaký čas.

    Priebežné celkové poradie po 4. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lottto - Intermaché

    17:25:04 h

    2.

    AUT

    Valentin Hofer

    Bahrain Victorious Development Team

    + 1 s

    3.

    FRA

    Benjamin Thomas

    Cofidis

    + 4 s

    4.

    ITA

    Giacomo Villa

    Biesse - Carrera - Premac

    + 5 s

    5.

    FIN

    Axel Källberg

    Lucky Sport Cycling Team

    + 5 s

    6.

    FRA

    Maxime Decomble

    Groupama-FDJ

    + 5 s

    12.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 10 s

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Na snímke maďarský cyklista Erik Fetter.
    Na snímke maďarský cyklista Erik Fetter.
    Pelotón prekvapivo nedostihol únik v 4. etape Okolo Slovenska. Veľký triumf pre Maďara
    dnes 17:08
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